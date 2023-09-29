Фигуристка сборной России сцепилась с тренером на камеру. Девушку довели до слёз

Карьера Анны Погорилой начиналась многообещающе. Уже в первом своём взрослом сезоне фигуристка завоевала золото одного из этапов Гран-при, а затем начала собирать призы и более крупных международных турниров.

Спортсменка планомерно готовилась к главному старту в жизни - Играм-2018, однако попасть в Пхёнчхан ей и не удалось. Олимпийский сезон Ани завершился неожиданным инцидентом в Канаде.

На лёд после этого россиянка уже не возвращалась.

Провал в Гран-при

В своё время Погорилая считалась одной из главных фавориток в борьбе за путёвку на Олимпиаду-2018. Свои лучшие результаты фигуристка показала за два года до Игр, пробившись в призовую тройку сразу двух важнейших турниров. Анна завоевала сначала бронзу чемпионата Европы, а затем и чемпионата мира, где уступила лишь одной соотечественнице - Евгении Медведевой.

Предолимпийский сезон получился для фигуристки более неоднозначным. С одной стороны, Анне удалось улучшить свои результаты на континентальном первенстве, где та выиграла серебряную медаль, снова уступив лишь Медведевой. С другой – на чемпионате мира Погорилая провалилась с треском, заняв в итоговом протоколе лишь 13-е место - спортсменку в очередной раз подвела произвольная программа. Разочарованию девушки тогда не было предела: после проката она рухнула на колени и расплакалась.

Чтобы попасть в заявку национальной команды, следующую кампанию Ане нужно было начать безупречно. Первая возможность проявить себя предоставилась россиянке на втором этапе Гран-при, проходившем в Канаде. Три года назад Погорилой уже покорялся этот турнир: в 2014-м она обошла даже американку Эшли Вагнер, призёра сочинской Олимпиады.

РИА Новости

Выступление в Канаде спортсменка начала действительно блестяще. По итогам короткой программы Анна заняла уверенное второе место, опередив в том числе Марию Сотскову и Эшли Вагнер. Однако удержаться на верхушке рейтинга россиянке не удалось: её снова подкосила произвольная.

«Ты как неживая»

Во время проката Погорилая допустила несколько очень неприятных падений, так что в какой-то момент даже схватилась за поясницу - травма спины мучила её с начала сезона. Баллы фигуристка получила соответствующие, после чего упала со второй строчки на девятую. Лёд девушка покидала в отчаянии, хотя болельщики аплодировали ей стоя, желая утешить после досадной неудачи.

РИА Новости

Сама Аня, однако, ждала поддержки вовсе не от иностранных фанатов, а от тренера, которая ожидала её в зоне «кисс энд край». Но добрых слов от Анны Царёвой спортсменка не дождалась. Специалист тут же набросилась на подопечную с критикой, не посмотрев на её жуткое эмоциональное состояние:

- Чего ты вечно умираешь-то, я не понимаю, у тебя ноги, что ли, отказывают? Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? Не один раз в неделю, а чаще? Аня, ты скорость-то набирай, риттбергер как будто с места делаешь. Понимаешь, ты как неживая, - напала на фигуристку Царёва.

РИА Новости

Комментарии тренера довели Погорилую. Уже не сдерживая слёзы, фигуристка выдвинула Царёвой ответную претензию прямо на камеру, получив ещё более резкий ответ.

- Я пыталась успокоиться, но посмотрите, как вы дёргали меня.

- Я к тебе вообще подходить не буду, будешь одна на соревнования ездить.

К несчастью, именно этот инцидент поставил точку в карьере перспективной и молодой спортсменки. Из-за травм, полученных в ходе Гран-при, Погорилая снялась со следующего этапа турнира, занявшись лечением. После этого Анна пропустила и чемпионат страны, лишившись шанса попасть в Пхёнчхан. На профессиональный лёд с тех пор фигуристка так и не вернулась.

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