Медведева сегодня порвет в произвольной и будет в сборной. Вот увидите

Фигурное катание 22 декабря 2018 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

14-е место в короткой не приговор. Женя все еще одна из лучших в мире.

Ультимативные утверждения, что Евгения Медведева после вчерашнего провала в короткой программе на чемпионате России не попадет в сборную не имеют никакого смысла. И на то есть сразу несколько причин. В два раза больше, чем в песне Игоря Николаева.

1. Произвольная программа гораздо сложнее и откатать ее чисто способны только топ-фигуристки, к которым Медведева относится, несмотря ни на что.

2. Судейство на чемпионате России таково, что если Евгения выдаст чистый прокат, ей выкрутят оценки на максимум, как это сделали вчера с ее компонентами. По второй оценке она финишировала второй вслед за лидером – Алиной Загитовой.

3. Медведеву хотят видеть в сборной руководители федерации. Это не тот случай, когда прежние заслуги ни на что не влияют. Если создастся ситуация, при которой Евгения займет сегодня третье место, на чемпионаты Европы и мира поедет она, а не Елизавета Туктамышева, пропускающая ЧР из-за болезни.

4. Кто-то говорит, что 12 баллов отрыва – приговор. Это не так. 12 баллов – это сорванный каскад и падение с одного прыжка. Медведевой нужно просто кататься чисто, а соперницы свои ошибки допустят.

5. То, что Евгения напрочь завалила короткую – миф. Об этом в интервью «Советскому спорту» сказал авторитетнейший Артур Дмитриев: «Откатай Женя чисто, могла набрать 77-78 баллов, тогда занимала бы твердое второе место и боролась бы за первое с Загитовой перед произвольной программой». Нет никаких оснований не верить ему.

6. Все проблемы Медведевой лежат в области психологии. Поставить голову на место за один вечер непросто, но это гораздо реальнее, чем набрать форму за то же время. С ней-то как раз проблем нет никаких.

7. Евгения просто разрывает на тренировках. Сегодня она вновь штамповала прыжки и каскады с невероятным хладнокровием. За все занятие она допустила две незначительных помарки, которые практически не могли повлиять на оценки.

8. Медведевой абсолютно нечего терять. Жестче упасть она уже не может. Психологически ей будет сегодня гораздо проще. Она катается в первой разминке. Нужно всего лишь чисто исполнить свою программу, а потом спокойно смотреть, как ошалевшие от ее перформанса соперницы начнут сыпаться под давлением оценок, которые ей поставят судьи.

9. Евгения – топ-спортсменка, умеющая показывать максимум в любой ситуации. Сейчас как раз тот момент, когда надо отбросить в сторону все и выдать потрясное катание.

10. Как бы ни хейтили Медведеву за вчерашнее «Обращайтесь к моему агенту» и полное игнорирование болельщиков после неудачного проката, ее все равно любят и поддерживают. И сегодня трибуны в Саранске будут болеть за Евгению невероятным образом.