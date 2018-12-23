Единственный сорванный прыжок Евгении Медведевой. Его просто не стоило делать

Фигурное катание 23 декабря 2018 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – с версией срыва в карьере двукратной чемпионки мира.

Иногда такое бывает. Сомневаешься, стоит ли предавать гласности свою версию происходящего со спортсменом – все-таки это твоя догадка, пусть и с подсказки интуиции, а не документальный факт. И тут раздается голос самого спортсмена…

Смотрел трансляцию из Саранска, размышлял о том, что происходит после Пхенчхана с Евгенией Медведевой – и в этот момент в телеэфире прозвучал ее голос. Женя сказала нечто чрезвычайно важное. Если бы не разговор по телефону с одним человеком, то произвольную на чемпионате России в Саранске она бы завалила так же, как и короткую. И только сейчас, буквально сегодня, она начинает понимать, что выступает для людей. Словом, однозначно дала понять: все ее проблемы – в голове, а не во взрослении или смене техники.

Мы видим, что в какой-то момент карьеры эпидемия срывов накрывает практически всех наших девушек без исключения. Прошлогодний пример Елены Радионовой и совсем свежий – Марии Сотсковой – лишнее тому подтверждение.

Но случай Евгении Медведевой я бы вывел из общего типического ряда. Ибо в этом ряду девушки по большей части страдают от синдрома отличницы – на переходе из девичьего катания в женское. Чуть меняется-усложняется координация движений – и прыжки, бесперебойно удававшиеся на пятерку, теперь заслуживают в лучшем случае тройки с минусом…

Однако же Медведеву этот самый синдром отличницы, я думаю, обошел стороной. Возможно, в своем счастливом прошлом она даже не очень-то и акцентировала внимание на прыжковой, самой сложной, составляющей. Она-то ведь жила, прямо-таки купалась, как никто другой, в художественности, образности, искусности движения и жеста – и пресловутые эти прыжки входили в образ столь же органично и неотделимо, как волна является неотъемлемой частью морской глади.

Медведева, да, сделалась записной чемпионкой, едва начав выступать среди взрослых. Но рискну предположить, что меньше всего она тогда выходила на лед соревноваться. Очень было похоже, что Женя попросту не заморачивалась баллами, которые требовалось набрать. Помните, был эпизод, когда она прыгнула что-то лишнее, в ущерб судейской оценке? То-то и оно.

Но тут чертиком из табакерки выпрыгнула в канун Игр Алина Загитова, соседка-младшеклассница по тренировочному катку. И вот этот щелчок по самолюбию и испортил Медведевой уже без малого год…

Из волшебного своей художественного мира она совершила рьяный прыжок в сугубо спортивный мир, переполненный подковерными интригами, скрытыми и явными конфликтами. Да только вот как спортсменка Женя оказалась совсем неискушенной – может статься, уйдя от Этери Тутберидзе, она поступила по поговорке «Назло маме уши отморожу!».

Она наверняка стала теперь рассуждать так: ах, меня обыграли – необходимо взять реванш. То есть, она принялась усиленно думать о спортивных смыслах. И больше всего – разумеется, о прыжках как таковых.

Но чертовы эти прыжки, как мы с вами только что выяснили, отдельной жизнью в выступлениях Жени Медведевой не живут, вот в чем беда…

«Я начинаю понимать, что катаюсь для людей», – сказала она после произвольной в Саранске. Правда, я бы рискнул уточнить: начала вспоминать. Когда-то она, Женя Медведева, это твердо знала. Только вот от страшной обиды быстро забыла….