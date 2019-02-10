Туктамышева дает шанс Медведевой. Кихира – никому

Фигурное катание 10 февраля 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В минувший уик-энд по обе стороны Атлантики прошли турниры с участием претендентов на медали мартовского ЧМ-2019.

Елизавета Туктамышева не выступала с декабря: после бронзы в финале Гран-при она подхватила воспаление легких и пропустила чемпионаты как страны, так и Европы. Тренер фигуристки Алексей Мишин еще полтора месяца назад заявил, что Туктамышева будет готовиться к чемпионату мира. И после ЧЕ, где Софья Самодурова с Алиной Загитовой взяли золото и серебро, а Станислава Константинова выступила неудачно, замена последней на Туктамышеву выглядела вариантом логичнее некуда...

Однако есть еще фактор Евгении Медведевой, которая проиграла все, что можно, но за которой стоят былые заслуги – два титула чемпионки мира и серебро Пхенчхана. Подопечная Брайана Орсера не поленилась схватиться за последний шанс пробиться в сборную (молодец!) и скоро прилетит из Канады в Великий Новгород, чтобы 21-22 февраля выступить там в финале Кубка России.

При таком раскладе Туктамышевой было важно нанести упреждающий удар и доказать свою форму после болезни. Для возвращения был выбран скромный турнир в Словении – но ведь соревноваться предстояло не с соперницами по Любляне, а с Медведевой и с собой.

В короткой программе Туктамышева упала с тройного акселя. Прыжок был исполнен неплохо (недокрут, найденный судьями, достаточно спорен), и она вполне могла выехать – не хватило самой малости. Впрочем, от второго, воскресного проката все равно зависело намного больше.

А тем временем в США на чемпионате четырех (всех, кроме Европы) континентов Рика Кихира тоже провалила короткую программу – и тоже из-за акселя. Подобное с японкой уже случалось, но на сей раз она не падала, а сделала одинарную «бабочку», чего я у Кихиры прежде не видал. За прыжок с падением фигуристы что-то все равно получают, а «бабочка» – это ноль, пустое место. Обычно говорящее о неуверенности. Неужто поплыла?

Все-таки нет. На следующий день Кихира выдала супер-произвольную и взлетела с пятого места к чемпионскому титулу. Хотя вместо двух тройных акселей японка ограничилась одним, а второй (в каскаде) прыгнула только в 2,5 оборота. И все равно получила за 150 и за 220 в сумме.

Никаких судейских фокусов тут нет. Компоненты Кихире поставили высокие, но не заоблачные – 70 с копейками. А вот 82 за технику – это экстра-класс. Просто у нее и без акселей очень высокая «база». Там полный комплект, включая два каскада с лутцами. И помимо акселей она не ошибается. Совсем. Все делает на высокий плюс, никаких мелких помарок, которыми так грешит в этом сезоне, например, Загитова. Мировой рекорд последней (158,50) Кихира, если бы не «бабочка», в Анахайме побила бы точно.

Но вернемся в Любляну, где в воскресенье пришел черед Туктамышевой катать произвольную. И вот тут-то как раз пришла настоящая беда. Аксель хоть и без падения, но на сильные минусы, а сразу после него – одинарный лутц. Уже наша, ответная бабочка.

Все дальнейшее было уже не очень-то важно. Туктамышевское воспаление легких, оказывается, вполне еще воспалено. 122 за произвольную и 188 по сумме – это, извините, не разговор. Очень слабенько. Относительно не только Кихиры (да бог с ней), а и собственно-недавних 144 и 219 соответственно. Хотя у Медведевой – еще хуже, причем тоже давно. Но шанс у нее теперь действительно появился. Просто не против японки, а против своей.

Кроме женского катания нужно отметить первое выступление в сезоне китайской пары Сюй Венцзинь/Хан Цун. Серебряные призеры Пхенчхана в Анахайме выиграли всего 0,06, с падениями партнерши с параллельных прыжков в обеих программах. 211 – 5-я сумма в мире, но до французов Джеймс/Сипре и наших Тарасовой/Морозова (за 220) ей неблизко. Хотя катались китайцы, как прежде мощно, и на ЧМ-2019 с ними придется считаться всерьез.

Любляна (Словения). Турнир Dragon Trophy

Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 188,11 (65,66+122,45)

2. Анастасия Гулякова (Россия) – 164,43 (48,38+116,05)

Анахайм (США). Чемпионат четырех континентов

Женщины

1. Рика Кихира (Япония) – 221,99 (68,85+153,14)

2. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) – 207,46 (68,09+139,37)

3. Маи Михара (Япония) – 207,12 (65,15+141,97)

4. Каори Сакамото (Япония) – 206,79 (73,36+133,43)

Мужчины

1. Сема Уно (Япония) – 289,12 (91,76+197,36, рекорд мира)

2. Боян Цзинь (Китай) – 273,51 (92,17+181,34)

3. Винсент Чжоу (США) – 272,22 (100,18+172,04)

Пары

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 211,11 (74,19+136,39)

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 211,05 (74,66+136,39)

3. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 205,42 (69,48+135,94)