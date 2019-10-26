Крах Медведевой и Трусова в засаде - так начался канадский этап Гран-при - Советский спорт
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26 октября 2019 01:18Фигурное катаниеТигай Лев

Крах Медведевой и Трусова в засаде - так начался канадский этап Гран-при

На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой.

В 100-тысячную Келоуну, расположенную на западе Канады, примерно в трехстах километрах от Ванкувера, наши фигуристы летели больше суток: не успели на одну из пересадок и вместо трех рейсов пришлось добираться четырьмя. Возможно из-за этого на тренировке в четверг Александра Трусова из четырех прыжков в четыре оборота чисто сделала лишь один, а с лутца упала.

Впрочем, четверные - это для субботней произвольной программы, в короткой у женщин они, как известно, запрещены. Здесь - территория тройных акселей, которые на канадский этап заявила не только Рика Кихира, но и весьма непростая дебютантка «взрослого» Гран-при Ю Юн. Кореянка уже делала этот суперпрыжок на двух сентябрьских «челленджерах» в США и Италии, но делала кое-как, не на «плюс».Тем не менее, в обоих случаях она набирала за турнир около двухсот гроссмейстерских баллов и попадала на пьедестал.

А в Келоуне Ю Юн не просто скрутила триксель, но и отменно с него выехала! После чего, пусть и ненадолго, завладела рекордом мирового сезона в короткой программе. Ничего себе сюрприз… Кореянке всего 15, но при этом она достаточно высокая - 165 сантиметров. В женском одиночном катании явно появилась новая серьезная величина.

Наши представительницы на этом этапе Гран-при тройным акселем, увы, не владеют – у них другие козыри. Но если Трусова весь свой набор исполнила так, что не придерешься, и почти повторила личное достижение, то у Евгении Медведевой все в очередной раз пошло наперекосяк. Недокрут в конце каскада флип-тулуп, потом грязный выезд с дупеля и наконец, тяжелое падение с тройного лутца. Женя въехала в борт в углу катка и поднялась на ноги только через секунду-другую. Провал…

В ожидании оценок Медведева злобно кусала губы с мокрыми глазами, но после такого кошмарного проката ничего внятного ей поставить, разумеется, не могли. Хорошо хоть в сильнейшую разминку в произвольной все-таки попала. Хотя шансов на медали – а значит, и на финал Гран-при - у нее теперь, похоже, никаких.

Американка Брэйди Теннелл, неделю назад отобравшая серебро «Гран-при США» у Елизаветы Туктамышевой и завершающая в Канаде свое участие в отборочных этапах, откаталась чисто и идет четвертой, сразу позади Трусовой. Ну, а лидерство захватила выступавшая последней Кихира. Японка выдала великолепный, лучший в карьере триксель и остановилась всего в 2,62 от собственного мирового рекорда.

Впрочем, Трусову Кихира опережает на семь баллов, что для нашей Королевы четверных - чих, раз плюнуть, ерунда. Надо только свое субботним вечером сделать. Теннелл же явно нацелена отыграть пять с лишним у дерзкой Ю Юн и вместе с бронзой получить 24 суммарных очка, которые обычно дают пропуск в финал Гран-при. Хотя в этот сумасшедший сезон всякое может случиться. Есть ведь еще Загитова, Косторная, Трусова, Кихира, Щербакова, та же Туктамышева. О-хо-хо…

Медведева? Не представляю, что должно произойти в произвольной, чтобы она смогла зацепиться за топ-4. Боюсь, этот поезд для этой конкретной фигуристки уже ушел. Десять баллов от Теннелл- мягко говоря, многовато. Если только чудо какое-то вдруг произойдет.

Ну, а главное - это, конечно, Саша Трусова. Она сейчас сидит в засаде и готовится к выходу на охоту - как на Кихиру, так и на свои же свеженькие мировые достижения. Время уже назначено: ночь с субботы на воскресенье, 0.33 по московскому времени.

Не советую пропускать.

Гран-при.2-й этап. Келоуна (Канада)

Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 81,35

2. Ю Юн (Корея) – 78,22

3. Александра Трусова (Россия) – 74,40

4. Брэйди Теннелл (США) – 72,92

…6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89

…7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63

Танцы. Короткая программа

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 83,21

2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 82,58

3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 79,52

…6. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия)– 71,44

…9.Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 67,20

Оставшиеся виды

26 октября, суббота

2.15-3.22 (мск). Пары. Короткая программа

3.42-5.15. Мужчины. Короткая программа

21.09-22.40. Танцы. Произвольная программа

23.00-0.49. Женщины. Произвольная программа

27 октября, воскресенье

2.55-4.12. Пары. Произвольная программа

4.32-6.21. Мужчины. Произвольная программа

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