«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 19:27Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

В своем инстаграме фигуристка разместила фото, на котором она красуется в оригинальном розовом костюме из своего нового показательного номера под песню Арианы Гранде «7 Rings». Выступление состоялось на шоу в Корее.

«Конкурс на самый жесткий коммент. Раунд», – написала 19-летняя спортсменка, завоевавшая в этом году бронзовую медаль мирового первенстве в Сайтаме.

Как фанаты, так и недоброжелатели Евгении с радостью подхватили призыв упражняться в остроумии.

Nocinq: «Бритни Спирс в молодости».

Superblossom2018: «Женя, отдай приз Тутберидзе!! Только от ею созданной империи зла против тебя и идут самые гадкие комменты».

Uzhegovalarisa9333: «Чебурашкина шуба... А он теперь голенький где то носится, ветер ушками раздувает».

Igorsnitya: «Когда такая закупилась брендовыми шмотками с Aliexpress аж на 3 косаря и вышла на центральную улицу своей деревни».

Mi.ra1650: «Мелкая шалавщина на льду… Shame for you. На хрюшку розовую похожа. Мерзкая пошлятина!».

Capt9365: «Не нужно дарить хейтерам свое внимание».

Milenacrazyapple: «Красиво же… Где здесь кто-то пошлость и вульгарщину нашел?! Это же шоу! Яркий сценический костюм, который полностью отражает тематику. Точное попадание в образ Арианы».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Think retail therapy my new addiction🤫💗

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Kiril4ikfotos: «Розовый латекс всегда в моде».

Forlorned: «Каренина, которая решила не бросаться под поезд».

Shadowbreez: «Бабушка говорила, что при Сталине за такие наряды расстреливали. Как оно вообще на коньки натянулось?!».

Kozochkat: «Весело и отвязно! На шоу можно и похулагинать».

Nurik.baenbaev: «Даже не знаю как оскорбить твоего PR менеджера».

Horveya: «Еще пара провокационных фото и будет миллион подписчиков. Женя, жги!»

Denisbaulgakovv: «Школа Снуп Дога!»

Melnikov1988: «Филипп Киркоров: «Так, встала и вышла!»

Katy_polotskaya: «Чувствуется влияние Туктика, юморок хороший и трололо знатное».

Katee_sh: «Когда решила косить под Туктамышеву…»

Shabbithka: «How much is private?».

M.m_eee: «От такого наверное даже лед растаял».

Miracledream: «Талию где потеряла, розовая пантерка?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Cordaron971: «Бузова отдыхает!»

Lyubov.kaplan: «Шальная императрица в действии».

Coba4caspb: «Розовое кружевное для медведя в берлоге».

Ggjbh6419: «Ответ на программу «Лара Крофт» Загитовой? Обе куколки!»

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

19/04 11:03Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛКогда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
20/04 01:36Хоккей
ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось (ВИДЕО)Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
20/04 19:20ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Алиев с трудом победил японца (видео), Олейник сразится с Оверимом. ОнлайнСегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
20/04 09:20Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
19/04 14:06Футбол
Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.
20/04 09:10Хоккей
«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. И теперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
20/04 16:40Футбол
У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛБодрый матч на «Этихаде», гол 18-летнего воспитанника, возвращение Зинченко и много другого огня.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
20/04 14:55Футбол
Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победитьБывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» считает предстоящий матч команд определяющим на данном этапе.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
20/04 13:01Футбол
Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие ФернандесаОжиданиями от дерби «Локомотива» и ЦСКА поделился бывший вратарь этих клубов.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
Новости
19:34 Футбол Николай Рассказов: В любой ситуации будем играть на победу, чтобы стать чемпионами
19:32 ММА Алиев победил Накамуру единогласным решением судей на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
19:31 Теннис Надаль проиграл Фоньини на турнире в Монте-Карло
19:29 Футбол Миодраг Божович: Игра с «Динамо» была ничейной и не очень качественной
19:24 Футбол «Атлетико» вырвал победу у «Эйбара»
19:19 Футбол Маурисио Почеттино: В матче с «Манчестер Сити» мы заслуживали большего, хотя бы ничьей
19:03 Хоккей Юниорская сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира
19:00 Футбол «Локомотив» - ЦСКА. Онлайн
18:56 Футбол Александр Максименко: Поражения от ЦСКА и «Ростова» уже забыли
18:55 Футбол Юрий Семин: Выступление «Зенита» проанализируем по истечении тура
18:48 ММА Яковлев победил бразильца да Силву удушающим приемом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
18:47 Футбол Хосеп Гвардиола: Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем» за всю его историю
18:28 Хоккей Сборная России выиграла и второй матч Еврочелленджа у Швейцарии
18:24 ММА Абдурахимов нокаутировал Тыбуру на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
18:23 Футбол «Бавария» обыграла «Вердер» благодаря голу Зюле
18:23 Футбол Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»
17:58 Футбол «Спартак-2» разгромил «Мордовию» и одержал первую победу в ФНЛ с ноября
17:57 Футбол Ведран Чорлука: Финал чемпионата мира со сборной важнее чемпионства «Локомотива» и моей свадьбы
17:47 ММА Россиянин Антигулов проиграл поляку нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
17:28 ММА Россиянин Мустафаев нокаутировал представителя Киргизии на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика