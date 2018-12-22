Артур Дмитриев: Ковтун хотел петь рэп, но взялся за ум и вот результат

Фигурное катание 22 декабря 2018 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев – о выступлении мужчин и танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

«С ТАКИМ КАТАНИЕМ СЛОЖНО КОНКУРИРОВАТЬ НА МИРОВОМ УРОВНЕ»

– Ковтун молодец – очень достойно вернулся после заметного перерыва. Видно, что работает серьезно и итог этой работы – Максим выглядит во всех компонентах получше соперников.

Но все же меня мальчики немного расстроили – с таким катанием нашим ребятам будет сложно конкурировать с соперниками на международных турнирах.

Я рад за Ковтуна, рад, что Коляда прокатался более менее нормально. Но этого недостаточно, чтобы соревноваться с серьезными фигуристами на мировом уровне.

– И даже на чемпионате Европы нет шансов на медаль?

– На Европе уровень послабее, шансы, возможно, есть. Но мы оцениваем наших ребят по самым высоким меркам – уровня чемпионата мира и Олимпийских игр.

– Все так безнадежно?

– Не могу так сказать. Мне понравилось, что появились несколько молодых ребят, которые хорошо прыгают, и видно, что хотят добиваться успеха.

– Вы имеет в виду Александра Самарина?

– Самарин тоже молодец, хорошо откатался, но я говорю не про него. Я про молодых ребят, которые себя проявили. Мне было отрадно видеть, что у них очень неплохая техника прыжков. Пока им не хватает некоторых качеств, например, хореографии, но мы видим, что эти ребята уверенно прыгают четверные. Мне это понравилось, но фамилии называть не будем.

– Резюмируем?

– У нас есть мальчики с потенциалом, но пока не видно, чтобы этот потенциал реализовывался. У нас есть этот сезон и следующий. Когда нашим ребятам нужно будет заявить о себе. И у меня ощущение, что ребята у нас появятся, которые будут серьезно конкурировать с лидерами мирового фигурного катания.

– Ковтун стал четырехкратным чемпионом страны. Достижение!

– Достижение, потому что Максим этого захотел. Раньше он говорил, что будет рэп петь, еще чем-то заниматься. Хочешь петь рэп – пой. Никто тебе не запрещает, но это трудно совмещать с серьезными занятиями фигурным катанием. Нужно делать хорошо какое-то одно дело. И сейчас Ковтун делает свое дело очень хорошо. И мы видим результат. И, конечно, нельзя не отметить профессиональную команду, которая с Максимом работает.

«У НАС ЕСТЬ ДВЕ ПАРЫ МИРОВОГО УРОВНЯ»

– У нас есть две пары мирового уровня, и я рад, что между ними существует конкуренция. Эта конкуренция очень полезна для обоих. И не важно, кто из них на данный момент первая пара. Важно, что из послеолимпийского сезона мы выходим с двумя сильными парами. Теперь им важно в следующем сезоне закрепиться на этом уровне. И хорошо, что у нас появилась целая линейка запасных, которые идут вслед за лидерами. К тому же есть еще отличные пары по юниорам, что мы видели на финале Гран-при. Поэтому за танцы я сильно не переживаю.