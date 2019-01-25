Самодурова выиграла чемпионат Европы. Она была реально сильнее Загитовой

Фигурное катание 25 января 2019 23:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Корреспондент «Советского спорта» – о жгучем выступлении Александры Степановой и Ивана Букина, ошибке Никиты Кацалапова, неудаче Алины Загитовой и триумфе Софьи Самодуровой.

ЖАРА ОТ СТЕПАНОВОЙ И БУКИНА

– Оу! дружно выдохнули десять тысяч зрителей на «Минск-Арене» после падения олимпийского чемпиона Никиты Кацалапова на твиззлах во время исполнения ритм-танца. Это был шок. Наша пара заходила на элемент на отличной скорости, все произошло так быстро…

– Если вы посмотрите с самого начала, то увидите шаг, на котором он завелся, – спокойно отреагировала на этот эпизод Татьяна Тарасова.

А он, между прочим, практически лишил российскую пару «номер один» шансов на подиум. Хотя после этого Синицина/Кацалапов великолепно докатали программу и взяли вполне достойные баллы, но стали только пятыми.

– Я все контролировал. Зашел в твиззлы на отличной скорости, не дышал, держал равновесие, а потом меня как будто подстрелили, – эмоционально объяснял в миксте Никита.

Но после его падения с трудом удержалась на льду и Вика. Ей пришлось раньше времени выйти из элемента и коснуться рукой льда, чтобы поймать равновесие. За это нашу пару судьи также наказали снижением оценок.

После Синициной и Кацалапова на льду появились Александра Степанова и Иван Букин. В этом сезоне у них совершенно убойный ритм-танец, который поставила Ирина Жук. Эмоциональный, страстный, плотно завязанный на музыку. Все движения – резкие, отточенные, в такт музыке.

По настрою ребят чувствовалось – сейчас будет разнос. Главной задачей было – избежать ошибок, которые преследуют ребят на протяжении последних стартов. Они регулярно получали за танго базовый уровень и ни разу за сезоне не пробили отметку в 80 баллов.

Но в этот раз все было абсолютно по-другому. Своей экспрессией и страстью Степанова с Букиным просто прибили зрителей к креслам. Ощущения от их проката сравнимы с полетом на реактивном истребителе. Ребята в очередной раз подтвердили реноме самой горячей пары мирового фигурного катания и заслуженно получили свои 81,37 балла. Это их лучший результат в сезоне.

Но потом вышли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Кто-то говорит, что эти ребята надоели и уже который год катают одно и то же. Меняются только костюмы. Но делают они это очень круто. В итоге Габриэла и Гийом опередили Степанову и Букина, установив новый мировой рекорд. Хотя на юниорском уровне наша пара обыгрывала французов. Кстати, Саша и Ваня крайне положительно относятся к своим соперникам.

– Мы уже давно вместе с ними работаем, попадаем на соревнования и это для нас очень приятно. Всегда безумно рады их видеть. Не знаю почему, они нам по душе, – улыбаясь сказала Степанова в миксте после выступления.

ЗАГИТОВА ВНОВЬ ЗАВАЛИЛА ПРОИЗВОЛЬНУЮ

А вот у одиночников такая идиллия вряд ли возможна. Алина Загитова не раз признавалась, что во время соревнований ни на кого не обращает внимания и ни с кем не общается. Станислава Константинова в Минске тоже очень собрана и сконцентрирована на себе и своих прокатах.

В короткой она провалилась, но все знают характер Стаси. Уже не раз по ходу сезона Константинова собиралась и давала жару в произвольной. В Минске почти получилось. Она уверенно откатала большую часть программы, но потом последовала обидная ошибка на лутце – вместо тройного она сделала двойной.

Впрочем, после этого россиянка не развалилась, бодро докатала программу и получила очень хорошие оценки. Да, рекорда сезона не случилось, но после 11-го места в короткой ее выступление смотрелось просто великолепно. Впереди еще было несколько разминок, но ее долгое время никто не мог потеснить с первого места. Нечто подобное удалось Евгении Медведевой на недавнем чемпионате России.

А вот дальше «Минск-Арену» ждал шок. Мы предупреждали, что Загитова может проиграть чемпионат Европы, потому что есть объективные обстоятельства, которые мешают ей чисто катать сложнейшую произвольную программу. На чемпионате России она рассыпалась сразу же после ошибки на каскаде, в этот раз все тоже было очень жестко. Падение, сплошные недокруты и в общей сложности четыре элемента на минусы.

Загитова перестала быть непобедимой малышкой, которая не чувствовала психологического давления. У нее появилась боязнь проиграть. Она овладевает Алиной, когда та чувствует, что в спину ей дышат фигуристки, которые могут кататься чисто и умеют побеждать.

Ну и, конечно, физическая готовность. Форма Загитовой плавает на протяжении всего сезона. Все элементы даются ей с огромным трудом, за них приходится бороться и не всегда Алина в этой борьбе преуспевает. В Минске казалось, что она готова вроде бы хорошо, но в решающий момент ей не хватило ни сил, ни хладнокровия, чтобы выдать на заказ чистый прокат сложнейшей программы.

САМОДУРОВА РАЗНЕСЛА «МИНСК-АРЕНУ»

Но не надо делать из этого катастрофу. Загитова проходит тяжелейший этап взросления, который рано или поздно закончится. В конце концов, она уже титулованная спортсменка, у которой в комнате на стене висит золото Олимпиады. За ее будущее переживать точно не стоит. Алина не из тех, кто легко сдается.

Да, сейчас она расстроена и извиняется перед болельщиками. Но ни один спортсмен не хочет, чтобы его жалели. Загитовой нужна поддержка, но никак не жалость. Самым правильным сейчас будет порадоваться за Софью Самодурову, которая разнесла 15-тысячный зал эмоциональным, чистым прокатом и стала чемпионкой Европы.

Это ее первый сезон во взрослом катании, но Соня до сих пор не сорвала ни одного элемента. Были мелкие помарки, вроде неясного ребра на лутце сегодня вечером, но они не в счет. Самодурова была на таком кураже, что начала заводить «Минск-Арену» прямо по ходу программы. Не ответить ей было просто невозможно.

Соня – не просто красивая, милая девочка, но и спортсменка с могучим характером, которая умеет концентрироваться на главном. Поэтому ее победа не должна восприниматься как случайность или сенсация.

Самодурова очень много работает. Она прогрессировала по ходу сезона и смогла подойти к главному для нее старту в лучшей форме. Ее будущее в сборной всегда подвергалось сомнению. Ведь тренер Сони Алексей Мишин говорил, что у него есть задание от федерации готовить на чемпионат мира Елизавету Туктамышеву.

В таком раскладе именно Самодурова считалась первым кандидатом на замену. Но в Минске мы увидели, что своего места Соня никому не отдаст. В самый важный момент она показала максимум и вопросов ни у кого не осталось. Эта победа окончательно закрепляет Самодурову в элите женского фигурного катания. Теперь федерация может менять кого угодно, но только не ее.

Остается только восхититься талантливой и упорной 16-летней девчушкой, за успехами которой стоит не случай и удача, а исключительно тяжелый труд. Ну, вот реально, никто же не скажет, что Соня выиграла только потому, что Алина упала. Она стала чемпионкой Европы, потому что каталась лучше всех. И это очень круто!