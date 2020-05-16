Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером - Советский спорт
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16 мая 2020 16:59Фигурное катаниеСергеев Иван

Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо.

Напомним, 20-летняя россиянка добилась наивысших результатов, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе в центре «Самбо-70». Однако в 2018 году этот союз распался: Медведева начала сотрудничество с известным канадским специалистом Брайаном Орсером и его помощницей Трейси Уилсон. В 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира.

Вот некоторые ответы Медведевой на вопросы чемпиона Европы 2011 года Амодьо.

О НАЧАЛЕ РАБОТЫ В КАНАДЕ
- Было тяжело. Все было непривычным. Я продолжала думать по-русски, а говорить приходилось уже на английском. Это создавало некоторые трудности. Но спустя несколько недель я освоилась. И все равно – разница по-прежнему чувствуется. В культуре, менталитете. Канадцы не очень-то похожи на русских.

О ПРИЧИНАХ СМЕНЫ ТРЕНЕРА
- С Брайаном мы давно были знакомы. Когда я решила резко все поменять, то у меня не было мыслей: надо обязательно всех победить в следующем сезоне, показать сверхрезультат. Нет, ничего такого не было. Но мне нужен был тренер, с которым можно быть друзьями. Я корректно выразилась? Работая с Орсером, я слышу и могу быть услышанной. За этим и ехала из Москвы в Торонто.

ОБ ОТЛИЧИЯХ В ТРЕНИРОВКАХ
- Главное – в том, что в Москве я почти 100 процентов тренировок проводила на льду, никакого отдыха не было. А Орсер говорит, что половина успеха – в том, как ты расслабляешься, восстанавливаешься. Мы много работаем вне льда. Бег, тренировочный зал, правильное питание.

О БРОНЗЕ ЧМ-2019 В САИТАМЕ
- Это было невероятно. Получить травму на разминке и не просто откатать произвольную программу, но и завоевать медаль… Не думала, что такое в принципе возможно. Но получилось же. Фантастические ощущения.

О ЛЮБИМОМ ПРЫЖКЕ
- Сальхов.

О СНЕ
- Ложусь в 11 вечера, просыпаюсь в 9 утра. Получается, сплю десять часов. Для восстановления это мимнимум.

О БОРЬБЕ СО СТРЕССОМ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
- Лучший способ отвлечься – послушать музыку. Или поиграть в самую примитивную игру на телефоне. Например, в «змейку».

О РИСОВАНИИ
- Моя мама работает в мультипликации. Я тоже люблю рисовать. Но не ставлю цель стать художницей. Это больше для души. Когда есть вдохновение. Уже три месяца ничего не рисовала. Сейчас вдохновения нет.

О ЦЕЛЯХ
- Свои мечты записываю в книжечку перед сном. О чем они, конечно, не скажу. Но это касается больше жизни, чем спорта.

О КОРОТКОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА
- Музыка вальса «Маскарад» бесподобна. Я только не уверена насчет концовки. Это самый сложный момент. Мы его с хореографом Джеффри Баттлом часами отрабатываем, но пока не могу сказать, что уже определились.

О ВЫБОРЕ МЕЖДУ ТАТУ И ПИРСИНГОМ
- Ни за что.

О ТРЕНЕРАХ ОДНИМ СЛОВОМ
- Брайан Орсер – это спокойствие. Трейси Уилсон грация.

Напомним, что Медведева вошла в состав сборной России на сезон-2020/21 вместе с Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой, Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой, которая недавно перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

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