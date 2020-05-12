Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой

Вот какую запись можно было прочитать утром 12 мая на странице 16-летней Щербаковой во «Вконтакте»:

«... Я больше не буду тренироваться в группе Тутберидзе. Я ухожу... На данный момент нахожусь в поиске нового тренера, но завершать профессиональную карьеру не собираюсь. Не дождетесь!.. И не надо меня отговаривать. Я все для себя решила».

Многие успели испугаться, что вслед за Александрой Трусовой, которая ранее перешла в академию Евгения Плющенко, от самого успешного российского тренера современности уходит и вторая звездочка из знаменитого трио ТЩК (Трусова – Щербакова – Алена Косторная). К счастью, испуг оказался преждевременным. Позже страница Щербаковой из «Вконтакте» была удалена. Зато в официальной группе Тутбердзе появилась такая запись:

«Моя страница была взломана. Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует действительности... Новую страницу я создавать не буду».

Это копия обращения из «сториз» инстаграма Щербаковой, который, хочется верить, пока никто не взломал. Мы же можем констатировать начало настоящей войны между академиями Тутберидзе и Плющенко. В последние дни обе стороны обменялись множеством колкостей. И есть ощущение, взлом страницы Щербаковой – далеко не последняя провокация.

Напомним, отец Трусовой вскоре после ухода дочери к Плющенко попросил всех не обращать внимания на то, что публикуется от имени его дочери на ее странице «Вконтакте». Потом возникла довольно мутная история с уходом от Тутберидзе фигуриста Егора Рухина. Сначала его «отправили» к Плющенко, куда, помимо Трусовой, перешел тренер Сергей Розанов. А в итоге оказалось, что Рухин продолжит тренироваться в ЦСКА.

Час от часу не легче. Главное, чтобы из-за всех этих «войнушек» не пострадало российское женское фигурное катание, которое установило мировую гегемонию в последние годы.