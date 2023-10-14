«Она почти не дышала». Известная российская фигуристка спасла мать от верной гибели

В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда важно быстро сориентироваться в ситуации. У российской фигуристки Ирины Слуцкой такой момент произошел в 2003 году. Девушка вовремя подоспела на помощь собственной матери, когда та была буквально на пороге гибели.

Привела на каток

Появление Ирины Слуцкой в российском фигурном катании произошло именно благодаря ее матери Наталье. Будущая спортсменка в детстве часто болела, поэтому родители решили отдать ее в спортивную секцию. Выбор был между лыжами и коньками. Ирина выбрала второе.

У девочки не было такой пластики, чтобы элементы давались ей с легкостью. Однако Слуцкую отличало трудолюбие, за счет которого она вскоре стала добиваться крутых результатов. Первым большим успехом Слуцкой стала победа на чемпионате Европы 1996 года. В том же году Ирина взяла бронзу чемпионата мира.

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К Олимпиаде 2002 года Слуцкая подходила уже в статусе опытной фигуристки. На ее счету к тому моменту было аж четыре европейских чемпионства, а также несколько медалей более мелкого достоинства как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира. Выступление на Играх в Солт-Лейк-Сити нашей спортсменке также удалось. Однако золото Ирине не дали, придравшись к недостатку артистизма.

Мама Ирины, разумеется, следила за прокатами дочери в США. Однако в её победу практически не верила, понимая пристрастность судей.

«Это политика, и никуда от нее денешься. Я сразу сказала, что золота ей не дадут. Ира тяжело пережила это. И ведь за что сняли баллы — за артистизм… Буквально через месяц после Олимпиады Ира выиграла чемпионат мира в Японии, и за артистизм получила высокие баллы. Она так и говорила: «Ну да, месяц назад у меня не было артистизма, а сейчас есть», — рассказывала Наталья Слуцкая изданию «Известия Мордовии».

«Билась в судорогах»

Примерно через год после Олимпиады случилась вещь пострашнее »украденной» медали. Слуцкая вместе с мамой жила в гостинице перед очередными соревнованиями. Однажды ночью фигуристка проснулась оттого, что услышала стук по стене. Ситуация была критическая.

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«Мама билась в судорогах и стучала в стенку рукой. У нее пена пошла изо рта, она почти не дышала, что произошло, никто не понимал. Ее увезли в хорошую клинику. А потом у нее отказали почки: они ссохлись до такой степени, что на УЗИ их даже не нашли», — признавалась Ирина на канале НТВ.

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Как оказалось, спортсменка подоспела на помощь матери в самый нужный момент. Если бы она вовремя не вызвала скорую, женщина могла умереть. В итоге Наталью Слуцкую полгода лечили в Санкт-Петербурге, делали несколько почечных пересадок. Ирина рассказывала, что первое время после инцидента подходила по ночам к комнате мамы и слушала, дышит ли та.

По счастью, всё обошлось. Наталья Слуцкая по-прежнему жива и была с дочерью, когда та сама испытывала серьезные проблемы со здоровьем: в том же году Ирине поставили страшный диагноз васкулит — воспаление сосудов. Эта болезнь могла поставить крест на карьере спортсменки. Однако, пройдя курс лечения, Слуцкая вернулась на лед и завоевала еще несколько медалей престижных турниров - в том числе бронзу Олимпиады в Турине.

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Подобное было бы невозможно без поддержки близких. Сегодня Наталья Слуцкая не только поддерживает дочь, но и помогает внучке Варваре обрести себя в фигурном катании, разъезжая с ней по соревнованиям. Сейчас страшно подумать, что 20 лет назад Ирина могла потерять самого близкого человека.