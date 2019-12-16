Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 декабря 2019 02:23Фигурное катаниеЯременко Николай

Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания.

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БУРИ

Страсти в нашем фигурном катании кипят нешуточные. Оно, собственно говоря, всегда напоминало клубок со змеями, но после ухода на пенсию 17-летней олимпийской чемпионки просто прорвало… Разумеется, комментариев о причинах ухода Алины Загитовой (несмотря на ее славословия в адрес Этери Георгиевны) хватает. Есть среди них – корректные, есть – хамские. Большинство участников процесса изначально были вроде бы аккуратны в формулировках. Но – рвануло и тут.

Евгений Плющенко (он на виду, он сейчас тоже тренер, хоть и начинающий, логично, что ему звонят журналисты за комментариями) слова явно подбирал:

- Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени.

Татьяна Тарасова была аккуратна в формулировках. По крайней мере, те, кто следит за ее комментариями на ТВ, могут сравнить и понять, что здесь Татьяна Анатольевна просто превзошла по степени дипломатической корректности саму себя:

- Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю.

Это намного лучше, чем два года назад, когда во время комментирования Игр в Пхенчхане Тарасова откровенно болела «за Женечку», а Алину называла только «малАя».

ТУТБЕРИДЗЕ СОВЕТУЕТ ПЛЮЩЕНКО НАУЧИТЬСЯ ТРЕНИРОВАТЬ

И вот тут, меньше чем через сутки, посреди шума хейтеров-пользователей последовал ответ. Жесткий до предела. И многое становится видно совсем в ином свете. Потому что когда подбирают столь жесткие слова, становится понятно, что это не пиарщики пишут и сутки согласовывают, это кричат эмоции во всей красе. Значит, не таким уж безболезненным получилось расставание тренера и ученицы в пятницу. Простите – не расставание, конечно, а «приостановление» отношений. Будет и мы корректны в цитатах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

Сохраняем авторскую орфографию и пунктуацию:

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания! Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться.

Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс.

Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД».

ТГД – это Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков. Лайки поставили и Загитова, и сама Тутберидзе.

ПЛЮЩЕНКО ЗАПУСТИЛ «ОТВЕТОЧКУ»

Тарасова наотрез отказалась говорить что-либо в ответ, послав к черту журналистов «всех вместе взятых». А вот Плющенко, чья репутация может серьезно пострадать из-за серьезных обвинений, не смолчал. По его словам, он не понимает, зачем вся эта история была вынесена в массы подобным образом. И дал свой ответ на обвинения в попытках переманить чужих воспитанников.

«Уж поверьте, если подойти к этому вопросу серьезно, то у меня бы уже давно была своя «Плющенко-тим» с большими зарплатами и контрактами», - написал фигурист.

Также Плющенко заявил, что удивлен хамской реакцией на свой комментарий о приостановке карьеры Загитовой.

«Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба», конечно, это потеря. Полагаю, что вы расстроены, и это тоже объяснимо - и с человеческой точки зрения, и с профессиональной, и, если хотите, с деловой. Понимаю, что Алина для вас, как спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит С.Дудаков?), приносила ощутимый доход», написал Плющенко.

Плющенко отверг информацию, что он пытался «перекупить» или переманить каких-либо спортсменов (и Загитову в том числе) от Тутберидзе.

«Я никогда не пытался «заманить» к себе Алину, тем более «унижая вас» в ее глазах. Если бы я хотел кого-то переманивать, то, поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только «тим-Тутберидзе», отметил спортсмен.

Дальше следует жесткое обвинение. Заключается оно в том, что Тутберидзе, по словам Плющенко, не заботилась о Загитовой как о личности, воспринимая ее лишь как средство для завоевания наград:

«Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания — спортсмены ведь тоже люди, и им тоже порой нужно доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии что-то подсказать. Я дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике. В том числе осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта».

И тут прилетела от Плющенко еще одна «ответочка». Он утверждает, что Тутберидзе сама берет уже проявивших себя спортсменов и якобы никого не вырастила лично.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлию Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе-тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет», — подытожил Евгений.

Этери Тутберидзе выложида уже в своем личном аккаунте стихи Цветаевой:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Проста моя осанка, Нищ мой домашний кров. Ведь я островитянка С далеких островов! Живу — никто не нужен! Взошел — ночей не сплю. Согреть чужому ужин — Жилье свое спалю! Взглянул — так и знакомый, Взошел — так и живи! Просты наши законы: Написаны в крови. Луну заманим с неба В ладонь,— коли мила! Ну, а ушел — как не был, И я — как не была. Гляжу на след ножовый: Успеет ли зажить До первого чужого, Который скажет: «Пить». М. Цветаева

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Может, хоть теперь градус схлынет? А то всем становится уже как-то немного неудобно.

Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру Дацик проведет бой 15 декабря Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Новости
02:00 Футбол Зидан – о матче с «Валенсией»: «Реал» никогда не сдается
01:36 Футбол «ПСЖ» в гостях разгромил «Сент-Этьен», Паредес забил первый гол за парижан
01:21 Футбол «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» и остался на 2-й позиции в серии А
01:06 Футбол Куртуа помог «Реалу» уйти от поражения в матче с «Валенсией»
00:39 Футбол «Арсенал» – «Манчестер Сити». Озил в ярости пнул свои перчатки после замены (видео)
00:14 Футбол Испанские фанаты: Зозуля, ты нацист
23:42 Футбол Фредрик Юнгберг: Посмотрите на стоимость игроков «Сити» и поймете, какая пропасть между нами
23:29 Футбол Спортивный директор «Лиона»: У Депая серьезная травма, он может не вернуться до конца сезона
23:19 Фигурное катание Губерниев отреагировал на конфликт Плющенко и Тутберидзе
23:02 Футбол Юри Тилеманс: Первоначально планировалось, что я вернусь летом в «Монако»
22:54 ММА UFC опубликовал проморолик к поединку Макгрегора и Серроне (видео)
22:24 Футбол «Вильярреал» в гостях обыграл «Севилью», прервав свою серию из шести матчей без побед
22:06 Футбол «Валенсия» – «Реал». Стартовые составы
21:58 Футбол «Шальке» вдесятером обыграл «Айнтрахт»
21:56 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать волевую победу над СПАЛом
21:55 Футбол Иванович – лучший футболист РПЛ в первой половине сезона по точности передач
21:41 Футбол «Реал Сосьедад» отреагировал на жалобу «Барселоны» по поводу судейства (фото)
21:31 Биатлон Дмитрий Васильев: С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат
21:22 Футбол «Манчестер Сити» разгромил в гостях «Арсенал» благодарю дублю Де Брюйне
21:12 Фигурное катание Ирина Слуцкая: Никто не вправе осуждать Загитову
Москву ожидает тепловой рекорд за всю историю метеонаблюдений
За что собаки кусают тюменцев?
Смешно сквозь слёзы. Как поэт из Нижнего Тагила стебётся над русской тоской
Не в коня корм? Каждый 3-й бизнес-проект, поддержанный областью, оказался провальным
С дождей, мокрого снега и гололедицы начнётся рабочая неделя в Белгородской области
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика