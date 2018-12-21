«Спасибо, Вика!» Любовь привела Синицину и Кацалапова на первое место

Фигурное катание 21 декабря 2018 23:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

В битве двух крутых танцевальных пар победила та, в которой есть олимпийский чемпион.

«Я СЕГОДНЯ ВОЛНОВАЛСЯ»

– Есть, наконец-то я чемпион России! – победно вскинув руки на манер Фредди Меркьюри воскликнул в миксте Никита Кацалапов, у которого уже есть золото Олимпиады.

Вместе со своей партнершей Викторией Синициной они выдали два лучших проката за время совместных выступлений. Второе место в финале Гран-при здорово сказалось на их уверенности в себе.

В Саранске Синицина и Кацалапов катались от души, размашисто и очень эмоционально. А самое главное – практически без ошибок. На этом турнире они отдали все. Ребята были настолько опустошены, что в микст-зоне Вика не могла сказать не слова, а лишь растерянно улыбалась.

Все знают, что ребята пара не только на льду, но и в жизни. Кому-то казалось, что их чувства мешают им стабильно кататься. Другие утверждали, что все впереди. Кажется, они были правы.

Синицина и Кацалапов смогли донести до зрителя свою любовь. И это просматривалось не только в танцах, но и в трудноуловимых деталях вроде нежных взглядов на разминке, тонких, еле уловимых жестов, полных нежности.

– Я хочу поблагодарить свою партнершу за то, что выиграла для меня чемпионат России. Я очень счастлив сейчас. Это огромный подарок на Новый год. Мы все оставили на льду, сил нет. Огромный респект зрителям, они просто невероятные, – на пресс-конференции Никита делился последними эмоциями. – Я сегодня волновался, – продолжил Кацалапов. – Даже очень. Когда я сидел в раздевалке, мы сначала надели коньки, а потом сняли. Мне нужно было чуть-чуть времени, чтобы продышаться. Когда вышли на лед, оказалось, что все готово, все собраны. Мы смотрели друг другу в глаза и поняли, что эти четыре минуты наши, мы будем дышать на льду и дарить эти чувства зрителям.

Что ж, у ребят получилось. Теперь они – первая танцевальная пара страны. Мы сможем увидеть их на чемпионатах Европы и мира. Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми, хотя отставание у них не такое большое.

СТЕПАНОВА И БУКИН БУДУТ БИТЬСЯ

В танцах очень тяжело определить победителя, особенно когда несколько пар катаются безошибочно. Разглядеть все эти ребра, близость друг к другу во время твиззлов обычному зрителю просто невозможно. А спортивная разница между двумя нашими топовыми парами ощущается на кончиках пальцев.

У них абсолютно разный стили. Если Степанова и Букин – это зажигательная зажигательная дискотека в дорогом клубе, то Синицина и Кацалапов – претензия на балет. И то и другое очень круто, и у тех и у других есть свои поклонники. Хорошо хоть в парном катании нет такой истерики как у девушек.

Хотя за Сашу и Ваню может быть обидно. Многие считают, что им зачастую придерживают оценки, из-за чего они долгое время были на вторых, а то и на третьих ролях. Занозой в сердце болельщиков пары Степанова/Букин сидит история с непопаданием на Олимпиаду.

А сейчас они только-только стали первой парой России и опять последовала серия неудач. Базовый уровень, который они регулярно получали за танго, на последних стартах уже стал мемом. Вчера, после того как стало известно, что их секцию танго в ритм-танце оценили третьи уровнем, Степанова иронично подняла руку вверх и крикнула: «Ну хоть не база!».

Сегодня ребята опять были расстроены. Саша слегка оступилась в конце выступления, но вроде как за это никакого наказания не последовало. Тем не менее, они понимают, идеально откататься не получилось.

– Хочется сказать спасибо публике и организаторам. У нас получился не безошибочный ЧР. Мы довольны оценкой наших тренеров, они нас похвалили сегодня. Вернемся сейчас домой и будем исправлять ошибки, – кратко прокомментировала второе место Степанова.

Нет сомнений, что это неудача заставить эту пару работать еще больше. Хотя, казалось бы, куда еще. Но они бойцы. Никогда не опускали руки, какая бы ситуация не складывалась. Будут биться и сейчас. Тем более, что на главные старты сезона Степанова и Букин отобрались.

Саранск

Чемпионат России

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 212,32 балла

2. Александра Степанова/Иван Букин – 208,49

3. Софья Евдокимова/Егор Базин – 179,21

4. Бетина Попова/Сергей Мозгов – 176,93

5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 175,10

6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – 173,23

7. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 171,76

8. Анабель Морозова/Андрей Багин – 163,16

9. Людмила Сосницкая/Павел Головишников – 89,28

10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин – 80,95

11. Мария Игнатьева/Михаил Брагин – 126,62

12. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 126,55

13. Валерия Дементьева/Алексей Новиков – 119,10

14. Анастасия Жирноклеева/Роман Мещанкин – 95,80