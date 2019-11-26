Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет - Советский спорт
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26 ноября 2019 09:00Фигурное катаниеТигай Лев

Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет

В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов.

О первом за 14 лет «Большом шлеме», когда наши собрали на одном этапе все четыре золота, «Советский спорт» уже писал. Как и о выигрыше всех шести этапов в женском одиночном катании, что вообще не имеет аналогов. Однако этим перечень российских достижений нынешнего Гран-при вовсе не исчерпан.

ВРОВЕНЬ С DREAM TEAM ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА

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Да будет вам известно, что 11 мест в финале – это тоже повторение рекорда всех времен. Причем весьма старого, из конца ХХ века. В декабре 1997 и в марте 1999 годов Россия имела такое же представительство среди финалистов. Особенно впечатляющим выдался 99-й. То был единственный (пока) случай, когда одна страна забрала ровно половину всех квот (в парных видах финалы тогда ограничивались пятью, а не шестью дуэтами), а потом в Санкт-Петербурге завоевала 9 медалей из 12! Бог мой, что у той команды был за состав: Ягудин, Плющенко, Урманов, Слуцкая, Бутырская, Бережная/Сихарулидзе, Крылова/Овсянников, Лобачева/Авербух… 16 суммарных побед на чемпионатах мира и пять на Олимпиадах.

Что ж, тем почетнее повторить их результат 20 лет спустя. И ведь до того, чтобы перекрыть его, россиянам не хватило какой-то малости. И Елизавета Туктамышева, и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым были очень близки к попаданию в финал.

Впрочем, не беда. Не вышло сейчас выйдет через год или через два. Динамика наших результатов позволяет в этом не сомневаться. Трудно поверить, но в не таком уж далеком 2010-м у России в финале Гран-при было всего три места и ни одной медали. Разве можно подобное вообразить теперь?

Не поленился заглянуть в собственный прогноз перед первым этапом и сравнить его с итоговыми результатами отборочного цикла. В целом оказалось нормально, в пределах разумной погрешности. Из россиян, которым «Советский спорт» давал шансы на финал не меньше 50 процентов, в Турин не попали как раз Тарасова/Морозов и Туктамышева. Противоположных же случаев с недооценкой тоже два: Александр Самарин и Дмитрий Алиев. И их совсем несложно объяснить: у мужчин Гран-при-2019 обернулся полнейшей лотереей, где кто угодно мог вытянуть счастливый билет. Раз это удалось нашим так тем лучше!

ВСЕ ФИНАЛИСТЫ ГРАН-ПРИ-2019

Женщины: Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова (все Россия), Рика Кихира (Япония), Брэйди Теннелл (США), запасная – Сатоко Мияхара (Япониия).

Мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев (оба – Россия), Юдзуру Ханю (Япония), Нэйтан Чен (США), Кевин Аймоз (Франция), Боян Цзинь (Китай), запасной – Нам Нгуен (Канада).

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (все – Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун, Чен Пен/Ян Цзинь (все – Китай), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), запасные – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия).

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин (все – Россия), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (все – США), запасные – Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия).

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МИРОВЫЕ ТОЖЕ БЬЕМ ЧАЩЕ ВСЕХ

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Помимо командных достижений эта осень отмечена редким обилием личных. За пару месяцев мировые рекорды улучшались уже десять раз, и Россия приняла в этом процессе весьма активное участие. Точнее россиянки: сначала Александра Трусова отобрала два рекорда у Алины Загитовой, потом улучшила их вновь, а в минувшую пятницу пришел черед Алены Косторной реквизировать лучший результат по новым правилам в короткой программе, принадлежавший Рике Кихире. И то правда: женский мировой у японки – полнейший нонсенс по нынешним временам, разве нет?

В итоге наши вчерашние юниорки «перерекордили» даже французских танцоров Пападакис/Сизерон, которые давно привыкли клепать мировые по поводу и без оного. У них уже зазора скоро не останется, куда дальше улучшать – вон, в субботу в Саппоро получили за компоненты 59,18 из 60 возможных.

У Трусовой и Косторной таких проблем нет и не предвидится. Они «летят в открытый космос», как Гагарин или, скажем, Колумб. И можете не сомневаться: в этом сезоне наши одиночницы еще не раз внесут свои поправки в рекордную таблицу.

Например в финале Гран-при в Турине с 5 по 7 декабря.

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