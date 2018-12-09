Медалей много, а золота нет. Финал Гран-при-2018 стал неудачным для России

Фигурное катание 09 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Ванкувере под конец финала Гран-при Виктория Синицина/Никита Кацалапов взяли серебро в танцах, а Евгения Тарасова/Владимир Морозов – бронзу в парном катании.

Впервые с 2013 года Россия осталась без чемпионских титулов в серии Гран-при. Это не позволяет считать турнир успешным, хотя по общему количеству медалей (две серебряных и две бронзовых) мы по-прежнему «впереди планеты всей».

ТАРАСОВУ И МОРОЗОВА ОБЫГРАЛИ – КАК РАНЬШЕ ЗАГИТОВУ

После ночного поражения (а как еще назвать второе место, когда речь идет об олимпийской чемпионке?) Алины Загитовой от японки Рики Кихиры наши утренние надежды были связаны прежде всего с парным катанием. Перед произвольной программой реальные шансы на победу сохраняли четыре дуэта, два из которых представляли Россию. Но первыми свое веское слово сказали Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французы, шедшие только четвертыми и потому оказавшиеся сегодня в первой разминке, выступили блестяще, на 1,07 улучшив свой же октябрьский мировой рекорд. Причем тогда дело тоже было в Канаде, и Джеймс/Сипре тоже получили балл штрафа за превышение лимита времени.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, имевшие запас «плюс три с половиной» относительно конкурентов из Франции, могли остаться впереди при чистом прокате, но... Сначала партнер в середине каскада «3+2+2» выдал одинарную «бабочку», а затем Тарасовой не удалось нормально выехать с выброса, и она уперлась в лед рукой. Одной, а значит это не было падением ни де-факто, ни де-юре. Однако россияне так и остались третьими, уступив не только вдохновенным Джеймс/Сипре, но и победителям короткой программы из Китая. Чен Пен/Ян Цзинь грамотно упростили свой набор прыжков в произвольной, надежно исполнили двойной сальхов и «3+2» из тулупов, что и принесло им серебро.

Ни о каком засуживании речи тут не было. Как и в случае с Загитовой приходилось признать, что Тарасову с Морозовым просто обыграли.

СИНИЦИНА И КАЦАЛАПОВ – НОВЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИЙСКИХ ТАНЦЕВ?

Наталья Забияко и Александр Энберт остались вне пьедестала, совершив немало ошибок. Там было и падение партнерши, и полная потеря одной из поддержек. Россияне, правда, ее все-таки сделали сразу после первой, неудачной попытки, но по правилам засчитывать элемент уже было нельзя. Не удалось уйти с последнего места нашим дебютантам Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину. Хотя произвольную, в отличие от короткой, они откатали очень хорошо.

В танцах мы на золото толком и не рассчитывали. Не изначально, а после того, как судьи в короткой программе отправили наших кандидатов в чемпионы на третье-четвертое места. Победителям двух отборочных этапов Гран-при-2018 Александре Степановой и Ивану Букину досталось от арбитров и сегодня. Их, увы, оставили с «деревянной медалью». А вот Виктории Синициной и Никите Кацалапову, напротив, поставили очень высокие, рекордные для дуэта баллы. По технической оценке за произвольную они превзошли вообще всех. Что это, смена лидера в российских танцах или просто отдельный случай? Узнаем через две недели на чемпионате страны в Саранске.

В Ванкувере же итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фабри, которых обошли Синицина с Кацалаповым, остались вполне довольны и бронзовой наградой. А чемпионами ожидаемо стали Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США. Это золото стало для американских фигуристов уже вторым в нынешнем финале. Еще по одному – у Франции и Японии.

ТРУСОВА – ТОЖЕ НЕ ПЕРВАЯ. НО ПОЗАДИ НАШЕЙ ЖЕ КОСТОРНОЙ

В юниорской части финала у России все гораздо лучше. Можно сказать, лучше просто некуда: 10 медалей из 12 возможных, включая три золотых. Единственным, кому удалось опередить в Ванкувере хоть кого-то из наших юниоров стал 13-летний хозяин льда Стивен Гоголев, превзошедший в турнире одиночников серебряного призера Петра Гуменника. Все остальные россияне уступили только россиянам: в танцах – места с первого по третье, а в двух остальных видах – аж с первого по пятое. Итоговый протокол в парном катании вообще получился полностью нашим – одинокие американцы, став шестыми в короткой программе с произвольной предпочли сняться.

Отдельного рассказа заслуживают юниорки с их феноменальными прыжками. Анна Щербакова заявила на произвольную два лутца в четыре оборота, но упала с обоих – похоже, элемент у нее еще просто не готов. А победительница юниорских Гран-при и ЧМ прошлого сезона Александра Трусова, как и обещала, попыталась сегодня сделать три четверных! Даже во «взрослом» мужском финале у четырех участников из шести (кроме таких грандов, как Нэйтан Чен и Сема Уно) таких прыжков в произвольной было максимум по два!

Четверной тулуп Трусова в Ванкувере исполнила уверенно. С лутцами вышло сложнее: с одного она выехала, но кое-как, «на минус», со второго – упала, лишившись таким образом целого каскада. Эта потеря оказалась слишком дорогой и стоила 14-летней фигуристке золота, которое досталось другой подопечной тренера Этери Тутберидзе – Алене Косторной. Ей уже 15, и хоть четверные Косторная пока не прыгает, зато отличается отменным скольжением. И не допустила за весь финал практически ни одной помарки.

Со своей сегодняшней суммой Трусова среди «взрослых» одиночниц Гран-при-2018 была бы четвертой, в 12 сотых позади бронзовой Елизаветы Туктамышевой. А Косторная – в почти трех баллах впереди, то есть, на пьедестале! Ей и до Загитовой недалеко, какие-то 8,55. Что же до технических оценок, то здесь Трусова опередила всех «взрослых и детей», включая Кихиру. И это с падением! Даже трудно представить, что будет, когда она прыгнет все! Кстати, в следующем сезоне и Трусова, и Косторная, и Щербакова выходят из юниорского возраста на большую мировую арену, чтобы сойтись, наконец, с кихирами-загитовыми лицом к лицу.

Думаю, тогда проблем с золотом Гран-при у России уже не возникнет.

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Пары

Произвольная программа

1 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 148,37 (рекорд мира) 2 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 141,21 3 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 140,16 4 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 125,89 5 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) 125,57 6 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) 117,86

Сумма двух программ

1 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 219,88 2 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 216,90 3 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 214,20 4 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 201,07 5 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) 187,63 6 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) 186,81

Танцы

Произвольная программа

1 Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) 124,82 2 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 124,04 3 Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) 120,35 4 Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 119,52 5 Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) 112,71 6 Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) 111,39

Сумма двух программ

1 Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) 205,35 2 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 201,37 3 Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) 198,65 4 Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 196,72 5 Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) 184,37 6 Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) 184,04

Юниоры

Женщины

Произвольная программа

1 Алена Косторная (Россия) 141,66 2 Александра Трусова (Россия) 140,77 3 Алена Канышева (Россия) 129,48 4 Анастасия Тараканова (Россия) 128,68 5 Анна Щербакова (Россия) 125,57

Сумма двух программ

1 Алена Косторная (Россия) 217,98 2 Александра Трусова (Россия) 215,20 3 Алена Канышева (Россия) 198,14 4 Анастасия Тараканова (Россия) 190,46 5 Анна Щербакова (Россия) 181,83

Пары

Произвольная программа

1 Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) 126,26 2 Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) 122,69 3 Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) 120,15 4 Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) 110,47 5 Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) 99,05

Сумма двух программ