Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 мая 2020 21:01Фигурное катаниеСергеев Иван

Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась

15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Напомним, вскоре после сенсационного перехода на персональной странице Трусовой появились сообщения, подлинность которых опроверг отец двукратной победительницы юниорских чемпионатов мира. Вечером 14 мая Александра выступила уже с «подлинным» заявлением в личном инстаграме. Его никто не опровергал, хотя многие и раскритиковали за неоднозначное обещание «подарить великому тренеру не один букет ее любимых цветов». В этих словах увидели тонкий «троллинг» Тутберидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие мои друзья! В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил. Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента. Благодарю Ольгу Михайловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Царёву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы. От всего сердца хочу сказать спасибо Сергею Викторовичу Дудакову за работу со мной, за доброту и порядочность. Уверена, мы еще не раз встретимся и у меня будет возможность сказать ему это лично. Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг. Искренняя благодарность учителям общеобразовательной школы «Самбо-70», которые терпели мой тренировочный график и помогали получать образование. Дорогие друзья, ещё раз, спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшейся для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу!

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Ну а теперь, 15 мая, долго молчавшая Трусова ответила на вопросы портала figureskating-online.com. Вот некоторые фрагменты.

О СМЕНЕ ТРЕНЕРА

- Только у нас в России переход спортсменки от одного тренера к другому вызывает столько эмоций, пересудов и даже обвинений и оскорблений. В других странах все более спокойно... Уверена, что каждый спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него. Такие размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг, шаг вперед. Это очень ответственный шаг, но я уверена: он правильный. Сделала его без всяких колебаний и сомнений.

О ВЫБОРЕ В ПОЛЬЗУ ПЛЮЩЕНКО

- Решила работать с Евгением Викторовичем не потому, что он прекрасный спортсмен... Для меня он прежде всего выдающаяся личность. Это гораздо важнее... Он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем... Евгений Викторович – глубоко артистическая натура, что меня очень в нем привлекает.

ОБ УШЕДШЕМ ОТ ТУТБЕРИДЗЕ ВМЕСТЕ С ТРУСОВОЙ ТРЕНЕРЕ РОЗАНОВЕ

- Для меня важно, что Сергей Александрович будет рядом, мы с ним понимаем друг друга и чувствуем взаимное доверие. Мы вместе много и плодотворно работали.

О ЛУЧШЕМ МОМЕНТЕ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

- Выступление на Japan Open. Исполнила свою программу и помогла команде. Это очень приятное чувство... Соревнования в Японии - это всегда праздник.

ОБ ОТМЕНЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА-2020

- На подготовку к мировому первенству было потрачено много физических и моральных сил как физических так и моральных. Когда узнала об отмене, долго не могла поверить. Оказалось, и не такое возможно. В тот момент жизнь на мгновение остановилась...

    • О КАРАНТИНЕ И НОВОЙ СОБАКЕ

- Сижу на самоизоляци в доме под Москвой. Здесь хорошо: лес, речка, птички поют... Могу тренироваться на свежем воздухе. Также готовилась к ОГЭ, учила английский... У нас появилась третья собака, собака моего брата - Джек. Еще есть Лана и Тина. Им втроем весело.

Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило

Отметим, что Трусова - вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). В группе Тутберидзе она составляла звездное трио ТЩК - вместе с Аленой Косторной и Анной Щербаковой. Этот сезон стал первым для девушек на взрослом уровне. Однако главный старт - чемпионат мира в Монреале - был сначала перенесен, а затем и отменен из-за пандемии коронавируса. На нем Трусова готовилась представить сверхсложную программу - Александра считается главной специалисткой в современном фигурном катании по четверным прыжкам.

В начале мая было объявлено о том, что спортсменка прекращает сотрудничество с Тутберидзе и уходит в академию Плющенко. В том же направлении проследовал и работавший с ней тренер Сергей Розанов. При этом в академии Плющенко трудится Александр Волков, под руководством которого Трусова делала первые серьезные шаги в фигурном катании еще до того, как ушла к Тутберидзе.

Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко

Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы.  14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Бундеслига против расчеловечивания. Колонка Отара Кушанашвили Наш обозреватель и пламенный трибун воспевает песнь немецкому футболу накануне рестарта одного из топ-чемпионатов. 15.05.2020 20:49 Футбол Кушанашвили Отар
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:01 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Академия Плющенко будет сотрудничать с хореографами Большого театра Александра Трусова – о Тутберидзе: У меня еще будет возможность подарить великому тренеру цветы Трусова опубликовала пост, в котором объяснила переход к Плющенко
Тейшейра неожиданно «финишировал» Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
21:19 Футбол «Брюгге» официально объявили чемпионом Бельгии
21:03 Баскетбол «Лос-Анджелес Лейкерс» собираются возобновить тренировки 16 мая
20:47 Футбол Вадим Евсеев: Отличные новости. 15 мая назову днем российского футбола!
20:35 Футбол Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Мнение клубов РФС, видимо, не интересно
20:08 Футбол Мещеряков – о требованиях фанатов уволиться: Имеют право
20:08 Формула-1 «Формула-1» и организаторы Гран-при Великобритании договорились о проведении двух этапов в июле
19:56 Футбол Фанаты призвали немедленно распустить совет директоров «Локомотива»
19:51 Футбол «Торпедо-БелАЗ» обыграло «Городею» и стало лидером чемпионата Белоруссии
19:34 Баскетбол ЦСКА придется существенно сократить бюджет
19:19 Футбол Юрий Семин: Конечно, не уйду на пенсию
19:12 Хоккей Телегин продлил контракт с ЦСКА до 2022 года
18:56 Хоккей Официальный сайт НХЛ признал Скотти Боумэна лучшим тренером за последние 53 года
18:36 Футбол Борис Рапопорт: Аудитория чемпионата России увеличится, люди соскучились без футбола
18:27 ММА Автор скандального клипа о Хабибе не хочет драться с дагестанцами на Fight Nights Global
18:15 Теннис Официально: ATP и WTA продлили паузу в теннисном сезоне до 31 июля
17:57 Футбол Анатолий Мещеряков: Нет ответов на многие вопросы, решение возобновить сезон выглядит кулуарным
17:33 Футбол Денис Черышев: Все игроки «Валенсии» два месяца работали с клубным психологом
17:15 Футбол Четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал» может состояться 24 июня на нейтральном поле
17:04 Футбол Вадим Евсеев: Хорошо знаю Семина. Думаю, Юрий Палыч еще карьеру не заканчивает
16:52 Формула-1 Риккардо заработает 35 миллионов евро за два сезона в «Макларене»
Бизнес летит в трубу: каждая десятая компания в России на грани банкротства
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«А предателям памятники ставят?» Что думают тагильчане о монументе чехословакам
Не только можно, но и нельзя: зачем Башкирия выходит из самоизоляции на пике пандемии
Новые очаги заражения коронавирусом обнаружены в Петрозаводске
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика