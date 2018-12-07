Почему проиграла Загитова? Ей просто не оставили шансов - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 10:22Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Почему проиграла Загитова? Ей просто не оставили шансов

    В Ванкувере стартовал финал Гран-при-2018. Рика Кихира из Японии с мировым рекордом выиграла короткую программу, опередив россиянку Алину Загитову.

    Короткая программа регламентирована очень жестко. Всего три прыжковых элемента, включая обязательный аксель, так что возможностей выделиться очень мало. И если кто-то все же ухитряется получить здесь ощутимое преимущество по сложности, то при безошибочном прокате этого «кого-то» догнать его практически нереально.

    Да, кроме технической оценки еще есть «артистическая» - за так называемые компоненты. И по ним олимпийская чемпионка Алина Загитова сегодня превзошла дебютантку «взрослого» Гран-при Рику Кихиру. Но - всего на 0,68 балла. Нашей фигуристке не хватало привычной легкости, и понятно почему. Загитова каталась последней, а выступать после соперницы, только что побившей мировой рекорд (тем более твой) - дело непростое. Недаром другая, очень сильная и опытная японка Сатоко Мияхара, выйдя на лед сразу после Кихиры, наделала кучу совершенно не свойственных ей ошибок и проиграла вообще всем.

    ВСЕ РЕШИЛ ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ

    Впрочем, даже поставь судьи Загитовой компоненты «от девяти и выше», как в ноябре в Москве, когда она устанавливала свой, теперь уже бывший рекорд (80,78), превзойти Кихиру она все равно не смогла бы. Просто шансов не было. Все решил один прыжок японки – аксель. Не в обычные 2,5, а в «мужские» 3,5 оборота, которые Кихира скрутила блестяще, на высокий «плюс». Тем самым она не просто реализовала свое преимущество по «базе» в три с лишним балла, а увеличила его еще на два. «+5» по технике - для короткой это много. Хотя могло быть и еще больше, если бы у Загитовой зафиксировали недокрут на каскаде лутц-ритбергер.

    К счастью, арбитры не стали придираться. И для произвольной, которая будет в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, отставание в 4,58 совсем не так велико. Вполне отыгрывается. Пусть там у японки есть сразу два акселя, в том числе один – в каскаде. Их ведь мало запланировать – надо еще и прыгнуть на реальном льду. Кстати, произвольную закрывать придется уже Кихире. Загитова же выйдет на каток четвертой из шести финалисток, в 1.26 по московскому.

    Кроме этих двоих претенденток на золото, считайте, не осталось. Елизавета Туктамышева, занимающая третью строчку промежуточного протокола, сегодня, в отличие от Кихиры, тройной аксель недокрутила, и уступает лидеру почти 12 баллов. Теперь ее задача - отстоять бронзовую медаль, тем более, что ближайшая из преследовательниц Каори Сакамото совсем близко, в каких-то четырех десятых.

    ТРУСОВА – ТОЖЕ ВТОРАЯ, ПОСЛЕ КОСТОРНОЙ

    Из юниорских коротких программ, с которых сегодня начинался финал в Ванкувере, особое внимание тоже привлекало выступление одиночниц. Прежде всего – победительницы прошлогодних Гран-при и юниорского ЧМ Александры Трусовой, в 14 лет исполняющей прыжки в четыре оборота, недоступные ни Кихире, ни Загитовой, ни кому-либо другому из действующих «взрослых» звезд.

    Правда, в короткой четверные юниоркам делать запрещено. И хотя техническая «база» у Трусовой здесь тоже была самой высокой, а прокат – безошибочным, ее сумела обойти другая воспитанница тренера Этери Тутберидзе. Алене Косторной в августе исполнилось 15, и вообще она демонстрирует более зрелое, не такое «девчачье» катание, как кроха Трусова. Отсюда и разница не в пользу последней - как в судейских «плюсах» за исполнение, так и в компонентах.

