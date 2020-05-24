Кто переходит во «взрослые»-2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым - Советский спорт
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24 мая 2020 17:00Фигурное катаниеТигай Лев

Кто переходит во «взрослые»-2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым

Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах.

В четверг мы с вами уже выяснили: для настоящего «взросления» мало, чтобы фигуристу исполнилось 15 лет – еще нужно попасть в число участников «старшей», не юниорской серии Гран-при, отбор в которую регламентирован достаточно жесткими правилами. Подробно останавливаться на них второй раз не стану, напомню лишь основные положения.

Возрастные ограничения ISU для участия в юниорских и «взрослых» международных турнирах

4

* Разрешено участие в юниорских турнирах только для партнеров в парных видах катания.

Результаты, позволявшие претендовать на участие в Гран-при-2019/20

1. Место не ниже 12-го на ЧМ-2019 в одиночном катании и не ниже 10-го – в парном и в танцах.
2. Место не ниже 24-го в рейтинге ISU, который рассчитывается по результатам трех последних сезонов.
3. Место не ниже 24-го в мире по лучшей сумме баллов за две программы на официальных международных турнирах сезона-2018/19, включая юниорские.
4. Место не ниже третьего на юниорском ЧМ-2019.
5. Первое место в финале юниорского Гран-при.

ТРИ БОГАТЫРЯ – ИЛИ ТРИ ПАЦАНА?

Аналогичный регламент на новый сезон пока не опубликован. Его еще надо разработать ведь ЧМ-2020 в Монреале не состоялся из-за эпидемии, и ISU, видимо, придется использовать вместо него результаты каких-то других турниров минувшей зимы – скажем, континентальных чемпионатов или того же Гран-при. Но тем не менее, уже сейчас можно прикинуть: кто из вчерашних юниоров России и мира осенью дебютирует в крупнейшей серии коммерческих турниров.

В первой статье мы разобрали ситуацию в женском одиночном катании и установили, что там самым заметным из новых лиц должна стать наша Ксения Синицына. Сегодня же займемся остальными видами, где тоже ожидается немало интересного.

Юниоры, у которых есть реальные шансы дебютировать во «взрослом» Гран-при в сезоне-2020/21

Мужчины

1

Пары

2

Танцы

3

Как видите, самая мощная «новая волна» назревает у мужчин и добрую половину в ней составляют россияне. Правда, далеко не факт, что им дадут по максимальные два этапа. Ведь у нас еще есть Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Михаил Коляда (пропуск сезона-2019/20 тут не помешает, стоит бронзовому призеру ЧМ-2018 вернуться, как его допустят на Гран-при автоматически, для таких случаев в правилах есть специальное исключение), да и Сергей Воронов из топ-24 рейтинга ISU пока не выпал и о завершении карьеры не объявлял. Так что экс-юниорам может элементарно не хватить места. Особенно Петру Гуменнику, который ни по рейтингу, ни по оценкам в обойму претендентов не проходит и попадает туда лишь за счет бронзы юниорского чемпионата мира. Дали бы один этап – и то хорошо.

Зато серебряный призер «взрослого» ЧЕ Артур Даниелян имеет законное право на два турнира. Андрей Мозалев занимает промежуточное положение: то ли пара этапов, то ли все-таки один. И всем троим будет ой как непросто с ходу добиться в Гран-при чего-либо серьезного. Даже по сравнению со сверстниками-дебютантами из других стран японцем Юмой Кагиямой и итальянцем Даниэлем Грасслем. Вот через год, когда до «взрослых» дорастет Даниил Самсонов (ему совсем скоро стукнет 15, но ISU фиксирует возраст на весь сезон 1 июля, а парня угораздило родится 13-го), главным новичком среди одиночников должен стать российский фигурист.

ТЕПЕРЬ У РОССИИ – ПЯТЬ ПАР МИРОВОГО ТОП-КЛАССА

В парном катании все суперновички сплошь наши уже несколько лет подряд и конца этой серии не предвидится. По идее, Апполинария Панфилова с Дмитрием Рыловым могли оставаться в юниорах еще два сезона, но там они выиграли все, что можно, и переход в другую «весовую категорию» явно назрел. Да, в России дуэт пока только пятый, но это пока – и в мировую топ-десятку его можно смело включать прямо сейчас. Пусть Панфилова и Рылов никак не освоят параллельные тройные прыжки, ограничиваясь максимум акселями в два с половиной оборота, со всем остальным арсеналом там полный порядок. Кстати, по «базовой стоимости» их дупель уступает тройному тулупу или сальхову всего-то один балл.

Дальше стоит длинная очередь из других молодых российских пар, но боюсь, что шансов «повзрослеть» в текущем году у них негусто. Хотя де-юре Алина Пепелева/Роман Плешков и Диана Мухаметзянова/Илья Миронов являются претендентами на Гран-при-2020/21 благодаря высоким оценкам, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – как призеры юниорского ЧМ, а Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – и так, и сяк, «два в одном флаконе».

К сожалению, в этом виде катания мест на турнирах Гран-при совсем мало - по восемь, в полтора раза меньше, чем у одиночников. А каждому дуэту нашей «большой пятерки» (с учетом не только Бойковой/Козловского, Тарасовой/Морозова, Павлюченко/Ходыкина и Мишиной/Галлямова, но теперь и Панфиловой/Рылова) по два этапа – вынь да положь. Думаю, кому-то из следующего поколения сейчас отстегнут один, хозяйский билет на московский Гран-при – и на этом все. Их время придет позже.

Остаются танцы, где факт перехода из юниоров во «взрослые» мало что значит и где путь молодых наверх особенно труден. Теоретически Елизавета Шанаева с Девидом Нарижным находятся в «ситуации Гуменника» как призеры юниорского ЧМ-2020, они вправе надеяться на этап «старшей» серии Гран-при. А практически… Подарят им это «откидное» место или нет, не имеет никакого реального значения - разве что для них самих. О чем говорить, если даже такому классному дуэту, как Казакова/Ревия, с нового сезона теряющему право кататься «по юниорам», еще долго предстоит наращивать свой авторитет и поди угадай, докуда они в итоге его дотолкают? В общем, танцы есть танцы.

Резюмируем. Ничего похожего на всеразрушающее вторжение-2019 имени Трусовой, Щербаковой и Косторной в фигурном катании нынешнего года не ожидается. Будут точечные появления отдельных новых звезд. Прежде всего Панфиловой и Рылова, а также Синицыной, Кагиямы и Грассля. Плюс постоянно косим одним глазом на трио Даниелян-Мозалев-Гуменник, для нас оно важно. А вдруг там кто-то тоже рванет «на самый верх»?..

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