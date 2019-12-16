Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 декабря 2019 14:58Фигурное катаниеТигай Лев

Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть?

Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру.

Сигналом для яростной интернет-перепалки послужила жесткая реакция тренера Загитовой Этери Тутберидзе на комментарии к случившемуся двух других знаменитостей - Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой. В случае с Плющенко, прозрачно намекнувшим, что Алине есть смысл подумать над сменой тренера, злость Тутберидзе можно понять. Ведь Евгений сам является действующим тренером - только куда менее успешным. Пока двукратный олимпийский чемпион в основном добивается результатов в качестве постановщика ледовых шоу.

Ковыряться в содержимом снарядов, которые с энтузиазмом принялись метать друг в друга Тутберидзе и Плющенко, у меня никакого желания нет. Хотя бы из соображений элементарной чистоплотности. Если вам охота - ищите это ароматное блюдо где угодно, но не здесь. Тем более, что соответствующих «отхожих мест» в сети развелось немало.

ЦИРК С КОНЬКАМИ

Тарасова попала под раздачу вообще непонятно за что. В интервью ТАСС знаменитый (и добившийся побольше, чем Тутберидзе, не говоря уже о Плющенко) тренер сказала лишь, что не верит в возвращение Загитовой на мировую арену в будущем, и посетовала, что «спортивная жизнь олимпийской чемпионки измеряется только тремя программами». Еще Тарасова пожелала Алине успеха, отметила, что уважает ее решение («она сама распоряжается своей жизнью»), что победы в женском катании нам приносит именно школа Тутберидзе – и, наконец, похвалила экс-чемпионок мира Евгению Медведеву с Елизаветой Туктамышевой, которые, преодолевая трудности, продолжают бороться с сильными молодыми фигуристками.

Фактически Тарасова сказала все то же самое, о чем я (да, примазываюсь - к такой глыбе примазаться не грех) написал во вчерашнем номере «Советского спорта». И ни один из этих тезисов оспорить никак нельзя, потому что это чистая правда - ну, кроме вопроса «вернется или нет», ответа на который сейчас не знает и сама Загитова.

В отличие от Плющенко, ввязываться в затяжной обмен «любезностями» Тарасова не стала. Первый же горе-репортер, сунувшийся к ней за ответом для Тутберидзе, был послан немедленно и далеко.

Тем временем Загитова тоже выступила в соцсетях. Она написала, что многие неправильно поняли ее заявление в пятничном ТВ-эфире, что она не завершает карьеру, а только берет паузу, остается в сборной и продолжит тренироваться у Тутберидзе. Все это Алина уже говорила в программе «Время», ничего нового здесь нет.

Как и в очередной волне гневных статей-комментариев на тему «еще одной несчастной девочке искалечили здоровье и поломали жизнь». Вызывает искреннее недоумение то, с каким упорством люди (в том числе, вполне, казалось бы, адекватные) жаждут до смерти зажалеть Загитову, которая в этой жалости вообще-то не шибко нуждается. Да и заслуживает ли она ее?

«СЛОМАННАЯ ЖИЗНЬ»? МНЕ БЫ ТАКУЮ

Касаемо здоровья: за те три с половиной сезона, что Загитова выступала на международной арене (включая юниорские турниры), ни одной тяжелой травмы у нее не было. Ни одной! Мелкие – да, конечно, куда ж без них? Но гримировать под калеку статную 17-летнюю красавицу из-за того, что она выходит на каток с несколькими тейпами на теле - это, мягко говоря, странно.

У спортсменов, что действующих, что бывших – спросите любого - всегда что-нибудь болит, они привыкли с этим жить. Вон Алексей Ягудин с титановым протезом вместо бедра мотается между своими школами в Москве и Минске, играет в ледовых и театральных спектаклях, ведет телепередачи, комментирует соревнования - и ничего, бодрячок, каких поискать. Хотя ему вот-вот сорок лет стукнет. Семья, дети, дом полная чаша, работы завались - чего еще желать?!

При том, что Ягудину по известности до Загитовой - как до луны. Алина нынче - самая рейтинговая спортсменка в России. И возможностей монетизировать эту популярность у нее – даже не вагон, а целый товарный состав. Хочешь иди на отнюдь не бедное телевидение, хочешь – катайся в шоу (что она, кстати, и будет делать), снимайся в рекламе, учись, да хоть черта лысого! В возрасте, когда большинство людей не умеют в жизни ничего и лишь начинают свой путь к успеху, удача на котором никому не гарантирована, Загитова столько всего добилась и имеет такую стартовую площадку, что любой космонавт просто обзавидуется!

На днях издание «Бизнес Online» сообщило, что компании Puma и Shiseido (японская косметика) могут теперь расторгнуть контракты с Загитовой. Но ведь это, помимо всего прочего, означает, что эти контракты какое-то время действовали, не так ли? И при нынешней истерии вокруг Алины, замену прежним спонсорам она, если потребуется, найдет без труда. Уж в России отбоя от желающих не будет точно.

Плюс остается зарплата члена сборной - и есть свежие призовые. Только в этом сезоне за два месяца Алина на четырех турнирах заработала 45 тысяч долларов. И пусть из них на руки ей достанется не больше половины (о типовой схеме распределения этих сумм как-то рассказывала Туктамышева), все равно получается за миллион рэ. Кстати, призовые Загитовой за прошлый сезон составили $ 134 000 000. Согласитесь, нормальные деньги.

