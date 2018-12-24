«Перед чемпионатом мира надо устроить еще один отбор». Авербух и Тарасова подводят итоги ЧР

Фигурное катание 24 декабря 2018 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Самые известные эксперты в мире фигурного катания оценили итоги женского одиночного турнира чемпионата России.

Знаменитый фигурист и постановщик Илья Авербух запланировал встречу с журналистами, чтобы отметить свое 45-летие и рассказать о своем продюсерском проекте – спектакле «Щелкунчик». Вот только встреча пришлась на день, следующий за окончанием самого громкого чемпионата России последних лет. В результате и самому Авербуху и пришедшей поздравить его Татьяне Тарасовой пришлось отвечать на множество вопросов об итогах женского одиночного турнира и о составе сборной России на чемпионаты Европы и мира.

О конфликте Медведевой и Загитовой

Татьяна Тарасова: Девочки вместе фотографируются, маленькие девочки стоят около Жени. Женя фотографирует Загитову. Что вы нагнетаете ерунду?! Лучше посмотрите, как зал на чемпионате России реагирует! Я думала, потолок упадет, когда Женя каталась. За 45 секунд до конца все вскочили как подорванные. Включая нас. Никто ни с кем не ссорился. Прекратите ваш ажиотаж!

О составе сборной России на чемпионат Европы и мира

Илья Авербух: Конечно, очень обидно, что Лиза Туктамышева не выступала по болезни, она достойна поехать на Европу. Женя провалила короткую программу, но она, если не считать юниорок, выиграла произвольную. Что Женя, должна поехать? Но почему тогда Самодурова или Константинова должны уступать ей место? Это такой клубок, в котором много составляющих. Если бы мы приняли решение, что едут Загитова, Медведева и Туктамышева, то вы же сами бы начали спрашивать: зачем тогда проводили чемпионат России? Наверное, решение о составе сборной на чемпионат Европы получилось соломоново. Тем более, что это не главный старт сезона.

А вот к чемпионату мира за две-три недели надо было бы провести контрольные прокаты, куда бы приехали все – и третий номер сборной тоже. И уже на основе этих прокатов принимали бы решение по чемпионату мира. Я уверен, что дверь на чемпионат мира должна быть открыта для Медведевой однозначно.

Татьяна Тарасова: Всегда третий номер определялся по согласованию с тренерским советом. Я на нем не была, но знаю решение. Читала, что сказал Алексей Мишин – что федерация ему доверила готовить Туктамышеву к чемпионату мира. И у него не было возражений.

Мне только странно, что никто не поговорил с Брайаном Орсером. Могли бы тоже сказать, чтобы он Женю готовил к чемпионату мира, ничего плохого в этом нет. Было бы по-человечески правильно дать шанс Медведевой на участие в чемпионате мира, на мой взгляд, она пошла сейчас вверх. И на этом движении вверх подстрелить собственными руками опять, мне кажется, неправильно. Нужно, мне кажется, всегда оставлять надежду.

О введении возрастного ценза

Татьяна Тарасова: Мы должны подчиняться тому, что сделано ISU. Может быть, это неправильно, но если есть такие правила, то к вопросу об их пересмотре вернутся только через четыре года. Мы могли бы это изменить, если бы готовились к этому вопросу. Никто не готовился, но я бы конечно повысила на год – до 16 лет. Не больше. Мы дали бы возможность и девочкам окрепнуть, и тем девочкам, которые делали нам историю, дали бы возможность закончить по-человечески. И чему-то выучиться за это время.

Но главное, это сейчас не тот вопрос, который нас должен волновать. А как через четыре года страны проголосуют, когда это снова будет обсуждаться, мы пока не знаем.

О молодых российских фигуристках, занявших пьедестал на чемпионате России

Татьяна Тарасова: На этих соревнованиях разыгрывались большие трагедии. Женя сорвала короткую программу, хотя очень хотела ее показать. Но потом она смогла собраться на произвольную, показала новый элемент – каскад тройной сальхов-тройной риттбергер – она с таким каскадом могла бы выиграть Олимпийские игры!

Алинка прекрасно откатала короткую и развалилась в произвольной. Девочки не могут работать как отбойные молотки. Молодежи запретили прыгать четверные в короткой, они отыгрались на произвольной, прыгали четверные прыжки, показали всему миру – готовьтесь, мы летим. И выиграли чемпионат.

Спорт высоких достижений – это прежде всего когда такие люди как Трусова, Щербакова, Загитова и Медведева нам своей собственной головой пробивают высокий потолок. Если кто-то другой пробьет, туда не допрыгнешь. Ты должен знать и видеть, как идешь вперед. Сегодня крутишь три оборота, завтра крутишь четыре.

Им не надо оглядываться по сторонам, но надо знать, что та же Рика Кихира сорвала короткую программу на чемпионате Японии и была на пятом месте. И никто в нее камнями не кидал, не говорил, чтобы она ушла. И она на следующий день показала выдающийся результат, 155 баллов. Выше мирового рекорда.

О цене успеха в фигурном катании

Илья Авербух: Я думаю, что надо сеять в разных местах, пробовать везде. Но если ваш ребенок одарен в одном, как те девочки, которые выступали на чемпионате России, то у них ничего, кроме тренировок в спорте, не существует. Все посвящено результату. Между тренировок сбегать в музыкальную школу или сделать уроки – это все откладывается на после спорта. Сейчас у них ничего больше нет, только тренировки.