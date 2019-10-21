Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда

Турнир в зале «Орлеанс», расположенном в одноименном комплексе с казино, изобиловал организационными неурядицами. По ходу соревнований периодически пропадал ТВ-сигнал, постоянно зависала электронная система, отображающая оценки фигуристов. Между первым и вторым днем этапа ISU даже решил пересчитать заново результаты всех участников короткого танца – какой-то там у них случился системный сбой.

Корректировка оказалась незначительной: положение дуэтов не изменилось, только сумма баллов у всех немного подросла, так что никто не возражал. Но что это за казино такое, если в нем толком не умеют считать? Так ведь, пардон, и прогореть недолго.

ТАЮЩИЕ ОЦЕНКИ

С судейством накладок и нареканий тоже хватало. Про то, как придерживали Анну Щербакову с Елизаветой Туктамышевой, я вам уже докладывал вчера, но там россиянкам удалось взять убедительный реванш в произвольной программе. Все-таки времена судейской «системы 6,0» давно прошли и против двух щербаковских четверных лутцев возразить было нечего.

А вот Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным действительно лишились первого в карьере золота Гран-при. И произошло это при весьма спорных обстоятельствах. Наши начали произвольную отменным тройным флипом, который в парном катании не делает почти никто в мире, и судьи оценили прыжок вроде бы положительно. Собственными глазами видел, как в соответствующем окошке горела надбавка в 0,66. Это не бог весть что, чуть больше, чем «плюс один», и тем не менее. Но через пару секунд цифры стали быстро меняться. Сначала на 0,53, потом на 0,44, а в итоговом протоколе стояло уже… «-0,45» и «неясное» ребро.

Аналогичная история приключилась с тодесом. Допускаю, что у россиян он получился не ахти, но высветившийся сразу второй уровень сложности и итоговый базовый (то есть, хуже некуда) – это совсем не одно и то же, восемь десятых разницы. При том, что после короткой отставание Павлюченко с Ходыкиным от китайцев было меньше полутора баллов. А оценки за произвольную им не объявляли почти пять минут, хотя по регламенту на это отводится 3.20. Посмотрите на видео с сайта 1tv.ru, какую пантомиму устроил там Ходыкин: закатив глаза и демонстративно вытерев пот со лба, он вызвал волну хохота на трибунах.

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО

Чен Пен и Ян Цзинь катались следом, последними, и у них судейский «арифмометр», считающий баллы, минуты через две отказал вообще, застыв на отметке 28 с лишним за «технику». А в итоге им насыпали солидные 63,05 – лишь на 2,79 меньше, чем у российской пары. Компенсировать такую разницу компонентами для умелой бригады – раз плюнуть. Что она с запасом и проделала.

Пока китайцы в полном неведении сидели, ожидая оценок, было видно, что они здорово нервничают. Прокат получился так себе: с двойным параллельным прыжком, дешевеньким каскадом «3+2» и тяжелым падением с выброса – партнерша не только стукнулась о лед, но и въехала в борт ногой. Увы, чтобы опустить их на второе место всего этого оказалось недостаточно.

Казалось бы, судейская предвзятость налицо. Но не советую спешить с выводами и поднимать крик. Ведь по сути оба дуэта допустили в произвольной по одной грубой ошибке на одном и том же элементе. Почему же у наших должно быть преимущество?

Из-за сложности? Да, у россиян она выше, но это и так зафиксировано в технической «базе» – по ней наши имели серьезный 6-балльный гандикап. Китайцы же и не собирались прыгать больше, чем они прыгнули, у них все было слаженно. За что же снижать им «плюсы» и «компоненты», на которые азиатский дуэт делал ставку изначально? В конце концов фигурное катание – это ведь не только прыжки.

Так что здесь все не так просто. И не забывайте, что совсем молодой российской паре противостояли авторитеты из мировой элиты, серебряные призеры прошлогоднего финала Гран-при.

ПРОСЧЕТ АЛИЕВА И ПОРВАННАЯ ЮБКА

Еще одна иллюстрация на эту тему – серебро Джейсона Брауна, единственного из 12 одиночников, кто даже не пытался заявлять в Лас-Вегасе четверные прыжки. Зато катается-вращается американец очень красиво. Плюс не падает – в отличие от подавляющего большинства соперников по этому турниру. Те своими ошибками освободили Брауну дорогу на пьедестал – и вот он второй. Хотя вообще-то вторым должен был остаться наш Дмитрий Алиев. И вот тут судьи уже совершенно ни при чем, сам виноват.

Серебро было почти в руках у российского фигуриста. Но во второй половине произвольной он допустил «бабочку» на акселе, а потом потерял целиком еще один прыжок из-за тактического прокола. Дело в том, что сорванный четверной лутц в начале программы Алиеву засчитали как тройной. Потом он классно скрутил пару тулупов по четыре оборота, в том числе – в каскаде с тройным, но плановую связку «3+3» лутца-тулуп дальше прыгать было уже нельзя. Она означала разом и второй, и третий повторы, а делать больше двух запрещено правилами. Прыгнул бы «3+2» или еще лучше аксель-тулуп – не проиграл бы Брауну обидные полтора балла. Короче, парень просто недосчитал. В Лас-Вегасе у всех было плохо с математикой.

С Александрой Степановой и Иваном Букиным приключился курьез другого рода. В коротком танце партнер нечаянно прижал коленом ко льду один из множества лоскутов с пышной степановской юбки от самого Валентина Юдашкина. Саша не растерялась, не остановилась, а тут же, по ходу «пьесы», скомкала злосчастный кусок ткани в кулачок и быстро засунула куда-то себе под юбку. Штрафного балла за потерю деталей костюма удалось избежать.

На проходившем параллельно минском «челленджере» первую победу в сезоне одержала Софья Самодурова. Хотя гордиться ей пока особо нечем: из-за недокрутов оценки вышли невысокими, просто конкурентки оказались еще слабей. Пока чемпионка Европы-2019 мало похожа на саму себя образца прошлой зимы.

Лас-Вегас (США). Гран-при. 1-й этап

Женщины

Мужчины

Пары

Танцы

Минск (Белоруссия). Серия «Челленджер». 7-й этап

Сумма двух программ

Женщины

1. Софья Самодурова (Россия) – 187,16

2. Ким Хан Уль (Корея) – 178,82

3. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 166,41

Мужчины

1. Даниэль Грассль (Италия) – 243,82

2. Артем Ковалев (Россия) – 222,07

3. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 215,57

Танцы

1. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 193,47

2. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) – 185,48

3. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 178,62

4. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) – 178,02