И, безусловно, заслуженные. Пробилась, добилась, выиграла - молодец! Просто объясните: с какого перепугу ее жалеть надо? Эх, мне бы кто-нибудь к 17 годам так «жизнь сломал» - был бы только за. Да не дал, увы, бог такого таланта, как у Алины…

СПОКОЙНО МОГЛА БЫ КАТАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Сожалеть тут можно разве что об одном: на самой вершине мировой элиты одиночницы теперь держатся сезон-два, не больше. После чего их вытесняют оттуда другие, еще более сильные. Такая «текучка кадров» действительно наносит «фигурке» определенный вред, хотя преувеличивать его я тоже не стал бы. Во-первых, регулярное появление новых звезд с невероятными элементами внимание к виду спорта, наоборот, привлекает. Во-вторых, феномен «одноразовых чемпионок» появился недавно, ему всего лет пять, и как долго это мелькание будет продолжаться, мы с вами не имеем понятия. Стоит кому-то (например, Алене Косторной) остановить этот конвейер, продоминировав годика четыре, и все моментально станет на свои места.

Ну, и в-третьих, вчерашним чемпионкам вовсе необязательно уходить со льда так же быстро, как Загитова. Напротив, ее пример показывает: со времен Юлии Лицницкой, с которой, собственно, все и началось, в группе Тутберидзе научились очень даже неплохо проводить фигуристок через период физиологического взросления. При всех сложностях с победами, возникших этой осенью, когда во «взрослое» катание пришли Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова, при желании Загитова спокойно могла бы выступать на соревнованиях и дальше. Даже без чемпионатов мира и Европы у нее оставались бы серия Гран-при и другие денежные турниры - особенно в Японии, где Алина пользуется бешенной популярностью. На хлеб с маслом и икрой заработала бы без вопросов.

Не захотела. Что ж, ее право. А наше - пожать плечами (не стала, мол, бороться), сказать «спасибо», пожелать удачи - и пойти по своим делам. Не обращая внимания на весь этот «цирк с коньками» и грязной интернет-руганью. Совсем скоро, 26 декабря в Красноярске начинается умопомрачительный чемпионат России, где очередную атаку на Трусову-Щербакову-Косторную предпримут Медведева и Туктамышева.

Кстати, вот их - и правда пожалеть теперь можно. За то, что без Загитовой остались в численном меньшинстве.

«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала» Александр Кожевников: На Кубке Первого канала сборная России выступила удачно
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Алиса Лью: То, что делает Трусова – это нечто невообразимое Рика Кихира: Буду скучать по Загитовой Дмитрий Песков – о конфликте между Плющенко и Тутберидзе: Это абсолютно не вопрос Кремля
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Александр Горшков: Этот «Зенит» собирался не для чемпионата России Бывший капитан питерской команды подытожил фиаско сине-бело-голубых в Лиге чемпионов и совместный провал российских клубов в еврокубках-2019/20. 11.12.2019 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Новости
15:40 Фигурное катание Алиса Лью: То, что делает Трусова – это нечто невообразимое
15:37 Футбол Павел Недвед – о жеребьевке ЛЧ: Грех жаловаться – в прошлом году нам достался «Атлетико»
15:29 Футбол Лига Европы. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брюгге», «Шахтер» – с «Бенфикой»
15:23 Футбол Томас Мюллер: Игроки «Челси» способны доставить неприятности «Баварии»
15:17 Фигурное катание Рика Кихира: Буду скучать по Загитовой
15:12 Футбол Дмитрий Черышев: «Аталанта» – трудный соперник для «Валенсии»
15:08 Футбол Дженнаро Гаттузо: К матчам с «Барселоной» подойдем без страха
14:55 Фигурное катание Дмитрий Песков – о конфликте между Плющенко и Тутберидзе: Это абсолютно не вопрос Кремля
14:36 Формула-1 Себастьян Феттель – о возвращении в «Ред Булл»: Не стал бы заходить так далеко
14:36 Футбол «Реал» хочет приобрести полузащитника «Валенсии»
14:23 Футбол Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Манчестер Сити» – с «Реалом»
14:20 Футбол Флоренци может перейти в «Фиорентину»
14:17 Хоккей Владимир Крикунов: «Динамо» играет в хоккей по-настоящему, а не мучается на льду
14:11 Санный спорт Репилов и Демченко не будут тренироваться в Сочи в декабре
14:03 Хоккей Мэтт Нисканен: Мы играли энергично, но «Виннипег» – качественнее и эффективнее
13:56 Хоккей Джефф Блэшилл: «Лос-Анджелес» лучше сражался, работал и играл
13:54 Футбол «Рубин» объявил о расторжении контракта с Шароновым
13:47 Хоккей Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной
13:42 Формула-1 Кими Райкконен: В «Альфа Ромео» у меня стало больше свободного времени
13:31 Хоккей Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала»
А власти молчат: в охранной зоне Бородинского поля расширяют мусорный полигон
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
С января по ноябрь 2019 года в Хабаровске произошло 58 ДТП с пассажирскими автобусами
Трагедия в Можге: полицию просили сломать дверь, когда Петя еще был жив
Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика