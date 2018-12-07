Почему проиграла Загитова? Ей просто не оставили шансов

В Ванкувере стартовал финал Гран-при-2018. Рика Кихира из Японии с мировым рекордом выиграла короткую программу, опередив россиянку Алину Загитову.
Короткая программа регламентирована очень жестко. Всего три прыжковых элемента, включая обязательный аксель, так что возможностей выделиться очень мало. И если кто-то все же ухитряется получить здесь ощутимое преимущество по сложности, то при безошибочном прокате этого «кого-то» догнать его практически нереально.
Да, кроме технической оценки еще есть «артистическая» - за так называемые компоненты. И по ним олимпийская чемпионка Алина Загитова сегодня превзошла дебютантку «взрослого» Гран-при Рику Кихиру. Но - всего на 0,68 балла. Нашей фигуристке не хватало привычной легкости, и понятно почему. Загитова каталась последней, а выступать после соперницы, только что побившей мировой рекорд (тем более твой) - дело непростое. Недаром другая, очень сильная и опытная японка Сатоко Мияхара, выйдя на лед сразу после Кихиры, наделала кучу совершенно не свойственных ей ошибок и проиграла вообще всем.
Впрочем, даже поставь судьи Загитовой компоненты «от девяти и выше», как в ноябре в Москве, когда она устанавливала свой, теперь уже бывший рекорд (80,78), превзойти Кихиру она все равно не смогла бы. Просто шансов не было. Все решил один прыжок японки – аксель. Не в обычные 2,5, а в «мужские» 3,5 оборота, которые Кихира скрутила блестяще, на высокий «плюс». Тем самым она не просто реализовала свое преимущество по «базе» в три с лишним балла, а увеличила его еще на два. «+5» по технике - для короткой это много. Хотя могло быть и еще больше, если бы у Загитовой зафиксировали недокрут на каскаде лутц-ритбергер.
К счастью, арбитры не стали придираться. И для произвольной, которая будет в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, отставание в 4,58 совсем не так велико. Вполне отыгрывается. Пусть там у японки есть сразу два акселя, в том числе один – в каскаде. Их ведь мало запланировать – надо еще и прыгнуть на реальном льду. Кстати, произвольную закрывать придется уже Кихире. Загитова же выйдет на каток четвертой из шести финалисток, в 1.26 по московскому.
Кроме этих двоих претенденток на золото, считайте, не осталось. Елизавета Туктамышева, занимающая третью строчку промежуточного протокола, сегодня, в отличие от Кихиры, тройной аксель недокрутила, и уступает лидеру почти 12 баллов. Теперь ее задача - отстоять бронзовую медаль, тем более, что ближайшая из преследовательниц Каори Сакамото совсем близко, в каких-то четырех десятых.
Из юниорских коротких программ, с которых сегодня начинался финал в Ванкувере, особое внимание тоже привлекало выступление одиночниц. Прежде всего – победительницы прошлогодних Гран-при и юниорского ЧМ Александры Трусовой, в 14 лет исполняющей прыжки в четыре оборота, недоступные ни Кихире, ни Загитовой, ни кому-либо другому из действующих «взрослых» звезд.
Правда, в короткой четверные юниоркам делать запрещено. И хотя техническая «база» у Трусовой здесь тоже была самой высокой, а прокат – безошибочным, ее сумела обойти другая воспитанница тренера Этери Тутберидзе. Алене Косторной в августе исполнилось 15, и вообще она демонстрирует более зрелое, не такое «девчачье» катание, как кроха Трусова. Отсюда и разница не в пользу последней - как в судейских «плюсах» за исполнение, так и в компонентах.
Когда Косторная получала свои сегодняшние 76,32, это был второй после Загитовой результат сезона в мире - третьим Кихира сделала его лишь три часа спустя. Произвольную программу юниорки будут исполнять в ту же ночь, что и «взрослые» девушки, причем не перед ними, а сразу после. И там должно быть грандиозное шоу четверных – от Трусовой, неудачницы короткой Анны Щербаковой и, возможно, Анастасии Таракановой. Если Кихира в первый день финала показала нам новые топ-стандарты сегодняшнего женского катания, то день последний обещает демонстрацию уже «про завтра». Точнее, про осень 2019-го, к которой российские чудо-юниорки преодолеют возрастной ценз и по-настоящему выйдут на мировую арену.
У мужчин в отсутствие травмированного Юдзуру Ханю первое и второе места предсказуемо захватили Нэйтан Чен и Сема Уно. Сегодня в короткой только они заявили по два четверных. Чисто сделали, правда, по одному: американец удержался на ногах после тулупа только с помощью обеих рук, что равносильно падению, и остался без каскада, а японец испортил недокрутом флип. В результате – промежуточная ничья с символическим перевесом Чена в 1,32 балла.
Единственный российский финалист Сергей Воронов избежал падений, но не помарок. С трудом выехав с четверного, он предпочел перенести каскад дальше – и минуту спустя успешно прицепил тройной тулуп к ритбергеру. 31-летний ветеран получил пятые оценки и отстает от идущего третьим чеха Михала Бржезины на 5,25. Неприятно, но не смертельно. Произвольная у мужчин состоится во второй день финала, в субботу утром.
Гран-при
Финал
Ванкувер (Канада)
Женщины
Короткая программа
1
Рика Кихира (Япония)
82,51 (рекорд мира)
2
Алина Загитова (Россия)
77,93
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
70,65
4
Каори Сакамото (Япония)
70,23
5
Софья Самодурова (Россия)
68,24
6
Сатоко Мияхара (Япония)
67,52
Мужчины
Короткая программа
1
Нэйтан Чен (США)
92,99
2
Сема Уно (Япония)
91,67
3
Михал Бржезина (Чехия)
89,21
4
Чжун Хван Ча (Корея)
89,07
5
Сергей Воронов (Россия)
82,96
6
Киган Мессинг (Канада)
79,56
Юниоры
Женщины
Короткая программа
1
Алена Косторная (Россия)
76,32
2
Александра Трусова (Россия)
74,43
3
Алена Канышева (Россия)
68,66
4
Ким Е Лим (Корея)
62,51
5
Анастасия Тараканова (Россия)
61,78
6
Анна Щербакова (Россия)
56,26
Мужчины
Короткая программа
1
Кэмден Пулкинен (США)
80,31
2
Стефен Гоголев (Канада)
78,82
3
Петр Гуменник (Россия)
76,16
4
Косиро Симада (Япония)
73,97
5
Адам Сьяо Им Фа (Франция)
66,48
6
Томоки Хиваташи (США)
62,48
Пары
Короткая программа
1
Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия)
66,84
2
Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия)
66,44
3
Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)
64,37
4
Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия)
62,04
5
Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия)
59,28
6
Сара Фен/Ти Джей Наймэн (США)
49,82
Танцы
Короткая программа
1
Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия)
67,73
2
Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия)
67,49
3
Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия)
66,29
4
Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада)
66,25
5
Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США)
63,73
6
Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия)
57,51