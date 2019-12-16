Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть?

Сигналом для яростной интернет-перепалки послужила жесткая реакция тренера Загитовой Этери Тутберидзе на комментарии к случившемуся двух других знаменитостей - Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой. В случае с Плющенко, прозрачно намекнувшим, что Алине есть смысл подумать над сменой тренера, злость Тутберидзе можно понять. Ведь Евгений сам является действующим тренером - только куда менее успешным. Пока двукратный олимпийский чемпион в основном добивается результатов в качестве постановщика ледовых шоу.

Ковыряться в содержимом снарядов, которые с энтузиазмом принялись метать друг в друга Тутберидзе и Плющенко, у меня никакого желания нет. Хотя бы из соображений элементарной чистоплотности. Если вам охота - ищите это ароматное блюдо где угодно, но не здесь. Тем более, что соответствующих «отхожих мест» в сети развелось немало.

ЦИРК С КОНЬКАМИ

Тарасова попала под раздачу вообще непонятно за что. В интервью ТАСС знаменитый (и добившийся побольше, чем Тутберидзе, не говоря уже о Плющенко) тренер сказала лишь, что не верит в возвращение Загитовой на мировую арену в будущем, и посетовала, что «спортивная жизнь олимпийской чемпионки измеряется только тремя программами». Еще Тарасова пожелала Алине успеха, отметила, что уважает ее решение («она сама распоряжается своей жизнью»), что победы в женском катании нам приносит именно школа Тутберидзе – и, наконец, похвалила экс-чемпионок мира Евгению Медведеву с Елизаветой Туктамышевой, которые, преодолевая трудности, продолжают бороться с сильными молодыми фигуристками.

Фактически Тарасова сказала все то же самое, о чем я (да, примазываюсь - к такой глыбе примазаться не грех) написал во вчерашнем номере «Советского спорта». И ни один из этих тезисов оспорить никак нельзя, потому что это чистая правда - ну, кроме вопроса «вернется или нет», ответа на который сейчас не знает и сама Загитова.

В отличие от Плющенко, ввязываться в затяжной обмен «любезностями» Тарасова не стала. Первый же горе-репортер, сунувшийся к ней за ответом для Тутберидзе, был послан немедленно и далеко.

Тем временем Загитова тоже выступила в соцсетях. Она написала, что многие неправильно поняли ее заявление в пятничном ТВ-эфире, что она не завершает карьеру, а только берет паузу, остается в сборной и продолжит тренироваться у Тутберидзе. Все это Алина уже говорила в программе «Время», ничего нового здесь нет.

Как и в очередной волне гневных статей-комментариев на тему «еще одной несчастной девочке искалечили здоровье и поломали жизнь». Вызывает искреннее недоумение то, с каким упорством люди (в том числе, вполне, казалось бы, адекватные) жаждут до смерти зажалеть Загитову, которая в этой жалости вообще-то не шибко нуждается. Да и заслуживает ли она ее?

«СЛОМАННАЯ ЖИЗНЬ»? МНЕ БЫ ТАКУЮ

Касаемо здоровья: за те три с половиной сезона, что Загитова выступала на международной арене (включая юниорские турниры), ни одной тяжелой травмы у нее не было. Ни одной! Мелкие – да, конечно, куда ж без них? Но гримировать под калеку статную 17-летнюю красавицу из-за того, что она выходит на каток с несколькими тейпами на теле - это, мягко говоря, странно.

У спортсменов, что действующих, что бывших – спросите любого - всегда что-нибудь болит, они привыкли с этим жить. Вон Алексей Ягудин с титановым протезом вместо бедра мотается между своими школами в Москве и Минске, играет в ледовых и театральных спектаклях, ведет телепередачи, комментирует соревнования - и ничего, бодрячок, каких поискать. Хотя ему вот-вот сорок лет стукнет. Семья, дети, дом полная чаша, работы завались - чего еще желать?!

При том, что Ягудину по известности до Загитовой - как до луны. Алина нынче - самая рейтинговая спортсменка в России. И возможностей монетизировать эту популярность у нее – даже не вагон, а целый товарный состав. Хочешь иди на отнюдь не бедное телевидение, хочешь – катайся в шоу (что она, кстати, и будет делать), снимайся в рекламе, учись, да хоть черта лысого! В возрасте, когда большинство людей не умеют в жизни ничего и лишь начинают свой путь к успеху, удача на котором никому не гарантирована, Загитова столько всего добилась и имеет такую стартовую площадку, что любой космонавт просто обзавидуется!

На днях издание «Бизнес Online» сообщило, что компании Puma и Shiseido (японская косметика) могут теперь расторгнуть контракты с Загитовой. Но ведь это, помимо всего прочего, означает, что эти контракты какое-то время действовали, не так ли? И при нынешней истерии вокруг Алины, замену прежним спонсорам она, если потребуется, найдет без труда. Уж в России отбоя от желающих не будет точно.

Плюс остается зарплата члена сборной - и есть свежие призовые. Только в этом сезоне за два месяца Алина на четырех турнирах заработала 45 тысяч долларов. И пусть из них на руки ей достанется не больше половины (о типовой схеме распределения этих сумм как-то рассказывала Туктамышева), все равно получается за миллион рэ. Кстати, призовые Загитовой за прошлый сезон составили $ 134 000 000. Согласитесь, нормальные деньги.

И, безусловно, заслуженные. Пробилась, добилась, выиграла - молодец! Просто объясните: с какого перепугу ее жалеть надо? Эх, мне бы кто-нибудь к 17 годам так «жизнь сломал» - был бы только за. Да не дал, увы, бог такого таланта, как у Алины…

СПОКОЙНО МОГЛА БЫ КАТАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Сожалеть тут можно разве что об одном: на самой вершине мировой элиты одиночницы теперь держатся сезон-два, не больше. После чего их вытесняют оттуда другие, еще более сильные. Такая «текучка кадров» действительно наносит «фигурке» определенный вред, хотя преувеличивать его я тоже не стал бы. Во-первых, регулярное появление новых звезд с невероятными элементами внимание к виду спорта, наоборот, привлекает. Во-вторых, феномен «одноразовых чемпионок» появился недавно, ему всего лет пять, и как долго это мелькание будет продолжаться, мы с вами не имеем понятия. Стоит кому-то (например, Алене Косторной) остановить этот конвейер, продоминировав годика четыре, и все моментально станет на свои места.

Ну, и в-третьих, вчерашним чемпионкам вовсе необязательно уходить со льда так же быстро, как Загитова. Напротив, ее пример показывает: со времен Юлии Лицницкой, с которой, собственно, все и началось, в группе Тутберидзе научились очень даже неплохо проводить фигуристок через период физиологического взросления. При всех сложностях с победами, возникших этой осенью, когда во «взрослое» катание пришли Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова, при желании Загитова спокойно могла бы выступать на соревнованиях и дальше. Даже без чемпионатов мира и Европы у нее оставались бы серия Гран-при и другие денежные турниры - особенно в Японии, где Алина пользуется бешенной популярностью. На хлеб с маслом и икрой заработала бы без вопросов.

Не захотела. Что ж, ее право. А наше - пожать плечами (не стала, мол, бороться), сказать «спасибо», пожелать удачи - и пойти по своим делам. Не обращая внимания на весь этот «цирк с коньками» и грязной интернет-руганью. Совсем скоро, 26 декабря в Красноярске начинается умопомрачительный чемпионат России, где очередную атаку на Трусову-Щербакову-Косторную предпримут Медведева и Туктамышева.

Кстати, вот их - и правда пожалеть теперь можно. За то, что без Загитовой остались в численном меньшинстве.