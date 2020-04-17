Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 21:43Фигурное катаниеТигай Лев

Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная

Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной.

Первым делом хочу извиниться за двухнедельную паузу после первого материала на эту тему, который был посвящен Александре Трусовой. Виноват, здоровье подвело. Коронавирус тут, слава богу, ни при чем (режим самоизоляции мы в «Советском спорте» соблюдаем свято), меня подстерегла другая болячка, тоже не из приятных. Но оклемался - сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, все опять хорошо. А значит, пора садиться за клавиатуру и переходить к следующей представительнице великолепного трио ТЩК - Алене Косторной.

ДАЙТЕ ЕЙ ПРИЗ MVP!

Это был ее сезон. Перед чемпионатом мира, который в последний момент пришлось все-таки отменить из-за эпидемии, именно Косторная являлась главным претендентом на титул MVP года - не среди одиночниц, а во всех видах катания. Уж не знаю, захочет ли ISU теперь вручать этот приз (вопрос пока открыт), но кроме Алены все международные турниры-2019/20, включая финал Гран-при и континентальное первенство, выиграли только Сюй Венцзинь и Хань Цун, да и те выступали неровно, без особого блеска. О чем говорить, если китайская пара даже не владеет рекордом сезона по сумме двух программ, который принадлежит нашим Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому?

Иное дело Косторная. После ожидаемого града трусовских рекордов в сентябре-октябре, на первый план вдруг вышла другая ученица Этери Тутберидзе - и отобрала у Саши мировое лидерство. Причем она сделала это вообще без четверных! Ей хватило всего лишь тройного акселя - прыжка, который до сих пор считается у женщин элементом ультра-си, но вообще-то был впервые приземлен японкой Мидори Ито аж 32 года тому назад, еще до распада Союза.

СКОРО 17. ОНА УЖЕ ВЫРОСЛА?

Косторная - живая иллюстрация на актуальную тему «катания 15-летних девочек». Оказывается, оно вовсе не обязательно должно быть «детским», завязанным исключительно на прыжковой сложности. Хореография, скольжение - все при ней. И если Алена проведет следующий сезон столь же успешно, как минувший, это станет весьма серьезным доводом для конгресса ISU, который летом 2021-го собирается обсуждать вопрос возрастного ценза: повышать с 15 лет до 16-17 или все-таки нет?

А зачем повышать? Какой смысл, если прямо сейчас, на ваших глазах вчерашняя юниорка катается по всем высшим «дамским» канонам, так, что глаз не оторвешь? Хошь в образе ангела, как в короткой программе, а хошь вампирши, как в произвольной.

24 августа Косторной исполняется 17. И это ровно тот возраст, в котором Алина Загитова (она всего на девять месяцев старше) в декабре 2019-го решила прервать спортивную карьеру - уже будучи вполне сформировавшейся молодой женщиной.

Да, у Загитовой есть олимпийское золото, что, безусловно, разница. Но мне почему-то кажется, что дело тут все-таки не в том, что я, дескать, все выиграла и дальше мне неинтересно, а в другом. В любви к самому процессу, к своей профессии. Любопытно будет посмотреть: как с этим «хорошим фанатизмом» обстоят дела у Косторной?

Насчет антропометрических габаритов и физиологии она главный барьер, похоже, прошла. Еще летом официальный рост менялся с 148 сантиметров на 151, а сейчас, по некоторым данным, Алена добавила еще, до 153-х. Это почти как у Трусовой и Щербаковой, при всех их отличиях в комплекции. Так что Косторной осталось дождаться окончания всеобщего карантина, выйти на лед - и вспомнить, заново одолеть все, что она умеет.

Если получится, это будет окончательный фурор, коронация королевы на долгие годы. Пока не надоест ей самой.

Все турниры Косторной в сезоне-2019/20

Даты

Турнир и место

Короткая

Произвольная

Сумма

11-13.10

Челленджер. Эспо (Финляндия)

1 (77,25)

1 (157,59)

1 (234,84)

1-2.11

Этап Гран-при. Гренобль (Франция)

1 (76,55)

1 (159,45)

1 (236,00)

22-23.11

Этап Гран-при. Саппоро (Япония)

1 (85,04) МР*

1 (154,96)

1 (240,00)

6-7.12

Финал Гран-при. Турин (Италия)

1 (85,45) МР

2 (162,14)

1 (247,59) МР

27-28.12

Чемпионат России. Красноярск

1 (89,86)

2 (169,97)

2 (259,83)

24-25.01

Чемпионат Европы. Грац (Австрия)

1 (84,92)

2 (155,89)

1 (240,81)

* МР - мировой рекорд

Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Акинфеев – фанатам: Не бросайте ничего с трибун. Это угроза карьере и жизни Вратарь армейцев Игорь Акинфеев дал большое интервью клубному ТВ. Вот самые интересные фрагменты. 16.04.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Широков критикует Слуцкого за Евро, в КХЛ приехал тренер-чемпион, батл Уткина и Соловьева В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 16.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Потолок для «Спартака», прессинг для Скабелки. Оцениваем команды Запада Продолжаем оценивать кадровые изменения в клубах КХЛ. Сегодня речь о середняках Западной конференции, готовых замахнуться на лидерство, – «Спартаке» и «Локомотиве». 16.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37! Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ. 15.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает? 16.04.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Новости
22:45 Футбол Журналистка «Реала» Карина Квашнева: Восхищаюсь Куртуа, он говорит на шести языках
22:28 ММА UFC подал заявление на патент для регистрации торговой марки Fight Island
22:08 Футбол СМИ: «Рома» предложила контракт Педро
21:52 Хроника Врачи центров Бурназяна и спортивной медицины протестировали новый способ лечения коронавируса
21:49 Футбол Бензема не исключил, что завершит карьеру в «Лионе»
21:31 Футбол Роман Павлюченко: Шюррле все провалил. Толку от него не было
21:12 ММА Источник: Нурмагомедов побывал в нокауте во время тренировочного лагеря
20:56 Теннис Хачанов провел тренировку в домашних условиях (видео)
20:38 Футбол Шюррле вернется в «Боруссию»
20:35 Футбол Томас Цорн: «Спартак» не будет выкупать контракт Шюррле
20:22 Хроника Уткин провел неожиданную параллель между Соловьевым и героем «Криминального чтива»
20:21 Футбол СМИ: Ибрагимович поставил условия «Милану» по вопросу нового контракта
20:00 Футбол Широков – об окончании коронавируса: Возможно, российские клубы выйдут на новый уровень
19:51 Хроника Уткин – своим новым подписчикам после конфликта с Соловьевым: Вы – хайп. Я вас словил
19:46 Футбол Хавбек «Байера» Арангис получил предложение от «Баварии»
19:30 Футбол «Боруссия» готова продать Холанда «Реалу», но не раньше 2022 года
19:12 Хоккей Гендиректор «Салавата» опроверг слухи о контактах с Ларионовым
18:51 ММА Яна Куницкая: Когда следующий бой? UFC отменяет все турниры, ничего сказать не могу
18:33 Футбол РФС утвердил мировое соглашение между Шейдаевым и «Динамо»
18:22 Футбол Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за самовольный отъезд из Виго в Москву
17 апреля, час пик: москвичей из метро как ветром сдуло
Количество зараженных COVID-19 волгоградцев возросло до 62-х
Неделя Ставрополья: Пятигорск на карантине, новый пропускной режим и врачи-герои
Режим самоизоляции в Омской области официально продлили до 30 апреля
Полная изоляция, день семнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика