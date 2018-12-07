Почему проиграла Загитова? Ей просто не оставили шансов

Фигурное катание 07 декабря 2018 10:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Ванкувере стартовал финал Гран-при-2018. Рика Кихира из Японии с мировым рекордом выиграла короткую программу, опередив россиянку Алину Загитову.

Короткая программа регламентирована очень жестко. Всего три прыжковых элемента, включая обязательный аксель, так что возможностей выделиться очень мало. И если кто-то все же ухитряется получить здесь ощутимое преимущество по сложности, то при безошибочном прокате этого «кого-то» догнать его практически нереально.

Да, кроме технической оценки еще есть «артистическая» - за так называемые компоненты. И по ним олимпийская чемпионка Алина Загитова сегодня превзошла дебютантку «взрослого» Гран-при Рику Кихиру. Но - всего на 0,68 балла. Нашей фигуристке не хватало привычной легкости, и понятно почему. Загитова каталась последней, а выступать после соперницы, только что побившей мировой рекорд (тем более твой) - дело непростое. Недаром другая, очень сильная и опытная японка Сатоко Мияхара, выйдя на лед сразу после Кихиры, наделала кучу совершенно не свойственных ей ошибок и проиграла вообще всем.

ВСЕ РЕШИЛ ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ

Впрочем, даже поставь судьи Загитовой компоненты «от девяти и выше», как в ноябре в Москве, когда она устанавливала свой, теперь уже бывший рекорд (80,78), превзойти Кихиру она все равно не смогла бы. Просто шансов не было. Все решил один прыжок японки – аксель. Не в обычные 2,5, а в «мужские» 3,5 оборота, которые Кихира скрутила блестяще, на высокий «плюс». Тем самым она не просто реализовала свое преимущество по «базе» в три с лишним балла, а увеличила его еще на два. «+5» по технике - для короткой это много. Хотя могло быть и еще больше, если бы у Загитовой зафиксировали недокрут на каскаде лутц-ритбергер.

К счастью, арбитры не стали придираться. И для произвольной, которая будет в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, отставание в 4,58 совсем не так велико. Вполне отыгрывается. Пусть там у японки есть сразу два акселя, в том числе один – в каскаде. Их ведь мало запланировать – надо еще и прыгнуть на реальном льду. Кстати, произвольную закрывать придется уже Кихире. Загитова же выйдет на каток четвертой из шести финалисток, в 1.26 по московскому.

Кроме этих двоих претенденток на золото, считайте, не осталось. Елизавета Туктамышева, занимающая третью строчку промежуточного протокола, сегодня, в отличие от Кихиры, тройной аксель недокрутила, и уступает лидеру почти 12 баллов. Теперь ее задача - отстоять бронзовую медаль, тем более, что ближайшая из преследовательниц Каори Сакамото совсем близко, в каких-то четырех десятых.

ТРУСОВА – ТОЖЕ ВТОРАЯ, ПОСЛЕ КОСТОРНОЙ

Из юниорских коротких программ, с которых сегодня начинался финал в Ванкувере, особое внимание тоже привлекало выступление одиночниц. Прежде всего – победительницы прошлогодних Гран-при и юниорского ЧМ Александры Трусовой, в 14 лет исполняющей прыжки в четыре оборота, недоступные ни Кихире, ни Загитовой, ни кому-либо другому из действующих «взрослых» звезд.

Правда, в короткой четверные юниоркам делать запрещено. И хотя техническая «база» у Трусовой здесь тоже была самой высокой, а прокат – безошибочным, ее сумела обойти другая воспитанница тренера Этери Тутберидзе. Алене Косторной в августе исполнилось 15, и вообще она демонстрирует более зрелое, не такое «девчачье» катание, как кроха Трусова. Отсюда и разница не в пользу последней - как в судейских «плюсах» за исполнение, так и в компонентах.

Когда Косторная получала свои сегодняшние 76,32, это был второй после Загитовой результат сезона в мире - третьим Кихира сделала его лишь три часа спустя. Произвольную программу юниорки будут исполнять в ту же ночь, что и «взрослые» девушки, причем не перед ними, а сразу после. И там должно быть грандиозное шоу четверных – от Трусовой, неудачницы короткой Анны Щербаковой и, возможно, Анастасии Таракановой. Если Кихира в первый день финала показала нам новые топ-стандарты сегодняшнего женского катания, то день последний обещает демонстрацию уже «про завтра». Точнее, про осень 2019-го, к которой российские чудо-юниорки преодолеют возрастной ценз и по-настоящему выйдут на мировую арену.

ВОРОНОВ: В ПЯТИ БАЛЛАХ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА

У мужчин в отсутствие травмированного Юдзуру Ханю первое и второе места предсказуемо захватили Нэйтан Чен и Сема Уно. Сегодня в короткой только они заявили по два четверных. Чисто сделали, правда, по одному: американец удержался на ногах после тулупа только с помощью обеих рук, что равносильно падению, и остался без каскада, а японец испортил недокрутом флип. В результате – промежуточная ничья с символическим перевесом Чена в 1,32 балла.

Единственный российский финалист Сергей Воронов избежал падений, но не помарок. С трудом выехав с четверного, он предпочел перенести каскад дальше – и минуту спустя успешно прицепил тройной тулуп к ритбергеру. 31-летний ветеран получил пятые оценки и отстает от идущего третьим чеха Михала Бржезины на 5,25. Неприятно, но не смертельно. Произвольная у мужчин состоится во второй день финала, в субботу утром.

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Женщины

Короткая программа

1 Рика Кихира (Япония) 82,51 (рекорд мира) 2 Алина Загитова (Россия) 77,93 3 Елизавета Туктамышева (Россия) 70,65 4 Каори Сакамото (Япония) 70,23 5 Софья Самодурова (Россия) 68,24 6 Сатоко Мияхара (Япония) 67,52

Мужчины

Короткая программа

1 Нэйтан Чен (США) 92,99 2 Сема Уно (Япония) 91,67 3 Михал Бржезина (Чехия) 89,21 4 Чжун Хван Ча (Корея) 89,07 5 Сергей Воронов (Россия) 82,96 6 Киган Мессинг (Канада) 79,56

Юниоры

Женщины

Короткая программа

1 Алена Косторная (Россия) 76,32 2 Александра Трусова (Россия) 74,43 3 Алена Канышева (Россия) 68,66 4 Ким Е Лим (Корея) 62,51 5 Анастасия Тараканова (Россия) 61,78 6 Анна Щербакова (Россия) 56,26

Мужчины

Короткая программа

1 Кэмден Пулкинен (США) 80,31 2 Стефен Гоголев (Канада) 78,82 3 Петр Гуменник (Россия) 76,16 4 Косиро Симада (Япония) 73,97 5 Адам Сьяо Им Фа (Франция) 66,48 6 Томоки Хиваташи (США) 62,48

Пары

Короткая программа

1 Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) 66,84 2 Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) 66,44 3 Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) 64,37 4 Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) 62,04 5 Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) 59,28 6 Сара Фен/Ти Джей Наймэн (США) 49,82

Танцы

Короткая программа