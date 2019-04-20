«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой

В своем инстаграме фигуристка разместила фото, на котором она красуется в оригинальном розовом костюме из своего нового показательного номера под песню Арианы Гранде «7 Rings». Выступление состоялось на шоу в Корее.
«Конкурс на самый жесткий коммент. Раунд», – написала 19-летняя спортсменка, завоевавшая в этом году бронзовую медаль мирового первенстве в Сайтаме.
Как фанаты, так и недоброжелатели Евгении с радостью подхватили призыв упражняться в остроумии.
Nocinq: «Бритни Спирс в молодости».
Superblossom2018: «Женя, отдай приз Тутберидзе!! Только от ею созданной империи зла против тебя и идут самые гадкие комменты».
Uzhegovalarisa9333: «Чебурашкина шуба... А он теперь голенький где то носится, ветер ушками раздувает».
Igorsnitya: «Когда такая закупилась брендовыми шмотками с Aliexpress аж на 3 косаря и вышла на центральную улицу своей деревни».
Mi.ra1650: «Мелкая шалавщина на льду… Shame for you. На хрюшку розовую похожа. Мерзкая пошлятина!».
Capt9365: «Не нужно дарить хейтерам свое внимание».
Milenacrazyapple: «Красиво же… Где здесь кто-то пошлость и вульгарщину нашел?! Это же шоу! Яркий сценический костюм, который полностью отражает тематику. Точное попадание в образ Арианы».
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Think retail therapy my new addiction🤫💗
Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)
Kiril4ikfotos: «Розовый латекс всегда в моде».
Forlorned: «Каренина, которая решила не бросаться под поезд».
Shadowbreez: «Бабушка говорила, что при Сталине за такие наряды расстреливали. Как оно вообще на коньки натянулось?!».
Kozochkat: «Весело и отвязно! На шоу можно и похулагинать».
Nurik.baenbaev: «Даже не знаю как оскорбить твоего PR менеджера».
Horveya: «Еще пара провокационных фото и будет миллион подписчиков. Женя, жги!»
Denisbaulgakovv: «Школа Снуп Дога!»
Melnikov1988: «Филипп Киркоров: «Так, встала и вышла!»
Katy_polotskaya: «Чувствуется влияние Туктика, юморок хороший и трололо знатное».
Katee_sh: «Когда решила косить под Туктамышеву…»
Shabbithka: «How much is private?».
M.m_eee: «От такого наверное даже лед растаял».
Miracledream: «Талию где потеряла, розовая пантерка?»
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Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд.
Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)
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