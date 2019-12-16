Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БУРИ

Страсти в нашем фигурном катании кипят нешуточные. Оно, собственно говоря, всегда напоминало клубок со змеями, но после ухода на пенсию 17-летней олимпийской чемпионки просто прорвало… Разумеется, комментариев о причинах ухода Алины Загитовой (несмотря на ее славословия в адрес Этери Георгиевны) хватает. Есть среди них – корректные, есть – хамские. Большинство участников процесса изначально были вроде бы аккуратны в формулировках. Но – рвануло и тут.

Евгений Плющенко (он на виду, он сейчас тоже тренер, хоть и начинающий, логично, что ему звонят журналисты за комментариями) слова явно подбирал:

- Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени.

Татьяна Тарасова была аккуратна в формулировках. По крайней мере, те, кто следит за ее комментариями на ТВ, могут сравнить и понять, что здесь Татьяна Анатольевна просто превзошла по степени дипломатической корректности саму себя:

- Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю.

Это намного лучше, чем два года назад, когда во время комментирования Игр в Пхенчхане Тарасова откровенно болела «за Женечку», а Алину называла только «малАя».

ТУТБЕРИДЗЕ СОВЕТУЕТ ПЛЮЩЕНКО НАУЧИТЬСЯ ТРЕНИРОВАТЬ

И вот тут, меньше чем через сутки, посреди шума хейтеров-пользователей последовал ответ. Жесткий до предела. И многое становится видно совсем в ином свете. Потому что когда подбирают столь жесткие слова, становится понятно, что это не пиарщики пишут и сутки согласовывают, это кричат эмоции во всей красе. Значит, не таким уж безболезненным получилось расставание тренера и ученицы в пятницу. Простите – не расставание, конечно, а «приостановление» отношений. Будет и мы корректны в цитатах.

Сохраняем авторскую орфографию и пунктуацию:

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания! Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться.

Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс.

Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД».

ТГД – это Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков. Лайки поставили и Загитова, и сама Тутберидзе.

ПЛЮЩЕНКО ЗАПУСТИЛ «ОТВЕТОЧКУ»

Тарасова наотрез отказалась говорить что-либо в ответ, послав к черту журналистов «всех вместе взятых». А вот Плющенко, чья репутация может серьезно пострадать из-за серьезных обвинений, не смолчал. По его словам, он не понимает, зачем вся эта история была вынесена в массы подобным образом. И дал свой ответ на обвинения в попытках переманить чужих воспитанников.

«Уж поверьте, если подойти к этому вопросу серьезно, то у меня бы уже давно была своя «Плющенко-тим» с большими зарплатами и контрактами», - написал фигурист.

Также Плющенко заявил, что удивлен хамской реакцией на свой комментарий о приостановке карьеры Загитовой.

«Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба», конечно, это потеря. Полагаю, что вы расстроены, и это тоже объяснимо - и с человеческой точки зрения, и с профессиональной, и, если хотите, с деловой. Понимаю, что Алина для вас, как спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит С.Дудаков?), приносила ощутимый доход», – написал Плющенко.

Плющенко отверг информацию, что он пытался «перекупить» или переманить каких-либо спортсменов (и Загитову в том числе) от Тутберидзе.

«Я никогда не пытался «заманить» к себе Алину, тем более «унижая вас» в ее глазах. Если бы я хотел кого-то переманивать, то, поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только «тим-Тутберидзе», – отметил спортсмен.

Дальше следует жесткое обвинение. Заключается оно в том, что Тутберидзе, по словам Плющенко, не заботилась о Загитовой как о личности, воспринимая ее лишь как средство для завоевания наград:

«Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания — спортсмены ведь тоже люди, и им тоже порой нужно доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии что-то подсказать. Я дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике. В том числе осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта».

И тут прилетела от Плющенко еще одна «ответочка». Он утверждает, что Тутберидзе сама берет уже проявивших себя спортсменов и якобы никого не вырастила лично.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлию Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе-тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет», — подытожил Евгений.

Этери Тутберидзе выложида уже в своем личном аккаунте стихи Цветаевой:

Может, хоть теперь градус схлынет? А то всем становится уже как-то немного неудобно.