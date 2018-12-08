Наталья Бестемьянова: Технические специалисты убрали Степанову и Букина на четвертое место

Фигурное катание 08 декабря 2018 11:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала короткие программы в парном катании и танцах на льду в финале Гран-при.

«ТАРАСОВА И МОРОЗОВ МОГЛИ ЛИДИРОВАТЬ, ЕСЛИ Б НЕ ПАДЕНИЕ»

После короткой программы в парном катании лидирует китайский дуэт Чен Пень/Ян Цзинь. Они откатали программу на своем уровне. Что касается наших пар, то Наталья Забияко и Саша Энберт в самой концовке допустили ошибку в параллельном вращении. Но отстают они от китайского дуэта на пол балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали программу высокого уровня, и могли стать лидерами, но партнерша упала с тройного прыжка. В результате ребята отстают от лидеров на 1,65 балла. Все решится в произвольной программе.

Третья наша пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин сейчас находятся в переходном периоде из юниоров во взрослые. Переход этот произошел слишком резко, им просто нужно дать время.

«ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВСЕ РАССТАВИТ ПО МЕСТАМ»

В первой половине танго «Романтика» наша пара Александра Степанова/Иван Букин получили даже не первый, а базовый уровень. Так этот элемент оценили технические специалисты. Чтоб получить такой уровень, они должны были ничего не делать. Меня очень удивило это решение. Если б три этих технических специалиста поставили нашим ребятам хотя бы на уровень выше, они были бы вторые. Технические специалисты этим решением убрали наш дуэт на четвертое место.

Поэтому, когда свои оценки увидела итальянская пара ШарленГиньяр/Марко Фабри, у них даже выступили слезы от удивления. Никак они не ожидали увидеть себя на втором месте.

Мы знаем, какая сильная произвольная программа у Александры и Ивана. Поэтому ждем произвольную – она должна все расставить по своим местам.

«У ЮНИОРОВ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ НАШ»

Нужно отметить, что три российские танцевальные пары заняли весь пьедестал в юниорском финале. И отдельно следует отметить их тренеров. Например, лидирующие после короткого танца Софья Шевченко и Игорь Еременкоявляются воспитанникамиИрины Жук и Александра Свинина. Отрыв второй пары Арина Ушакова/Максим Некрасов от нашей первой составил всего одну сотую балла. Этих ребят тренирует Алексей Горшков. На третьем месте еще одна пара из России - Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров. Их отрыв от четвертого места составляет всего 3 сотых балла. Результаты у юниоров очень плотные.

Гран-при. Финал

Ванкувер (Канада)

Пары. Короткая программа

1. ЧэнПэн/Цзинь Ян (Китай) — 75,69

2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 75,18

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 74,04

… 6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 61,24.

Танцы. Короткая программа

1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,53

2.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 78,30

3.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 77,33

4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 77,20

5.Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 72,98

6.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 71,33

Финал юниорского Гран-при.

Танцевальные пары. Произвольная программа

1. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 170,66.

2. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 170,65.

3. Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 164,54.

4. Марджори Лажо/Захари Лага (Канада) – 164,51.

5. ЭйвонлиНгуен/Вадим Колесник (США) – 158,47.

6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 148,76.