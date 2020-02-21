Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой

«Ненижний» Новгород принимает финал кубка страны третий сезон подряд, и в прошлом году турнир ознаменовался выдающейся схваткой за место в национальной сборной между экс-чемпионками мира Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой. Сейчас столь ярких интриг здесь вроде бы не было – однако это еще с какой стороны посмотреть. Пусть состав наших участников на ближайший ЧМ нынче известен, и перемен в нем не предвидится, на новгородском льду шла борьба за мировые медали более отдаленного будущего – но зато не бронзовые, а наверняка золотые. Здесь лицом к лицу сошлись две самых талантливых 12-летних фигуристки на планете: Софья Акатьева и Софья Самоделкина.

Акатьева тренируется в знаменитой школе «Хрустальный» вместе с Алиной Загитовой, Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Самоделкина же с ее наставником из ЦСКА Сергеем Давыдовым осмелились покуситься на всероссийскую и всемирную монополии воспитанниц Этери Тутберидзе.

Еще в начале сезона Акатьева считалась бесспорным лидером в своем возрасте. Однако в ноябре случилось неожиданное: на мемориале Волкова Самоделкина предъявила новинку в виде трех тройных акселей и обыграла тезку-сверстницу, имеющую в арсенале как триксель, так и четверной тулуп. С тех пор они рубятся друг с другом на всех турнирах, и к чему приведет сие противостояние, боюсь, не знает даже сам фигурнокатательный господь бог. В начале февраля на первенстве страны в Саранске Акатьева превзошла конкурентку: второе место против четвертого. Там кроме них выступали одиночницы и постарше, включая действующую чемпионку юниорского Гран-при Камилу Валиеву. Последняя вроде бы в Новгород тоже собиралась, но потом снялась – ради подготовки к «младшему» чемпионату мира в Таллине, стартующему 4 марта.

Акатьевой и Самоделкиной путь на международные соревнования пока закрыт по возрасту. Армейская Соня, справившая 13-летие в минувший вторник, вырвется на мировую арену ближайшей осенью, а Соне «Хрустальной», умудрившейся родиться на какую-то неделю позже крайнего срока, определенного регламентом ISU – седьмого числа седьмого месяца две тысячи седьмого года (и, видимо, в семь часов семь минут), придется ждать на год больше. Однако обе намерены диктовать свои условия всей планете в следующем олимпийском цикле, после пекинских Игр-2022.

Если вы думаете, что я преувеличиваю, то вот вам простой арифметический факт. В феврале 2019-го Туктамышева и Медведева получили за две программы в новгородском финале КР 221,19 и 222,90 соответственно (после чего Женя поехала на чемпионат мира и взяла там бронзовую медаль), а Самоделкиной сегодня поставили 224,52. С учетом специальных юниорских бонусов (пять баллов) – но и с юниорскими невысокими компонентами. Между прочим, в текущем сезоне 220 набирали только десять фигуристок во всем мире. И Загитовой среди них нет.

Самоделкина же в Новгороде достигла этого рубежа, ограничившись двумя трикселями: в каскаде в короткой программе и отдельным в произвольной. Оба были исполнены блестяще, на хороший плюс, а насчет третьего – видимо, перестраховалась. Все-таки, после первого дня у нее имелся солидный запас в «+7».

Акатьева сегодня контратаковала двумя четверными, однако упала с первого же из них. Тройных акселей она в новом году вообще не делает. Не знаю, почему, возможно, тренеры отсоветовали, чтобы не распылялась. А то взяла моду менять-переставлять суперпрыжки в ходе программы, да еще по нескольку раз. Хулиганка какая-то, право слово…

Кроме дуэли Супер-Сонь важно отметить вот что: ими двумя новгородское противостояние ЦСКА с Тутберидзе отнюдь не ограничилось. Представительницы двух школ заняли все места в первой пятерке (3:2 в пользу армейцев, хотя две медали – у «Хрустального»), и это еще не считая всяких мелких подробностей – вроде двух неудачных четверных, из-за которых Елизавета Берестовская (опять ЦСКА!) улетела на последнее, 12-е место.

Ничего, авось в следующий раз прыгнет. А не она - так какая-нибудь другая. В любом случае появление в российском (а значит и в мировом) женском катании второй серьезной силы можно только приветствовать.

Великий Новгород

Финал Кубка России

Сумма двух программ

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 223,74

2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 198,96

3. Алина Пепелева/Роман Плешков – 191,72

…5. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 185,40

Танцы

1. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – 187,68

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 150,95

3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко – 148,29

Юниоры

Женщины

1. Софья Самоделкина – 224,52

2. Софья Акатьева – 212,84

3. Аделия Петросян – 205,22

4. Софья Муравьева – 193,64

5. Мария Захарова – 191,84

Мужчины

1. Евгений Семененко – 254,58

2. Артем Ковалев – 230,89

3. Андрей Кутовой – 219,27

…5. Георгий Куница – 209,90

Пары

1. Диана Мухамедзянова/Илья Миронов – 185,11

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 178,87

3. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 169,38

Танцы

1. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев – 158,85

2. София Алексова/Илья Владимиров – 157,32

3. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов – 156,43