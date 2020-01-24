Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят

Победа Дмитрия Алиева, накануне принесшего России первое золото этого ЧЕ, принципиально изменила обстановку на турнире для нашей сборной. Уж если мы выиграли свой самый сложной и нестабильный вид катания, то дальше все должно пойти по накатанной. Что называется, отлегло.

Это напомнило мне Олимпиаду-2014 в Сочи, начинать которую за день до церемонии открытия Игр выпало Евгению Плющенко, попавшему в команду вопреки спортивному принципу - вместо Максима Ковтуна, только что обыгравшего Плющенко на чемпионате страны. Стоило Евгению оступиться, и на него, а заодно и на федерацию, сразу повесили бы всех собак. Однако Плющенко не подвел. Он прекрасно исполнил короткую программу в командном турнире, уступив лишь Юдзуру Ханю, и тем самым задал тон всей Олимпиаде, где наши фигуристы взяли три чемпионских титула.

В Граце же после алиевского триумфа Россия пустила в ход свою самую тяжелую артиллерию - одиночниц. В том, что подопечные Этери Тутберидзе приватизируют места с первого по третье, не сомневался никто, и, разумеется, так оно и случилось. Уж где-где, а здесь мы медали отдавать точно не собираемся - просьба не беспокоить.

Вполне ожидаемым стало и лидерство рекордсменки мира в короткой программе Алены Косторной. Хотя по сравнению с декабрьским финалом Гран-при ей, на мой вкус, не хватало легкости. В Турине Косторная парила где-то под потолком, а сейчас выезды с тройного акселя и каскада лутц-тулуп дались ей не так-то просто. Впрочем, если судьи и обратили на это внимание, то в оценках виду не подали: и «плюсы», и компоненты Косторной поставили щедро. С другой стороны, до своего рекорда она, так или иначе, не добралась. Не хватило 53 х сотых. И главное, пока непонятно, не сохранится ли это ощущение то ли тяжести, то ли скованности в завтрашней произвольной, где нагрузка будет на порядок выше.

Щербакова смотрелась заметно легче и помарок также избежала. Пожалуй, это был лучший прокат дня. Другое дело, что без трикселя соперничать с Косторной она просто не могла. Время ее четверных прыжков наступит в субботу. Пока же Аня отстает от Алены на семь баллов.

А Саша - так и на все десять. Трусова предприняла очередную попытку справиться с трикселем, но, едва вытолкнувшись, почуяла, что дело неладно, и прямо в воздухе решила ограничиться двумя с половиной оборотами. Выезд, правда, пострадал, за прыжок поставили примерно «минус один», но зато она не упала. То есть, сохранила шансы на реванш в произвольной, куда у Трусовой было заявлено пять четверных. Правда, хореограф Даниил Глейхенгауз сегодня заявил что их число будет сокращено до трех.

В общем, у них по-прежнему ничего не ясно. Все решится только в самом конце чемпионата - завтра в начале первого по московскому времени. Уже известно, что ровно в полночь первой из россиянок на лед выйдет Щербакова, затем наступит черед Трусовой, а закрывать ЧЕ-2020 предстоит Косторной.

Чемпионат Европы. Грац (Австрия)

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) - 84,92

2. Анна Щербакова (Россия) - 77,95

3. Александра Трусова (Россия) - 74,95

4. Алексия Паганини (Швейцария) - 68,82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) - 66,49

Расписание оставшихся видов

24 января, пятница

21.00-23.50 (мск). Пары. Произвольная программа

25 января, суббота

15.25-18.45. Танцы. Произвольная программа

20.30-0.25. Женщины. Произвольная программа