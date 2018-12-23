Здрасьте вам в будущем. Как жить после чемпионата России

Фигурное катание 23 декабря 2018 16:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

ЧР в Саранске завершился сенсацией – причем, предсказанной нами сенсацией. Загитова – пятая, Медведева – седьмая, весь пьедестал у одиночниц заняли юниорки.

- Василий Иваныч, ты за большевиков или за коммунистов?

- Я за интернационал!

Чапаев знал, что говорил. Хотя не так хорошо знал, что делал: выбрав себе одну из сторон в гражданской войне, он вскоре погиб на дне Урала. «Белые» пережили его ненамного, «красные» - подольше, но сейчас ни тех, ни других уже нет. Одни могилы остались. Хоть в эмиграции (вплоть до Канады), хоть на Красной площади в Москве – не суть.

Перед чемпионатом в Саранске вся страна бубнила одну и ту же мантру: Медведева-Загитова, Загитова-Медведева, Алина-Женя, Женя-Алина. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, как пономари. А потом наступил самый короткий день в году, и горе-заклинатели разом взяли да и заткнулись. Перед ними разверзлась та самая «дыра в будущее», о которой «Советский спорт» писал три дня назад.

Поклонников Евгении Медведевой шарахнуло по башке еще в пятницу. В короткой программе, где Женя осталась без каскада, упала с акселя и улетела на 14-е место. Загитовцы приосанились: еще бы, ведь их Алина уверенно возглавила промежуточный протокол. Однако олимпийская чемпионка не продержалась там даже суток: два падения и 12-й результат в произвольной. Где Медведева тоже разок приложилась об лед, но получила высокие, четвертые оценки. Можно сказать, стала лучшей из землян – как и Загитова накануне.

КАКАЯ МЕДВЕДЕВА? КАКАЯ ЗАГИТОВА? ЩЕРБАКОВА С ТРУСОВОЙ УЖЕ ЦЕЛЯТСЯ… В ХАНЮ

Только землян к тому моменту уже не спрашивали. И бал на саранской арене вовсю правили не белые, не красные, не коммунисты и не большевики. Там бесновались детки-инопланетки, сбросившие, наконец, оковы «короткого» регламента и вырвавшиеся в космос, где рядом с ними и близко никого нет. Парила надо льдом Алена Косторная, у которой в 15 такое скольжение, что никакой Орсер и даром не нужен. Крутила свои четверные (один получился, второй – нет) чудо-кроха Александра Трусова. А ее 14-летняя ровесница Анна Щербакова выдала такой лутц в четыре оборота «под потолок», что обалдевшие судьи разом махнули тонюсенькой девочке 15,94. Шестнадцать баллов за один прыжок! Да у Медведевой накануне за весь прокат нащелкало несильно больше (27,55)!

Когда в начале декабря мы ахали-охали, глядя, как Загитова проигрывает финал Гран-при Рике Кихире, японка в произвольной получила за технику 78 с копейками.

Когда Загитова осенью в Германии ставила свой мировой рекорд, у нее было 83 с половиной.

Щербакова в Саранске получила 89,35.

А Трусова – 90,22. С падением!

Эй, а что будет, когда она не упадет? И заявит не два четверных, а три, что уже бывало? Сто ли - что? Тьфу, то есть, что ли – сто?..

Знаете, какой личный рекорд по технике у Юдзуру Ханю? Если не знаете, то сначала сядьте, а потом я скажу. 98 целых и одна сотая балла. У двукратного олимпийского чемпиона среди земных приматов мужского полу. А Трусова-то целит повыше, в сотню. И у нее уже все заряжено, снято с предохранителей и взведено.

Теперь поняли? Всосали? Какая Медведева?! Какая Загитова?! Какая Кихира?! Всем вещички собрать - и в сад, в сад. Тихонько, бочком да на цыпочках.

Хотя Загитова с Кихирой, если быть точным еще все-таки погуляют чуток. Полгодика, до 1 июля, когда Трусова-Щербакова-Косторная получат возрастной допуск к международным турнирам и их беснования накроют весь мир. У Медведевой же дела совсем плохи. В сборную она не попала, сезон, считайте, угробила, а дальше с этими «детьми из космоса» будет только хуже. Что двукратной чемпионке мира делать, куда податься? Гулять под овации по пятым местам, мечтая о редкой бронзе, на манер Каролины Костнер? В 19 вешать коньки на гвоздь? Эх, бедная наша Женя… Ох, несчастная наша Алина…

Насколько хватит Щербаковой и Трусовой? Этого мы с вами сейчас не знаем и знать не можем. Как и того, какие еще чудо-дети скрываются в недрах школы «Самбо-70» у тренера Этери Тутберидзе. Это ведь она когда-то выводила наверх и Медведеву, и Загитову. А теперь в Саранске три ее новых ученицы сбросили с пьедестала двух прежних. Пока с российского, но это пока. Кихире - приготовиться.

Рика, ау, ты там как? Чемоданчик с антресолей уже достала? Пыль с него вытерла?..

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ – БЕЗ ТУКТАМЫШЕВОЙ И ВОРОНОВА. С ЧМ ПОКА НЕПОНЯТНО

Субботняя феерия одиночниц затмила другие яркие события саранского чемпионата, которых вообще-то тоже было немало. Возвращение из небытия Максима Ковтуна, забравшего обратно у Михаила Коляды титул сильнейшего фигуриста страны. Первое в карьере национальное золото олимпийского чемпиона Сочи-2014 Никиты Кацалапова, выигравшего с Викторией Синициной дуэль за звание российского танцевального дуэта №1 у Александры Степановой и Ивана Букина. Совершенно заоблачные прокаты и оценки (даже по сравнению с Щербаковой-Трусовой!) в парном катании, где Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым получили на 15 баллов больше мирового рекорда, а Александра Бойкова с Дмитрием Козловским завоевали бронзовую путевку на чемпионат Европы в борьбе с другими изумительными вчерашними юниорами – Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. И было много чего еще. Замечательный турнир получился.

В воскресенье тренерский совет ФФКР обсуждал состав сборной России на ЧЕ, который пройдет в конце января в Минске. В каждом виде минимум по два места в национальной команде автоматом получают сильнейшие по результатам саранского чемпионата (медальные юниорки-одиночницы – не в счет), а по третьим путевкам окончательное решение – за федерацией. Уже известно, что в женском и мужском катании ФФКР выбрала чисто спортивный принцип: в Белоруссии будут выступать Загитова, Станислава Константинова, Софья Самодурова, Ковтун, Коляда и Александр Самарин. Таким образом, на ЧЕ не будет двух финалистов Гран-при-2018, пропускавших ЧР из-за проблем со здоровьем – Сергея Воронова (травма) и Елизаветы Туктамышевой (воспаление легких).

С Туктамышевой все более-менее понятно. Она тренируется вместе с Самодуровой у Алексея Мишина, а тот уже заявил, снимая все вопросы: руководство ФФКР рассчитывает на Туктамышеву на чемпионате мира. То есть, здесь все прошло без скандалов и обиженных. А вот с Вороновым - пока тишина. Возможно, он не успеет как следует восстановиться к ЧЕ, но как быть с мартовским ЧМ в Японии? Ведь до Саранска 31-летний ветеран явно был нашим лучшим одиночником этого сезона. И в прошлом году его от сборной уже отцепляли, причем не шибко красиво. В общем, тут остается открытый вопрос.

В двух оставшихся видах предсказать вердикт ФФКР по составу сборной несложно. Пары: Тарасова/Морозов, Забияко/Энберт, Бойкова/Козловский и, по-моему, здесь даже нечего обсуждать. Танцы: Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин – и, наверное, все-таки Загорски/Гуррейро. Пусть последние и провалили произвольную в Саранске, уступив бронзу молодым Евдокимовой/Базину.

Вроде бы все. Можно сказать себе «уф» и оглядеться. Как оно тут – в будущем?..