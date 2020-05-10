Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова? 

Накануне мы с вами выяснили: кого Плющенко успел за три года существования его академии и чего эти фигуристы добились под его руководством. Оказалось, почти никого и ничего. В минувшем сезоне хоть сколько-нибудь заметными на международной арене из подопечных Плющенко были разве что юниор Артем Ковалев и вчерашняя юниорка Екатерина Рябова. Да и те находились далеко не в первых рядах. Никакого сравнения с трусовским феноменом, с ее четверными прыжками и мировыми рекордами.

ПРОГУЛКА ПО МИННОМУ ПОЛЮ

То есть, молодой тренер впервые в жизни заполучил к себе суперзвезду мирового масштаба. У которой вдобавок наметился определенный кризис: Трусова, еще осенью считавшаяся бесспорным «номером один» в мире, за зиму она пропустила вперед и Алену Косторную, и Анну Щербакову. Хорошо если эти трудности окажутся кратковременными, и в новом сезоне все вернется на круги своя, - а если нет? Или, не дай бог, Саша начнет буксовать еще сильнее? В этом случае всех собак наверняка повесят на Плющенко. Вместе с ярлыком «не тренера», избавляться от которого потом надо будет долго, трудно – и не факт, что удастся вообще.

При том, что Трусову, которой в июне исполняется 16, вот-вот ждет встреча с самым страшным врагом юных фигуристок – пубертатным периодом созревания, когда организм начинает расти вверх-вширь. Проблемы с прыжками в это время неизбежны и часто оказываются непреодолимыми. А кому нужна «королева четверных» без этих самых четверных? Плюс еще коронавирус с карантином, из-за которых летняя подготовка запросто может оказаться скомканной.

Так что с новой ученицей Плющенко идет на огромный риск – его ждет нечто вроде ночной прогулки по минному полю. Тем не менее, «сапер» полон энтузиазма: говорит, что готов отложить в сторону ледовые шоу и с головой броситься в омут тренерской работы по графику «без перекуров и выходных». К тому же рядом будет новый ассистент - Сергей Розанов, занимавшийся с Трусовой в школе Тутберидзе. Судя по всему, именно он, а не Александр Волков, тренировавший Сашу до 2016 года, будет вместе с Плющенко нянчиться с ней в академии.

Похоже, что Розанов – ключевая фигура в этом переходе. Ведь одновременно с ним из «Хрустального» ушла не одна Трусова, а целая группа фигуристов. Пока известны имена троих, и не исключено, что скоро их может оказаться больше. Например, Егора Рухина я совершенно случайно обнаружил сегодня в списке воспитанников академии Плющенко на сайте allskaters.info. Еще вчера этого парня там не было.

ЗАПОМНИТЕ ФАМИЛИЮ: ЖИЛИНА

Кто кроме Трусовой перешел к Плющенко в это межсезонье

Вероника Жилина

Для понимающих людей ее переход – не меньшая сенсация, чем трусовский. Дело в том, что Жилина была самой перспективной в своем возрасте из подопечных Тутберидзе и, пожалуй, во всей стране. Вероника на два года младше поколения Камилы Валиевой, и на один – уже довольно известных Софьи Акатьевой и Софьи Самоделкиной, представляющих «Хрустальный» и ЦСКА соответственно. Эти же две школы конкурировали за лидерство у фигуристок следующего, 2008-го года рождения, причем Жилина чаще обыгрывала свою основную визави Елизавету Берестовскую. И вот теперь, едва в армейском лагере подросли первые за долгое время достойные конкурентки для Тутберидзе, ее могут вообще вытеснить из борьбы за лидерство, назревает дуэль Плющенко с ЦСКА. Кстати, чемпионка страны среди 11-летних Софья Титова тоже тренируется в его академии.

Жилиной 15 мая исполняется 12, уже через год она дебютирует в юниорском Гран-при. Национальное первенство в своем возрасте она выиграла дважды подряд, а в январе на московском впервые чисто исполнила четверной тулуп, получила за произвольную программу 137,38, больше Берестовской, Самоделкиной и Акатьевой, и по сумме взлетела с 16-го места на третье. Вот он, этот прокат.

Согласитесь, девочка - о-го-го. А человек, сидящий рядом с Жилиной в ожидании оценок (почти 80 баллов за технику – в 11 лет!), - это тот самый Сергей Розанов. И теперь вместе с ними и Трусовой у Плющенко будет кататься младшая сестра Вероники Алена. Ей всего десять, и ее выудили уже не из «Хрустального» - прямо из родного Северодвинска.

Егор Рухин

Его перспективы не столь очевидны (у мужчин в 16 лет звездами не становятся), но талант, тем не менее, налицо. В минувшем сезоне Рухин провел всего два осенних турнира: занял четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле и эффектно - с четверными сальховом и тулупом «на плюс» и 175 баллами за произвольную - выиграл этап Кубка России в Саранске. После чего пропал с радаров, видимо, из-за травмы.

Станислава Константинова

Она перешла к Плющенко еще до Трусовой с Розановым. В неполные 20 лет, из Питера, от Валентины Чеботаревой - в общем это другая, куда более грустная история. Да, Константинова пару раз прорывалась в сборную через «стену Тутберидзе», но ни ЧМ-2018, где она заменила травмированную Евгению Медведеву, ни ЧЕ-2019 лавров фигуристке не принесли: 19-е и 4-е места соответственно. Ее наибольшие успехи относятся к концу позапрошлого года: серебро одного из этапов Гран-при и деревянная медаль чемпионата страны - сразу за Щербаковой, Косторной и Трусовой. После чего Константинову накрыл тот самый злодей-пубертат. Весь минувший сезон она в основном не каталась, а все падала, падала падала...

Так или иначе, теперь у Плющенко есть не «полтора землекопа», а полноценный, серьезный набор учеников - только дерзай. Если честно, я бы на его месте взял Розанова с Жилиной, но не Трусову, и года за три спокойно довел бы Веронику до уровня мировой звезды, но... Во-первых, подобного выбора у Плющенко могло и не быть, а, во-вторых, - кто я такой, чтобы давать ему подобные советы. Он взялся – и он идет ва-банк.

Что ж, попутного ветра.