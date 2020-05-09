Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой?

Академии «Ангелы Плющенко» едва исполнилось три года. За такой срок создать сильную, авторитетную невозможно. И если Трусовой на новом месте предстоит делать то же, что и раньше, в «Хрустальном» (насколько получится – другой вопрос, но сомневаться в мастерстве «королевы четверных» и действующей рекордсменки мира, как минимум глупо – пусть на главных турнирах минувшего сезона она и довольствовалась бронзовыми медалями), то двукратного олимпийского чемпиона ждет настоящий дебют, «полет в неизвестность». Такой работы у Плющенко прежде не было никогда.

Есть расхожее мнение, что тренер он – «никакой». Хотя на самом деле мы просто не знаем, какой он тренер. Что у нас, что у самого Евгения элементарно не было возможности всерьез проверить это на практике. Ну, кого он там, скажите на милость, успел потренировать?..

А правда – кого?

КТО ТРЕНИРОВАЛСЯ У ПЛЮЩЕНКО, НО УШЕЛ ОТ НЕГО

Аделина Сотникова

После триумфа в олимпийском Сочи-2014 она предприняла лишь одну неудачную попытку вернуться в конце 15-го года. И когда весной 17-го Сотникова объявила о переходит к Плющенко, это был скорее пиар-ход, приуроченный к открытию его школы. Ни на одном турнире фигуристка больше так и не выступила, хотя с официальным завершением карьеры тянула до нынешнего года.

Серафима Саханович

Будучи подопечной Тутберидзе, на равных боролась за статус лучшей юниорки мира с Евгенией Медведевой, Марией Сотсковой и Еленой Радионовой. В 2013-15 годах два сезона кряду брала серебро в этой возрастной категории и на чемпионатах мира, и в финалах Гран-при. После чего ушла из «Хрустального» в Питер к Евгению Рукавицыну и стала быстро сдавать. Это совпало с периодом роста и физического взросления. К Плющенко Саханович переметнулась позже, в сентябре 17-го, когда ее перспективы были уже далеко не такими разужными, и продержалась у него только до февраля. С тех пор опять катается в Петербурге, у Ангелины Туренко. На последнем чемпионате страны была 12-й.

Анастасия Тараканова

Ровесница Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой. Они вместе тренировались у Тутберидзе и соперничали на всех крупнейших юниорских турнирах. Например, в 2017-м Тараканова была третьей в финале юниорского Гран-при, а через год – четвертой, причем впереди Щербаковой. Но сразу после этого она ушла к Плющенко, провела с ним два турнира, провалив национальные первенства как в своей, так и во «взрослой» возрастных категориях, и они расстались со скандалом. Тараканова вернулась к своей первой московской наставнице Светлане Пановой. В нынешнем году она выступила только в финале Кубка России, где в короткой программе заняла последнее место, а с произвольной снялась.

Владимир Самойлов

Вы будете смеяться, но и этот фигурист перешел к Плющенко от Тутберидзе, причем тоже в 2017 году. Поначалу дела на новом месте шли неплохо: на ЧР Самойлов стал шестым, опередив Андрея Лазукина и Макара Игнатова, а в финале кубка страны взял бронзу, превзойдя Александра Самарина. Однако продолжения «по восходящей» не последовало, и нынче Самойлов уже год как тренируется у Виктории Буцаевой. Прыжковый талант этого фигуриста, которому 13 мая исполнится 21, очевиден, но до стабильности ему пока далеко. В сентябре на этапе КР в Сызрани Самойлов чисто сделал три четверных и выиграл произвольную программу с оценками под двести баллов, а три месяца спустя на чемпионате страны был только 15-м.

КТО ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ У ПЛЮЩЕНКО

Екатерина Рябова

Единственная известная фигуристка, тренирующаяся в школе Плющенко до сих пор и со дня основания, – ее туда привел экс-наставник Трусовой Александр Волков. Два года назад, преодолев 15-летний барьер возрастного ценза, Рябова решила выступать под флагом Азербайджана, что с тех пор и делает, причем не без успеха. На последнем чемпионате Европы она была шестой, а чуть раньше, на своем первом этапе «взрослого» Гран-при в Москве – пятой, сразу позади таких звезд, как Трусова, Медведева, Мэрайя Белл и Сатоко Мияхара. Правда, установленный там же личный рекорд по сумме двух программ, но постепенный прогресс все-таки налицо.

Артем Ковалев

Этот 16-летний парень тоже прошел через «Самбо-70», хотя там его тренировала не Тутберидзе, а Анна Царева. К Плющенко Ковалев переметнулся два года назад. Талант у него налицо, но в число самых перспективных одиночников страны он не входит – скорее, второй эшелон. Владеет четверным сальховом. В минувшем сезоне ощутимо прибавил: первая победа на международной арене (скромный турнир в Риге) и второе (позади Даниэля Грассля) место на «челленджере» в Минске. Плюс серебро первенства Москвы, где Ковалев опередил будущего призера чемпионатов России и Европы Артура Даниеляна.

Софья Титова

А вот это уже очень интересно. Эта девочка, которой в январе исполнилось 11, – лидер российского женского катания в своем возрасте, у ровесниц она выигрывает практически все. Именно Титова – первый серьезный «проект на будущее» тренера Плющенко.

Маловато? Так ведь он, как уже сказано, и тренер-то – без году неделя. Три года – это ничто, это новичок. Потому и вынужден был довольствоваться объедками с барских столов от Тутберидзе и прочих сильных школ, подбирая по большей части «едущих с ярмарки». Плющенко пробивается на уже сложившийся и весьма конкурентный рынок, а это всегда непросто. Да, методы у него порой спорные, но с другой стороны – куда деваться? Просто сидеть и ждать, пока Титова вырастет в суперзвезду? Ну, а если она-единственная в нее не вырастет?

ХВАТИТ ШОУ, ГРЯДЕТ ДРАКА

Все эти три года Плющенко отдавал приоритет шоу-постановкам и довольно редко выводил своих «ангелов» на лед сам, как вроде бы полагается настоящему тренеру. Он скорее наблюдал за развитием школы со стороны, просто контролируя ход событий. Но теперь его терпение лопнуло: Трусова согласилась, вызов принят – и это будет драка с Тутберидзе не в соцсетях, а прямо на льду.

Готов ли он к ней – и что ему предстоит? Знаете, это еще интереснее. Но об этом мы с вами поговорим через денек-другой, в следующей статье.