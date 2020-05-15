Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась

Напомним, вскоре после сенсационного перехода на персональной странице Трусовой появились сообщения, подлинность которых опроверг отец двукратной победительницы юниорских чемпионатов мира. Вечером 14 мая Александра выступила уже с «подлинным» заявлением в личном инстаграме. Его никто не опровергал, хотя многие и раскритиковали за неоднозначное обещание «подарить великому тренеру не один букет ее любимых цветов». В этих словах увидели тонкий «троллинг» Тутберидзе.

Ну а теперь, 15 мая, долго молчавшая Трусова ответила на вопросы портала figureskating-online.com. Вот некоторые фрагменты.

О СМЕНЕ ТРЕНЕРА

- Только у нас в России переход спортсменки от одного тренера к другому вызывает столько эмоций, пересудов и даже обвинений и оскорблений. В других странах все более спокойно... Уверена, что каждый спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него. Такие размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг, шаг вперед. Это очень ответственный шаг, но я уверена: он правильный. Сделала его без всяких колебаний и сомнений.

О ВЫБОРЕ В ПОЛЬЗУ ПЛЮЩЕНКО

- Решила работать с Евгением Викторовичем не потому, что он прекрасный спортсмен... Для меня он прежде всего выдающаяся личность. Это гораздо важнее... Он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем... Евгений Викторович – глубоко артистическая натура, что меня очень в нем привлекает.

ОБ УШЕДШЕМ ОТ ТУТБЕРИДЗЕ ВМЕСТЕ С ТРУСОВОЙ ТРЕНЕРЕ РОЗАНОВЕ

- Для меня важно, что Сергей Александрович будет рядом, мы с ним понимаем друг друга и чувствуем взаимное доверие. Мы вместе много и плодотворно работали.

О ЛУЧШЕМ МОМЕНТЕ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

- Выступление на Japan Open. Исполнила свою программу и помогла команде. Это очень приятное чувство... Соревнования в Японии - это всегда праздник.

ОБ ОТМЕНЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА-2020

- На подготовку к мировому первенству было потрачено много физических и моральных сил как физических так и моральных. Когда узнала об отмене, долго не могла поверить. Оказалось, и не такое возможно. В тот момент жизнь на мгновение остановилась...

О КАРАНТИНЕ И НОВОЙ СОБАКЕ

- Сижу на самоизоляци в доме под Москвой. Здесь хорошо: лес, речка, птички поют... Могу тренироваться на свежем воздухе. Также готовилась к ОГЭ, учила английский... У нас появилась третья собака, собака моего брата - Джек. Еще есть Лана и Тина. Им втроем весело.

Отметим, что Трусова - вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). В группе Тутберидзе она составляла звездное трио ТЩК - вместе с Аленой Косторной и Анной Щербаковой. Этот сезон стал первым для девушек на взрослом уровне. Однако главный старт - чемпионат мира в Монреале - был сначала перенесен, а затем и отменен из-за пандемии коронавируса. На нем Трусова готовилась представить сверхсложную программу - Александра считается главной специалисткой в современном фигурном катании по четверным прыжкам.

В начале мая было объявлено о том, что спортсменка прекращает сотрудничество с Тутберидзе и уходит в академию Плющенко. В том же направлении проследовал и работавший с ней тренер Сергей Розанов. При этом в академии Плющенко трудится Александр Волков, под руководством которого Трусова делала первые серьезные шаги в фигурном катании еще до того, как ушла к Тутберидзе.