Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная

Первым делом хочу извиниться за двухнедельную паузу после первого материала на эту тему, который был посвящен Александре Трусовой. Виноват, здоровье подвело. Коронавирус тут, слава богу, ни при чем (режим самоизоляции мы в «Советском спорте» соблюдаем свято), меня подстерегла другая болячка, тоже не из приятных. Но оклемался - сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, все опять хорошо. А значит, пора садиться за клавиатуру и переходить к следующей представительнице великолепного трио ТЩК - Алене Косторной.

ДАЙТЕ ЕЙ ПРИЗ MVP !

Это был ее сезон. Перед чемпионатом мира, который в последний момент пришлось все-таки отменить из-за эпидемии, именно Косторная являлась главным претендентом на титул MVP года - не среди одиночниц, а во всех видах катания. Уж не знаю, захочет ли ISU теперь вручать этот приз (вопрос пока открыт), но кроме Алены все международные турниры-2019/20, включая финал Гран-при и континентальное первенство, выиграли только Сюй Венцзинь и Хань Цун, да и те выступали неровно, без особого блеска. О чем говорить, если китайская пара даже не владеет рекордом сезона по сумме двух программ, который принадлежит нашим Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому?

Иное дело Косторная. После ожидаемого града трусовских рекордов в сентябре-октябре, на первый план вдруг вышла другая ученица Этери Тутберидзе - и отобрала у Саши мировое лидерство. Причем она сделала это вообще без четверных! Ей хватило всего лишь тройного акселя - прыжка, который до сих пор считается у женщин элементом ультра-си, но вообще-то был впервые приземлен японкой Мидори Ито аж 32 года тому назад, еще до распада Союза.

СКОРО 17. ОНА УЖЕ ВЫРОСЛА?

Косторная - живая иллюстрация на актуальную тему «катания 15-летних девочек». Оказывается, оно вовсе не обязательно должно быть «детским», завязанным исключительно на прыжковой сложности. Хореография, скольжение - все при ней. И если Алена проведет следующий сезон столь же успешно, как минувший, это станет весьма серьезным доводом для конгресса ISU, который летом 2021-го собирается обсуждать вопрос возрастного ценза: повышать с 15 лет до 16-17 или все-таки нет?

А зачем повышать? Какой смысл, если прямо сейчас, на ваших глазах вчерашняя юниорка катается по всем высшим «дамским» канонам, так, что глаз не оторвешь? Хошь в образе ангела, как в короткой программе, а хошь вампирши, как в произвольной.

24 августа Косторной исполняется 17. И это ровно тот возраст, в котором Алина Загитова (она всего на девять месяцев старше) в декабре 2019-го решила прервать спортивную карьеру - уже будучи вполне сформировавшейся молодой женщиной.

Да, у Загитовой есть олимпийское золото, что, безусловно, разница. Но мне почему-то кажется, что дело тут все-таки не в том, что я, дескать, все выиграла и дальше мне неинтересно, а в другом. В любви к самому процессу, к своей профессии. Любопытно будет посмотреть: как с этим «хорошим фанатизмом» обстоят дела у Косторной?

Насчет антропометрических габаритов и физиологии она главный барьер, похоже, прошла. Еще летом официальный рост менялся с 148 сантиметров на 151, а сейчас, по некоторым данным, Алена добавила еще, до 153-х. Это почти как у Трусовой и Щербаковой, при всех их отличиях в комплекции. Так что Косторной осталось дождаться окончания всеобщего карантина, выйти на лед - и вспомнить, заново одолеть все, что она умеет.

Если получится, это будет окончательный фурор, коронация королевы на долгие годы. Пока не надоест ей самой.

Все турниры Косторной в сезоне-2019/20

Даты Турнир и место Короткая Произвольная Сумма 11-13.10 Челленджер. Эспо (Финляндия) 1 (77,25) 1 (157,59) 1 (234,84) 1-2.11 Этап Гран-при. Гренобль (Франция) 1 (76,55) 1 (159,45) 1 (236,00) 22-23.11 Этап Гран-при. Саппоро (Япония) 1 (85,04) МР* 1 (154,96) 1 (240,00) 6-7.12 Финал Гран-при. Турин (Италия) 1 (85,45) МР 2 (162,14) 1 (247,59) МР 27-28.12 Чемпионат России. Красноярск 1 (89,86) 2 (169,97) 2 (259,83) 24-25.01 Чемпионат Европы. Грац (Австрия) 1 (84,92) 2 (155,89) 1 (240,81)

* МР - мировой рекорд