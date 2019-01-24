Коляду унижали, и теперь он не хочет общаться. Правильно делает. Колонка Подгорнова

Фигурное катание 24 января 2019 19:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Корреспондент «Советского спорта» увидел в Минске нового Коляду и теперь готов его защищать.

На Олимпиаде в Пхенчхане Михаил Коляда превратился в мем. Он жутчайшим образом завалил короткую программу в командных соревнованиях, вызвав небывалый народный гнев. Его атаковали все кому не лень. Михаила обвиняли в том, что из-за него Алина Загитова, Евгения Медведева и другие партнеры по команде не стали олимпийскими чемпионами, упрекали в безалаберности, безответственности и, возможно, убийстве Кеннеди.

В ту пору комментатор, а ныне тренер главной спортивной пары страны Максим Траньков заявил, что дал бы Коляде леща за то, что он устроил в короткой. Никого не интересовало, что даже в случае идеальных прокатов Михаила мы бы все равно не догнали Канаду. Судейская конъюнктура тогда была явно не в пользу России.

Но Коляду старательно уничтожали, забывая о том, что парню вообще-то еще в турнире одиночников выступать. Никто не вспомнил, что это вообще-то самый талантливый фигурист страны, одаренный, с перспективой. Но российскому обществу свойственно впадать в крайности. Если любить, то беззаветно, если ненавидеть, то люто и дружно. Мы всегда ищем виноватого и в конечном счете находим. Потому что это гораздо проще, чем включать голову.

Если кто-то думает, что на Коляде никак не отразился олимпийский залет, то сильно ошибается. Он существует не в безвоздушном пространстве и как бы ни пытались тренеры оградить его от информационного потока, Михаил все знал и слышал. На него и так давила ответственность самого большого старта в карьере, а тут его еще и козлом отпущения назначили.

Коляда – чрезвычайно талантливый парень, в какие-то моменты просто гениальный. Когда он тренируется, может сложиться ощущение, что это лучший фигурист планеты. У него прекрасное скольжение, высокие, амплитудные прыжки, великолепная техника.

Да, у Коляды были странные программы под музыку из мультиков, об этом в интервью «Советскому спорту» говорил даже Илья Авербух. Его потенциал не раскрывался, но это не означало, что Михаил – бездарь, которым его вмиг нарекли.

От Коляды отвернулись, начали искать новых героев, говорить о том, что будущее за Дмитрием Алиевым и даже Сергей Воронов – наше все. Михаил занял третье место на чемпионате мира в Милане, где из лучших не было только Юдзуру Ханю, но даже это не изменило отношения к нему. Коляда по-прежнему считается жутким косячником, его жестко стебут в пабликах, посвященных фигурному катанию, и не воспринимают журналисты.

Но любители фигурного катания из Японии почему-то кайфуют от Коляды и едут даже в Саранск, чтобы посмотреть на его выступления. Вряд ли это из-за того, что там совсем не разбираются в фигурном катании.

Согласитесь, обидно, когда от тебя дико фанатеют в Японии, а в родной стране смеются после твоих падений? А счетчик Коляды помните? Все СМИ наперебой считали его падения на Олимпиаде, боясь сбиться. В этом было столько желчи и злорадства, что сейчас даже противно вспоминать.

С тех пор Коляда перестал давать интервью и нормально общаться с прессой в микст-зоне после выступлений. Его сегодняшние ответы после победы в короткой программе на чемпионате Европы – это не пренебрежение и не отсутствия уважения к журналистам. Это позиция, на которую Михаил имеет полное право. "Я же косячник и бездарь. Зачем вам мои развернутые ответы? Пусть говорят другие. Те, кто не падают и не позорят страну".

Только где они все? Реальность мужской фигурки заключается в том, что здесь можно выиграть чемпионат мира с тремя падениями. Но бездарным все равно почему-то остается Коляда. Может хватит уже?

Михаил – красавчик. Подвергать это сомнению глупо. На все выпады он рано или поздно отвечает делами. Коляду обвиняли в безволии, а он занял второе место на чемпионате России, едва выписавшись из больницы после тяжелейшего гайморита. Говорили, что Михаил не умеет чисто кататься, а он выдал потрясную короткую в Минске. Слабые спортсмены на такое не способны. И четверной лутц он тоже сделает. Не ерничайте.