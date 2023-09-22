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«Я себя уважаю как женщина». Фигуристку сборной России затравили за откровенное фото

Конфликт с Туктамышевой получил неожиданное продолжение.
«Я себя уважаю как женщина». Фигуристку сборной России затравили за откровенное фото
22 сентября 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Соцсети Анны Погорилой

Анна Погорилая в своё время считалась одной из самых талантливых фигуристок мира. На счету российской «одиночницы» множество престижных международных призов, включая бронзовую медаль чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Фактически девушка завершила карьеру спустя всего четыре сезона, однако после этого не пропала с радаров, продолжив активно вести социальные сети и радовать поклонников яркими снимками.

Несколько лет назад, однако, очередная публикация сыграла со спортсменкой злую шутку. Фотография в купальнике неожиданно разозлила многих фанатов, устроивших в комментариях настоящую травлю фигуристку.

Всё из-за её конфликта с Туктамышевой.

«МАМ, ЭТО ЧТО?»

Точкой отсчёта в этой истории стал номер Елизаветы Туктамышевой, в своё время наделавший немало шума. Осенью 2018 года знаменитая фигуристка поразила болельщиков, выступив на этапе гран-при Skate Canada с необычным номером. Спортсменка поставила танец под песню Toxic Бритни Спирс, стилизовав его… под стриптиз. На льду эффектная девушка скинула с себя костюм стюардессы, раздевшись до бюстгальтера.

Постановка россиянки вызвала на родине неоднозначную реакцию. Часть фанатов поддержали Туктамышеву, похвалив за смелость: спортсменка не только впечатлила зрителей, но и внесла в фигурное катание нечто новое. На стороне Елизаветы выступили и многие её коллеги, устроив так называемый Tuktik Challenge. В рамках онлайн-кампании спортсмены записывали ролики, на которых тоже раздевались до белья, повторяя при этом трюки фигуристки.

РИА Новости

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Нашлись, впрочем, и те, кому номер Туктамышевой не понравился - причём, не только среди болельщиков. К критикам фигуристки присоединилась 21-летняя Анна Погорилая, жёстко проехавшись по Елизавете в своей реплике:

- Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?», - возмущалась спортсменка.

«САМООЦЕНКА ПОДНИМАЕТСЯ»

Конфликт между спортсменками, казалось, довольно быстро угас. Елизавета ответила Анне, что та «уделяет ей слишком много внимания», заодно намекнув, что недовольство фигуристки происходит от зависти. Погорилая же лишь подтвердила свои слова, заявив, что никогда не решится на подобное.

Однако совсем скоро спортсменке припомнили эту реплику. В июне 2019 года девушка выложила в свои социальные сети несколько фотографий в купальнике, которые пользователи справедливо сочли довольно откровенными - во всяком случае, не менее, чем танец Туктамышевой, - и обрушили на неё шквал критики.

Соцсети Анны Погорилой

В комментариях Погорилой буквально приводили её слова о Елизавете, упрекая в лицемерии. Некоторые фанаты и вовсе принялись оскорблять Анну, однако она вскоре дала понять, что мнение недоброжелателей её не слишком интересует.

- Обожаю читать комментарии хейтеров под постом. Они очень веселят. Прям самооценка поднимается, - написала фигуристка.

Теперь, правда, взглянуть на фотографии, ставшие причиной таких нападок, уже невозможно. Два года назад профиль Анны взломали хакеры - в итоге ей пришлось удалить почти все снимки, опубликованные в 2019 и 2020 годах. Впрочем, после восстановления аккаунта девушка стала лишь ещё активнее вести соцсети, рассказывая о дальнейшей карьере, браке и воспитании маленькой дочери.

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