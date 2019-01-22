В Минске все готово к победам русских фигуристов. Завтра начинает Загитова

Фигурное катание 22 января 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Впечатления корреспондента «Советского спорта» от Минска, где завтра стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

АЖИОТАЖА НЕТ, НО ОН ЕСТЬ

Зимний Минск по традиции сдержан и угрюм. Серое небо, типовые дома на центральных проспектах, чередующиеся с величественными постройками, вроде здания Верховного суда Белоруссии, хрустящая соль под ногами и очень малое количество людей. Весенне-летнее обаяние столицы братской республики зимой испаряется.

В среду здесь стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. По городу мне довелось намотать практически 30 километров, но ни одной афиши, посвященной этому событию, я не встретил. Билеты есть на каждый день соревнований, как в кассах, так и в интернет-продаже. Прохожие удивленно реагировали на вопрос: «А вы пойдете на фигурное катание?».

Но организаторы уверяют, что ажиотаж есть. Тикеты пользуются спросом и потихоньку расходятся. Пришлось даже открыть для продажи второй ярус огромнейшей «Минск-Арены», которая вмещает 15 тысяч зрителей.

Это один из крутейших дворцов Европы. Безоговорочно лучшая арена КХЛ. В каком-то смысле знаковая для российского хоккея. В 2014-м на льду «Минск-Арены» Олег Знарок и Александр Овечкин праздновали в обнимку победу в финале чемпионата мира над финнами. Это был потрясающий турнир для сборной России – 10 побед в 10 матчах, фееричная игра Виктора Тихонова, набравшего 16 (8+8) очков и ставшего лучшим нападающим ЧМ. Приятно вспомнить.

Теперь мы ждем побед от наших фигуристов. По крайней мере, все основания для этого есть. В Белоруссии всегда тепло принимают россиян, поэтому можно смело сказать, что для Алины Загитовой, Максима Ковтуна и других наших ребят этот чемпионат Европы домашний.

На трибунах уже развешены баннеры в их поддержку. На тренировочных сессиях во вторник болельщики бодро приветствовали каждого российского фигуриста. Атмосфера очень приятная. В Белоруссии умеют здорово принимать и организовывать большие старты.

ЗАГИТОВА СМОТРЕЛАСЬ ПО-КОРОЛЕВСКИ

Здесь заморочились над навигацией для журналистов, сделав ее максимально простой и понятной. На главном фасаде арены вывесили приветственный баннер в духе СССР: «Приветствуем участников и гостей соревнований!», полностью расчистили от снега и льда дорожки и площадь возле арены, закрепив результат изрядным количеством соли. В общем, подготовились тщательно.

Для спортсменов тоже созданы лучшие условия. Несколько катков, залы для разминки, лучшие гостиницы. В бытовом плане точно никто стеснен не будет. Но наши девушки, на чей медальный хет-трик мы рассчитываем, решили приехать в Минск только за сутки до старта.

Накануне Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова провели по две тренировки. Даже по этим втягивающим занятиям было видно, насколько их уровень выше, чем у соперниц.

Алина вообще смотрелась по-королевски. Во время чемпионата России в Саранске у нее совсем не получались тренировки, сказывались последствия акклиматизации и повышенное нервное напряжение. Здесь в Минске одна из лучших фигуристок мира чувствует себя очень расковано.

На тренировочных сессиях у Загитовой получались все элементы, она скользила легко и свободно. Остается только выйти на лед, оформить два чистых проката, собрать игрушки и сфоткаться с золотой медалью чемпионата Европы – второй в ее карьере. То, что все пройдет именно по этому сценарию, ни у кого нет сомнений.

Что касается номинально первого номера сборной Станиславы Константиновой, которая опередила Загитову на чемпионате России, то у нее были сложности на тренировках. Стася упала с тройного тулупа и сделала «бабочку» на риттбергере, но не раз доказывала, что у нее сильный характер, и собиралась в решающие моменты. Да и сами по себе проблемы на тренировках ничего не значат. Белорусские коллеги, например, уверены, что Константинова будет второй.

САМОДУРОВА НА ПОЗИТИВЕ

Но для этого ей придется выдержать давление Софьи Самодуровой, которая выдает суперсезон. Кстати, первый в ее карьере на взрослом уровне. Финал Гран-при, шестое место на чемпионате России в условиях космической конкуренции. А самое главное – Соня невероятно стабильна. По ходу сезона у нее не было ни одного хоть сколько-нибудь значительного срыва. Мелкие помарки – не больше.

Самодурова – ученица Алексея Мишина. Этим и объясняется высокий уровень ее техники, но по второй оценке она существенно уступает той же Константиновой. Так что Соня, безусловно, должна быть в тройке, но, скорее всего, ей достанется бронза.

Впрочем, кажется, что Самодурову это не парит. После жеребьевки, где ей достался 35-й номер, Соня улыбалась больше всех, шутила с Мишиным, тепло приветствовала знакомых журналистов, а потом с тем же позитивом и собранностью вышла на вечернюю тренировку. На которой вновь чисто исполнила все элементы.

Вместе с девушками в среду начинают соревноваться спортивные пары. Это второй вид, в котором мы можем надеяться на золото. Но если в успехе Загитовой можно быть уверенным, то по перспективам Евгении Тарасовой и Владимира Морозова есть вопросы.

Их тренер Максим Траньков уверен, что при условии чистых прокатов его пара гораздо сильнее французского дуэта Ванесса Джеймс/Морган Сипре, но у некоторых иностранных журналистов другое мнение. Тарасова/Морозов перед чемпионатом Европы несколько упростили программу, заменив сальховский выброс на более надежный флип. Посмотрим, как это отразится на их уверенности. Раньше не раз случалось так, что Евгения и Владимир совершали абсолютно неожиданные ошибки.

На тренировке ребята катались уверенно, но перестраховывались, делали все аккуратно, чтобы не получить травм. В последнее время главную российскую пару постоянно преследуют неприятности. То Тарасова столкнется с кем-то из соперников на тренировке, то Владимир приболеет.

В целом же, в Минске все готово к российским победам. Главное, чтобы наши фигуристы сделали то, что они умеют.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2019

23 января, среда

11.45-16.55 (время московское). Женщины. Короткая программа

19.00-20.55. Пары. Короткая программа

24 января, четверг

12.00-17.40. Мужчины. Короткая программа

19.40-21.55. Пары. Произвольная программа

25 января, пятница

12.40-16.30. Танцы. Короткая программа

18.00-21.55. Женщины. Произвольная программа

26 января, суббота

11.15-15.10. Мужчины. Произвольная программа

16.25-19.45. Танцы. Произвольная программа