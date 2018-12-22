Максим Траньков: Меня нельзя называть тренером - Советский спорт
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    • Фигурное катание22 декабря 2018 18:30Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Максим Траньков: Меня нельзя называть тренером

    Тренер спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков прокомментировал победу своих подопечных в чемпионате России.

    «ВОВЕ ЭТОТ ПРОКАТ ДАЛСЯ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»

    – Ребятам эта победа далась тяжело, потому что совсем недавно был финал Гран-при. Женя и Вова готовились с Ниной Михайловной Мозер к этому турниру. Я был занят другими делами. Было пять тренировочных дней и огромное спасибо Нине Михайловне за то, что серьезно почистила технику. Также мы с ребятами поменяли выброс – решили вернуться к сальхову. Потому что первая половина сезона показала, что над флипом еще надо работать и работать. Отдавать баллы на ровном месте, как мы это сделали в финале Гран-при просто нельзя.

    Сейчас начинаются главные старты: чемпионат России, Европы, мира. Мы с самого начала сезона планировали, что если не пойдет, то будем делать сальховский выброс. Сложность заключалась в том, что по приезду в Саранск Вова заболел, катал обе программы с температурой. Сегодня ему очень тяжело далось выступление. Да и вообще многих наших лидеров здесь подкосило.

    Ничего удивительного, видимо, сказывается акклиматизация, зима, ослабленная иммунная система, недавний финал Гран-при, опять же, долгий перелет. Все это сказалось. Ребята болеют, но выходят, выступают, не отказываются, за что им большое спасибо. Старт тяжелый, но приятно. Приятно, что мне удалось выиграть чемпионат России с двумя разными партнершами, а теперь еще и как тренеру. Как специалисту. Самое главное, что прокат получился таким, каким я вижу его на тренировках.

    – По сравнению с Ванкувером у Евгении и Владимира очень большой прогресс. С чем связываете?
    – Опять же, мы поменяли программу. Да, может быть, на один балл облегчили ее технически, но зато, если делать сальхов так, как он был выполнен сегодня, то мы будем набирать больше в этом элементе, чем те же лидеры сезона – французы.

    Ну и все-таки психология – она потихонечку лечится, проделанная работа даром не проходит. Сегодня Женя каталась за двоих, здорово, что у ребят получается друг друга поддерживать. Когда у кого-то из них не получается, другой берет на себя. Мне хотелось, чтобы они все это вместе соединили и, наконец-то, они это сделали.

    – Для вас это уже пятый турнир как тренера. Чувствуете себя опытным тренером?
    – Ну, во-первых, меня вообще нельзя называть тренером. Даже по закону меня нельзя считать тренером, потому что у меня образования тренерского нет. Поэтому я специалист. Специалистом себя ощущаю.

    «ПО ПОТЕНЦИАЛУ МЫ СИЛЬНЕЕ ФРАНЦУЗОВ»

    – Как вы работаете с ребятами с точки зрения психологии? Может быть, приводите примеры из своих прокатов?
    – Конечно, я по мере возможности стараюсь делиться опытом, рассказываю схожие ситуации, которые у меня происходили с Татьяной и другими партнершами, но, наверное, не стоит такими вещами увлекаться, потому что каждый человек индивидуален. Первое, что должен понять спортсмен, добившийся многого и становящийся тренером – что не надо никого сравнивать с собой и делать так, как ты делал. Нужно понять спортсмена, прочувствовать его и сделать так, чтобы он добился результата. То, что работает с одним, не работает с другим. У многих великих спортсменов не получается тренерская карьера, потому что очень много говорят о своих результатах.

    – По баллам себя сопоставляете с французами?
    – Это национальный чемпионат, здесь бессмысленно что-то сопоставлять. Мы знаем, где мы проигрывали. Если мы будем катать чисто короткую, то будем там отрываться на много баллов, потому что у нас почти все элементы – четвертого уровня, все плюсовые, в отличие от тех же французов. Я бы даже сказал, что китайцы были более сложным соперниками, если им еще компоненты ставили.

    По потенциалу Женя и Вова сильнее. Просто не хватает уверенности. Когда французы выходят и уверенно исполняют элементы, это выглядит замечательно, но если рядом будет также здорово кататься российская пара, то это будет совсем другая картина.

    #траньков максим#тарасова евгения#морозов владимир#чемпионат россии по фигурному катанию
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