«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой

В своем инстаграме фигуристка разместила фото, на котором она красуется в оригинальном розовом костюме из своего нового показательного номера под песню Арианы Гранде «7 Rings». Выступление состоялось на шоу в Корее.

«Конкурс на самый жесткий коммент. Раунд», – написала 19-летняя спортсменка, завоевавшая в этом году бронзовую медаль мирового первенстве в Сайтаме.

Как фанаты, так и недоброжелатели Евгении с радостью подхватили призыв упражняться в остроумии.

Nocinq: «Бритни Спирс в молодости».

Superblossom2018: «Женя, отдай приз Тутберидзе!! Только от ею созданной империи зла против тебя и идут самые гадкие комменты».

Uzhegovalarisa9333: «Чебурашкина шуба... А он теперь голенький где то носится, ветер ушками раздувает».

Igorsnitya: «Когда такая закупилась брендовыми шмотками с Aliexpress аж на 3 косаря и вышла на центральную улицу своей деревни».

Mi.ra1650: «Мелкая шалавщина на льду… Shame for you. На хрюшку розовую похожа. Мерзкая пошлятина!».

Capt9365: «Не нужно дарить хейтерам свое внимание».

Milenacrazyapple: «Красиво же… Где здесь кто-то пошлость и вульгарщину нашел?! Это же шоу! Яркий сценический костюм, который полностью отражает тематику. Точное попадание в образ Арианы».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Think retail therapy my new addiction🤫💗 Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 20 Апр 2019 в 12:46 PDT

Kiril4ikfotos: «Розовый латекс всегда в моде».

Forlorned: «Каренина, которая решила не бросаться под поезд».

Shadowbreez: «Бабушка говорила, что при Сталине за такие наряды расстреливали. Как оно вообще на коньки натянулось?!».

Kozochkat: «Весело и отвязно! На шоу можно и похулагинать».

Nurik.baenbaev: «Даже не знаю как оскорбить твоего PR менеджера».

Horveya: «Еще пара провокационных фото и будет миллион подписчиков. Женя, жги!»

Denisbaulgakovv: «Школа Снуп Дога!»

Melnikov1988: «Филипп Киркоров: «Так, встала и вышла!»

Katy_polotskaya: «Чувствуется влияние Туктика, юморок хороший и трололо знатное».

Katee_sh: «Когда решила косить под Туктамышеву…»

Shabbithka: «How much is private?».

M.m_eee: «От такого наверное даже лед растаял».

Miracledream: «Талию где потеряла, розовая пантерка?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд. Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 20 Апр 2019 в 2:42 PDT

Cordaron971: «Бузова отдыхает!»

Lyubov.kaplan: «Шальная императрица в действии».

Coba4caspb: «Розовое кружевное для медведя в берлоге».

Ggjbh6419: «Ответ на программу «Лара Крофт» Загитовой? Обе куколки!»