Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась

Напомним, вскоре после сенсационного перехода на персональной странице Трусовой появились сообщения, подлинность которых опроверг отец двукратной победительницы юниорских чемпионатов мира. Вечером 14 мая Александра выступила уже с «подлинным» заявлением в личном инстаграме. Его никто не опровергал, хотя многие и раскритиковали за неоднозначное обещание «подарить великому тренеру не один букет ее любимых цветов». В этих словах увидели тонкий «троллинг» Тутберидзе.
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Дорогие мои друзья! В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил. Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента. Благодарю Ольгу Михайловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Царёву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы. От всего сердца хочу сказать спасибо Сергею Викторовичу Дудакову за работу со мной, за доброту и порядочность. Уверена, мы еще не раз встретимся и у меня будет возможность сказать ему это лично. Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг. Искренняя благодарность учителям общеобразовательной школы «Самбо-70», которые терпели мой тренировочный график и помогали получать образование. Дорогие друзья, ещё раз, спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшейся для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу!
Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)
Ну а теперь, 15 мая, долго молчавшая Трусова ответила на вопросы портала figureskating-online.com. Вот некоторые фрагменты.
- Только у нас в России переход спортсменки от одного тренера к другому вызывает столько эмоций, пересудов и даже обвинений и оскорблений. В других странах все более спокойно... Уверена, что каждый спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него. Такие размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг, шаг вперед. Это очень ответственный шаг, но я уверена: он правильный. Сделала его без всяких колебаний и сомнений.
- Решила работать с Евгением Викторовичем не потому, что он прекрасный спортсмен... Для меня он прежде всего выдающаяся личность. Это гораздо важнее... Он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем... Евгений Викторович – глубоко артистическая натура, что меня очень в нем привлекает.
- Для меня важно, что Сергей Александрович будет рядом, мы с ним понимаем друг друга и чувствуем взаимное доверие. Мы вместе много и плодотворно работали.
- Выступление на Japan Open. Исполнила свою программу и помогла команде. Это очень приятное чувство... Соревнования в Японии - это всегда праздник.
- На подготовку к мировому первенству было потрачено много физических и моральных сил как физических так и моральных. Когда узнала об отмене, долго не могла поверить. Оказалось, и не такое возможно. В тот момент жизнь на мгновение остановилась...
- Сижу на самоизоляци в доме под Москвой. Здесь хорошо: лес, речка, птички поют... Могу тренироваться на свежем воздухе. Также готовилась к ОГЭ, учила английский... У нас появилась третья собака, собака моего брата - Джек. Еще есть Лана и Тина. Им втроем весело.
Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило
Отметим, что Трусова - вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). В группе Тутберидзе она составляла звездное трио ТЩК - вместе с Аленой Косторной и Анной Щербаковой. Этот сезон стал первым для девушек на взрослом уровне. Однако главный старт - чемпионат мира в Монреале - был сначала перенесен, а затем и отменен из-за пандемии коронавируса. На нем Трусова готовилась представить сверхсложную программу - Александра считается главной специалисткой в современном фигурном катании по четверным прыжкам.
В начале мая было объявлено о том, что спортсменка прекращает сотрудничество с Тутберидзе и уходит в академию Плющенко. В том же направлении проследовал и работавший с ней тренер Сергей Розанов. При этом в академии Плющенко трудится Александр Волков, под руководством которого Трусова делала первые серьезные шаги в фигурном катании еще до того, как ушла к Тутберидзе.
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко