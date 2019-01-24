У России сразу две медали на ЧЕ. Но это не самое крутое из того, что произошло

Фигурное катание 24 января 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Корреспондент «Советского спорта» – о кумирах Белоруссии, российских одиночниках и медалях, которые не принесли радости.

ЗЕНЬКО – КУМИРИЩЕ

Шла четвертая разминка у мужчин, на льду не происходило ровным счетом ничего выдающегося. Только что поляк Игорь Резниченко набрал 59,99 балла за короткую программу. Это был его лучший результат в сезоне. Первые разминки на чемпионате Европы крайне специфическое зрелище, но «Минск-Арена» крайне тепло принимала каждого фигуриста.

Хлопали в такт музыке даже суровые парни в камуфляже, заполнившие целый сектор. Выглядело это слегка комично, но у каждого соревнования свой колорит.

С заполняемостью арены белорусы решили вопрос деликатно. Солдаты, дети из минских школ, молодые хоккеисты из системы минского «Динамо» – место на 15-тысячной арене нашлось для всех. Но в этом нет ничего плохого. Фигурное катание – это только спорт, но и искусство. Чем больше людей к нему приобщится, тем лучше. Главное, чтобы потом эти пацаны и девчонки не превратились в тех, кто приходит в комментарии к новостям про фигурку и начинает гадить.

Пока же белорусские дети прыгают по рядам и носятся между ярусами «Минск-Арены», чтобы сфотографироваться с Яковом Зенько – белорусским одиночником, который целых два года тренировался у Этери Тутберидзе в «Хрустальном». Ему 18 лет, но назвать его мегаперспективным сложно. Больше 176 баллов за две программы он ни разу в карьере не набирал.

Но кого это волнует? Он выступает под белорусским флагом, а значит – кумир, легенда, красавчик и просто супергерой. Количеству девчонок, с которыми Яков фоткался минут 25, могут позавидовать топовые видеоблогеры. После такого вопрос «Для чего мальчикам нужно заниматься фигурным катанием?» перестает быть актуальным.

Спустя два часа выяснилось, что Зенько стал 30-м и не отобрался в произвольную программу, но на своей волне хайпа он уже к тому времени прокатился. Теперь можно с чистой совестью отдыхать. В его активе уже есть выступление на чемпионате Европы. Дальше остается только расти.

ЧИСТЫЙ ПРОКАТ КОЛЯДЫ

Михаил Коляда доказал всем скептикам, что умеет кататься чисто, выбив больше сотки за короткую. И даже мог сделать четверной лутц – по амплитуде и пролету показалось, что он заходит именно на четыре оборота, но для надежности все-таки сделал три, приземлил прыжок и стал королем дня.

В миксте Коляда опять устроил театр одного актера, убирая журналистов односложными панчами, из которых больше всего запомнился вот этот:

– Ваши ответы лаконичны.

– Да, – с каменным лицом ответил Михаил.

Его общение с журналистами в миксте длилось полторы минуты. После этого представления некоторые коллеги начали высказывать недовольство поведением Коляды и их можно понять. Как, впрочем, и самого Михаила. У него с прессой свои счеты.

Приятно удивил Александр Самарин. Он заявил в короткую четверной флип – прыжок, который выучил месяц назад. Да, не докрутил, но не завалил полностью, боролся за элемент до последнего. Самарин вообще проявляет себя бойцом. Сегодня он выдал сумасшедший каскад на какие-то дикие баллы. Все потому, что у парня очень правильные установки по жизни.

Александр вообще оставляет исключительно приятное впечатление. Не только как человек, но и как спортсмен, который пашет на износ и постепенно прогрессирует. За таких как Самарин хочется болеть.

ЭГО-МАНЬЯК КОВТУН И МЕДАЛИ В ПАРАХ

Как и за Максима Ковтуна, который вернулся из небытия и за пару месяцев похудел на 14 килограммов, чтобы Елена Буянова согласилась взять его обратно в свою группу. После этого он выиграл свой четвертый чемпионат России в карьере и поехал в Минск в статусе первого номера сборной.

По последним интервью Ковтуна складывается ощущение, что он превратился в эго-маньяка, одержимого испепеляющим желанием выигрывать все титулы, которые будут попадаться на карьерном пути. До хорошего это доводит редко.

В короткой программе его очевидно подвела излишняя заряженность на результат. Он упал с четверного сальхова – самого стабильного элемента по его же признаниям. С надеждами на медали Ковтун не простился, однако в произвольной теперь нужно не только кататься чисто самому, что само по себе тяжелая задача, но и ждать, что конкуренты что-нибудь завалят. После короткой Макс пятый.

А у России первые медали на чемпионате Европы. В соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов взяли серебро, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – бронзу. Золото с мировым рекордом в произвольной ушло к французам – Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.

Поддержка у наших была колоссальной. «Минск-Арена» отдала россиянам всю энергию. Евгения и Владимир выдали лучший прокат в сезоне, но этого оказалось недостаточно. Французы – просто космос. Да и Бойкова с Козловским зажгли по полной. Саша – вообще одно из открытий российского фигурного катания. Девочка в 17 лет ведет канал на ютубе о классической литературе. Всем стоит посмотреть.