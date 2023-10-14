ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Она почти не дышала». Известная российская фигуристка спасла мать от верной гибели

Девушка вовремя подоспела на помощь.
«Она почти не дышала». Известная российская фигуристка спасла мать от верной гибели
14 октября 2023 09:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Соцсети Ирины Слуцкой

В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда важно быстро сориентироваться в ситуации. У российской фигуристки Ирины Слуцкой такой момент произошел в 2003 году. Девушка вовремя подоспела на помощь собственной матери, когда та была буквально на пороге гибели.

Привела на каток

Появление Ирины Слуцкой в российском фигурном катании произошло именно благодаря ее матери Наталье. Будущая спортсменка в детстве часто болела, поэтому родители решили отдать ее в спортивную секцию. Выбор был между лыжами и коньками. Ирина выбрала второе.

У девочки не было такой пластики, чтобы элементы давались ей с легкостью. Однако Слуцкую отличало трудолюбие, за счет которого она вскоре стала добиваться крутых результатов. Первым большим успехом Слуцкой стала победа на чемпионате Европы 1996 года. В том же году Ирина взяла бронзу чемпионата мира.

Источник фото: Getty Images

К Олимпиаде 2002 года Слуцкая подходила уже в статусе опытной фигуристки. На ее счету к тому моменту было аж четыре европейских чемпионства, а также несколько медалей более мелкого достоинства как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира. Выступление на Играх в Солт-Лейк-Сити нашей спортсменке также удалось. Однако золото Ирине не дали, придравшись к недостатку артистизма.

Мама Ирины, разумеется, следила за прокатами дочери в США. Однако в её победу практически не верила, понимая пристрастность судей.

«Это политика, и никуда от нее денешься. Я сразу сказала, что золота ей не дадут. Ира тяжело пережила это. И ведь за что сняли баллы — за артистизм… Буквально через месяц после Олимпиады Ира выиграла чемпионат мира в Японии, и за артистизм получила высокие баллы. Она так и говорила: «Ну да, месяц назад у меня не было артистизма, а сейчас есть», — рассказывала Наталья Слуцкая изданию «Известия Мордовии».

«Билась в судорогах»

Примерно через год после Олимпиады случилась вещь пострашнее »украденной» медали. Слуцкая вместе с мамой жила в гостинице перед очередными соревнованиями. Однажды ночью фигуристка проснулась оттого, что услышала стук по стене. Ситуация была критическая.

Источник фото: Getty Images

«Мама билась в судорогах и стучала в стенку рукой. У нее пена пошла изо рта, она почти не дышала, что произошло, никто не понимал. Ее увезли в хорошую клинику. А потом у нее отказали почки: они ссохлись до такой степени, что на УЗИ их даже не нашли», — признавалась Ирина на канале НТВ.

«Спасибо, что пришёл в мою жизнь». Драма звездной российской фигуристки

Как оказалось, спортсменка подоспела на помощь матери в самый нужный момент. Если бы она вовремя не вызвала скорую, женщина могла умереть. В итоге Наталью Слуцкую полгода лечили в Санкт-Петербурге, делали несколько почечных пересадок. Ирина рассказывала, что первое время после инцидента подходила по ночам к комнате мамы и слушала, дышит ли та.

По счастью, всё обошлось. Наталья Слуцкая по-прежнему жива и была с дочерью, когда та сама испытывала серьезные проблемы со здоровьем: в том же году Ирине поставили страшный диагноз васкулит — воспаление сосудов. Эта болезнь могла поставить крест на карьере спортсменки. Однако, пройдя курс лечения, Слуцкая вернулась на лед и завоевала еще несколько медалей престижных турниров - в том числе бронзу Олимпиады в Турине.

Источник фото: Getty Images

Подобное было бы невозможно без поддержки близких. Сегодня Наталья Слуцкая не только поддерживает дочь, но и помогает внучке Варваре обрести себя в фигурном катании, разъезжая с ней по соревнованиям. Сейчас страшно подумать, что 20 лет назад Ирина могла потерять самого близкого человека.

Тренер русских фигуристов неожиданно сбежал в Канаду. Испугался уголовного дела!
Тренер русских фигуристов неожиданно сбежал в Канаду. Испугался уголовного дела!
Кардинальный жизненный перелом в 43 года.
13.10.2023 00:00
Фигурное катание
автор: Глеб Томашевский
«Скоро меня не будет». Звёздная русская фигуристка загадочно погибла в своей квартире
«Скоро меня не будет». Звёздная русская фигуристка загадочно погибла в своей квартире
Великой спортсменке было всего 38 лет. 
08.10.2023 07:30
Фигурное катание
автор: Глеб Томашевский
Смертельный номер! Фигурист, исполнив запрещённое сальто, получил деньги и славу
Смертельный номер! Фигурист, исполнив запрещённое сальто, получил деньги и славу
Действующий чемпион Европы поразил всех своей наглостью.
06.10.2023 13:30
Фигурное катание
автор: Матвей Макаренко
Судебные разбирательства по делу Валиевой перенесли. Причиной могла послужить одна небольшая деталь
Судебные разбирательства по делу Валиевой перенесли. Причиной могла послужить одна небольшая деталь
В России решение вызвало негодование.
29.09.2023 11:30
Фигурное катание
автор: Сергей Чиков
Фигуристка сборной России сцепилась с тренером на камеру. Девушку довели до слёз
Фигуристка сборной России сцепилась с тренером на камеру. Девушку довели до слёз
После провального проката Анна совсем перестала выступать.
29.09.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Сергей Колесников
«Девочка уже на грани». Спортивный юрист рассказал, чего стоит ждать от слушаний по делу Валиевой
«Девочка уже на грани». Спортивный юрист рассказал, чего стоит ждать от слушаний по делу Валиевой
Сергей Алексеев отметил, что с юридической точки зрения правда на стороне российской фигуристки.
27.09.2023 13:48
Фигурное катание
автор: Элина Бурина
Суд над Валиевой. Что грозит главной надежде российского фигурного катания
Суд над Валиевой. Что грозит главной надежде российского фигурного катания
Уже сегодня начался процесс, который определит судьбу Камилы.
26.09.2023 13:00
Фигурное катание
автор: Сергей Чиков
Российского фигуриста экстренно забрали в больницу. Олимпийский чемпион защищал жену
Российского фигуриста экстренно забрали в больницу. Олимпийский чемпион защищал жену
Нападавших удалось быстро поймать.
25.09.2023 14:15
Фигурное катание
автор: Глеб Томашевский
Российская фигуристка рассказала о допинге в сборной. И тут же перешла под флаг Украины
Российская фигуристка рассказала о допинге в сборной. И тут же перешла под флаг Украины
Неосторожное высказывание девушки возмутило всю страну.
24.09.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Сергей Колесников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.