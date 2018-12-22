Артур Дмитриев: Ковтун хотел петь рэп, но взялся за ум и вот результат - Советский спорт
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    • Фигурное катание22 декабря 2018 14:15Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Артур Дмитриев: Ковтун хотел петь рэп, но взялся за ум и вот результат

    Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев – о выступлении мужчин и танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

    «С ТАКИМ КАТАНИЕМ СЛОЖНО КОНКУРИРОВАТЬ НА МИРОВОМ УРОВНЕ»

    Ковтун молодец – очень достойно вернулся после заметного перерыва. Видно, что работает серьезно и итог этой работы – Максим выглядит во всех компонентах получше соперников.

    Но все же меня мальчики немного расстроили – с таким катанием нашим ребятам будет сложно конкурировать с соперниками на международных турнирах.

    Я рад за Ковтуна, рад, что Коляда прокатался более менее нормально. Но этого недостаточно, чтобы соревноваться с серьезными фигуристами на мировом уровне.

    – И даже на чемпионате Европы нет шансов на медаль?
    – На Европе уровень послабее, шансы, возможно, есть. Но мы оцениваем наших ребят по самым высоким меркам – уровня чемпионата мира и Олимпийских игр.

    – Все так безнадежно?
    – Не могу так сказать. Мне понравилось, что появились несколько молодых ребят, которые хорошо прыгают, и видно, что хотят добиваться успеха.

    – Вы имеет в виду Александра Самарина?
    – Самарин тоже молодец, хорошо откатался, но я говорю не про него. Я про молодых ребят, которые себя проявили. Мне было отрадно видеть, что у них очень неплохая техника прыжков. Пока им не хватает некоторых качеств, например, хореографии, но мы видим, что эти ребята уверенно прыгают четверные. Мне это понравилось, но фамилии называть не будем.

    – Резюмируем?
    – У нас есть мальчики с потенциалом, но пока не видно, чтобы этот потенциал реализовывался. У нас есть этот сезон и следующий. Когда нашим ребятам нужно будет заявить о себе. И у меня ощущение, что ребята у нас появятся, которые будут серьезно конкурировать с лидерами мирового фигурного катания.

    – Ковтун стал четырехкратным чемпионом страны. Достижение!
    – Достижение, потому что Максим этого захотел. Раньше он говорил, что будет рэп петь, еще чем-то заниматься. Хочешь петь рэп – пой. Никто тебе не запрещает, но это трудно совмещать с серьезными занятиями фигурным катанием. Нужно делать хорошо какое-то одно дело. И сейчас Ковтун делает свое дело очень хорошо. И мы видим результат. И, конечно, нельзя не отметить профессиональную команду, которая с Максимом работает.

    «У НАС ЕСТЬ ДВЕ ПАРЫ МИРОВОГО УРОВНЯ»

    – У нас есть две пары мирового уровня, и я рад, что между ними существует конкуренция. Эта конкуренция очень полезна для обоих. И не важно, кто из них на данный момент первая пара. Важно, что из послеолимпийского сезона мы выходим с двумя сильными парами. Теперь им важно в следующем сезоне закрепиться на этом уровне. И хорошо, что у нас появилась целая линейка запасных, которые идут вслед за лидерами. К тому же есть еще отличные пары по юниорам, что мы видели на финале Гран-при. Поэтому за танцы я сильно не переживаю.

    #ковтун максим#дмитриев-старший артур#чемпионат россии по фигурному катанию#коляда михаил#самарин александр
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