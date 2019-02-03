«Этери выжимает из детей все». Скандал в фигурном катании

Фигурное катание 03 февраля 2019 00:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Данилевский Лев

Она миловидна и успешна. Она сегодня тренер номер один по числу звезд первой величины, выдаваемых на-гора. И при этом ее методы тренировок сегодня подвергаются беспощадной критике со стороны коллег. Тренера фигуристок Этери Тутберидзе упрекнули в «колоссальном давлении» на детей. Да собственно, и взрослых, там давным-давно уже и нет. Только дети.

Кровь и пот, травмы и слезы… Это красивая драматургия для журнальной статьи о победительнице, чемпионке. Невзирая ни на что, она шла к победе. И тогда оправданными сразу же кажутся все те жертвы, на которые она шла. А если вдуматься – то не о ней речь, а о ее родителях. Потому что когда она только выбирала свой путь в жизни и спорте, она толком-то ничего не понимала. Не было у нее ни свободы, ни выбора. Только родители, требующие не прекращать занятий. И только тренер, выжимающий из тебя максимум. И это на фоне постоянной нервотрепки, что рядом есть другие подрастающие таланты, что в любой момент тебя готовы заменить.

Повторюсь: красивая история для чемпионки, которая вспоминает, как все это начиналось. И как-то в стороне остаются, за скобками, муки и страдания всех тех, у кого были те же пот и слезы, но не было только первых мест.

Тут ничего не попишешь: спорт. Выживает сильнейший. Уж простите мне эти шаблонные банальности.

Но многое меняется в спорте. Как стремительнее происходит и смена самих чемпионов. Посмотрите на «одноразовых» чемпионок в фигурном катании. Там уже просто конвейер чемпионок. Конвейер тех, кто лишен детства. И кто – с большой степенью вероятности – будет, прожеванный, выброшен потом во взрослую жизнь. Хорошо еще если сможет себя в ней найти.

Педофил не думает о том, что потом будет с ребенком, которого он растлевает и мучает. Он надругался над ним – и пошел дальше. Заранее приношу извинения за столь жесткое сравнение. Но разве не похож этот конвейер чемпионок на страсть удовлетворение страсти педофила? Разве тренер фигуристов Этери Тутберидзе, ради штампования побед своих подопечных выжимающая из них все соки в столь юном возрасте, чем-то отличается от такого педофила? Ну, с той разницей, что у педофила страсть низменная, а тут – вроде как возвышенная?

Тут снова скандал нарисовался. Бывший тренер юной фигуристки Александры Трусовой Александр Волков высказался по поводу тренерских методик наставницы отделения «Хрустальный» (того самого, про который юная фигуристка глупо шутила – мол, там допинг правильный принимают) Этери Тутберидзе.

По его мнению, Тутберидзе держит своих воспитанниц под колоссальным давлением и выжимает из ребенка в 13-14-15 лет все, что можно. Этот метод проходит только с очень юными спортсменками, которые выходят из-под контроля по мере взросления и покидают ее школу:

– Тутберидзе, мне кажется, просто давит. Но это мое личное мнение. Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит, – заявил Волков в интервью.

Александр Волков – сын первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова и фигуристки Людмилы Олеховой. До недавнего времени он работал в «Хрустальном» и поэтому многие вещи знает не понаслышке:

– Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут. Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя, – добавил тренер.

С критикой методов Тутберидзе недавно также выступила Сандра Безич – хореограф группы канадского тренера Брайана Орсера, наставника бывшей подопечной Этери Георгиевны Евгении Медведевой.

По ее мнению, Тутберидзе не может грамотно распорядиться талантами и работоспособностью юных спортсменок и не уделяет должного внимания их технической подготовке:

– Это замечательные, талантливые девочки, а к ним относятся как к одноразовым. Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту. Почему нельзя дать им нормальную основу, помочь построить полноценную карьеру и счастливое будущее? – заявила Безич на специализированном канале TheSkatingLesson.