    Когда Косторная получала свои сегодняшние 76,32, это был второй после Загитовой результат сезона в мире - третьим Кихира сделала его лишь три часа спустя. Произвольную программу юниорки будут исполнять в ту же ночь, что и «взрослые» девушки, причем не перед ними, а сразу после. И там должно быть грандиозное шоу четверных – от Трусовой, неудачницы короткой Анны Щербаковой и, возможно, Анастасии Таракановой. Если Кихира в первый день финала показала нам новые топ-стандарты сегодняшнего женского катания, то день последний обещает демонстрацию уже «про завтра». Точнее, про осень 2019-го, к которой российские чудо-юниорки преодолеют возрастной ценз и по-настоящему выйдут на мировую арену.

    ВОРОНОВ: В ПЯТИ БАЛЛАХ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА

    У мужчин в отсутствие травмированного Юдзуру Ханю первое и второе места предсказуемо захватили Нэйтан Чен и Сема Уно. Сегодня в короткой только они заявили по два четверных. Чисто сделали, правда, по одному: американец удержался на ногах после тулупа только с помощью обеих рук, что равносильно падению, и остался без каскада, а японец испортил недокрутом флип. В результате – промежуточная ничья с символическим перевесом Чена в 1,32 балла.

    Единственный российский финалист Сергей Воронов избежал падений, но не помарок. С трудом выехав с четверного, он предпочел перенести каскад дальше – и минуту спустя успешно прицепил тройной тулуп к ритбергеру. 31-летний ветеран получил пятые оценки и отстает от идущего третьим чеха Михала Бржезины на 5,25. Неприятно, но не смертельно. Произвольная у мужчин состоится во второй день финала, в субботу утром.

    Гран-при
    Финал
    Ванкувер (Канада)
    Женщины
    Короткая программа

    1

    Рика Кихира (Япония)

    82,51 (рекорд мира)

    2

    Алина Загитова (Россия)

    77,93

    3

    Елизавета Туктамышева (Россия)

    70,65

    4

    Каори Сакамото (Япония)

    70,23

    5

    Софья Самодурова (Россия)

    68,24

    6

    Сатоко Мияхара (Япония)

    67,52

    Мужчины
    Короткая программа

    1

    Нэйтан Чен (США)

    92,99

    2

    Сема Уно (Япония)

    91,67

    3

    Михал Бржезина (Чехия)

    89,21

    4

    Чжун Хван Ча (Корея)

    89,07

    5

    Сергей Воронов (Россия)

    82,96

    6

    Киган Мессинг (Канада)

    79,56

    Юниоры
    Женщины
    Короткая программа

    1

    Алена Косторная (Россия)

    76,32

    2

    Александра Трусова (Россия)

    74,43

    3

    Алена Канышева (Россия)

    68,66

    4

    Ким Е Лим (Корея)

    62,51

    5

    Анастасия Тараканова (Россия)

    61,78

    6

    Анна Щербакова (Россия)

    56,26

    Мужчины
    Короткая программа

    1

    Кэмден Пулкинен (США)

    80,31

    2

    Стефен Гоголев (Канада)

    78,82

    3

    Петр Гуменник (Россия)

    76,16

    4

    Косиро Симада (Япония)

    73,97

    5

    Адам Сьяо Им Фа (Франция)

    66,48

    6

    Томоки Хиваташи (США)

    62,48

    Пары
    Короткая программа

    1

    Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия)

    66,84

    2

    Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия)

    66,44

    3

    Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)

    64,37

    4

    Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия)

    62,04

    5

    Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия)

    59,28

    6

    Сара Фен/Ти Джей Наймэн (США)

    49,82

    Танцы
    Короткая программа

    1

    Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия)

    67,73

    2

    Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия)

    67,49

    3

    Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия)

    66,29

    4

    Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада)

    66,25

    5

    Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США)

    63,73

    6

    Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия)

    57,51

    #Финал Гран-при#загитова алина#кихира рика#туктамышева елизавета#самодурова софья#мияхара сатоко#воронов сергей#чен нэтан
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