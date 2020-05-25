Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой

Незаметно, шаг за шагом, но Алина Загитова сумела задвинуть по популярности другую нашу суперзвезду фигурного катания и свою непримиримую соперницу Евгению Медведеву. Трудно выделить какой-то один момент, когда случился этот перелом. Но сегодня это факт. Загитова стала номером один в нашем информационном пространстве среди звездных одиночниц. И что-то подсказывает, эта «победа» над извечной оппоненткой может стать окончательной и бесповоротной.

За время, прошедшее с Олимпиады-2018, обе спортсменки успели проиграть конкуренцию в сборной своим юным последовательницам. Таким же, как и сами они, птенцам гнезда Этери Тутберидзе – Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Но нынешние лидеры одиночного катания еще слишком юные, они пока не могут претендовать на обладание такой же огромной армией болельщиков, какая есть у Алины и Евгении. Наверняка это случится в недалеком будущем, но сегодня не именами этой славной троицы забиты заголовки заметок в сети. Особенно это касается неспортивной прессы.

Вот только новости последних дней.

На 18-летие поклонники Алины завалили ее всевозможными подарками. В соцсетях красуются многочисленные фотографии шикарных необъятных букетов на фоне юной красавицы. Об этом говорят все ведущие издания.

Загитова получила права на вождение автомобиля. Теперь ее обожатели могут быть спокойны – Алина больше не будет нарушать закон, садясь за руль без разрешения. Об этом нам также сообщается из каждого «утюга» в стране.

Телеканал Olympic Channel признал российскую фигуристку Алину Загитову олимпийской иконой стиля. Официальная медиаслужба МОК в твиттере запустила голосование в этой номинации. Авторы конкурса отобрали восемь претендентов, разделив их на четыре пары. Болельщики выбирали победителя по системе плей-офф. В финальном голосовании Загитова набрала 62%, опередив американского фигуриста Джонни Вейра, у которого 38%. А до этого россиянка обошла легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и мирового рекордсмена в беге на 100 и 200 м Усэйна Болта. В аналогичном голосовании в инстаграме, где был представлен несколько иной состав участников, Загитова выбила из борьбы Майкла Джордана, Фрейзер-Прайс и Болта. То есть успех, Алины трудно назвать случайным. Иконой стиля она стала безоговорочной.

Следом появилась еще одна новость. Ролик с заклинившей молнией на куртке Загитовой собрал 22 (!) миллиона просмотров. Пользователи соцсети TikTok высоко оценили отрывок из показательного выступления российской фигуристки в образе Лары Крофт, по ходу которого у Алины лишь после нескольких попыток получается расстегнуть молнию на своей куртке. Поклонники фигуристки по достоинству оценили ее самообладание. Техническая заминка нисколько не смутила фигуристку, она продолжила прокат с улыбкой на лице. В TikTok этот эпизод набрал полмиллиона лайков и более 700 комментариев...

Загитова становится серьезной медиа фигурой. Ее быстро растущей популярности уже нисколько не угрожает тот факт, что некоторое время назад она приняла решение о приостановке своей карьеры. Это не мешает ей продолжать обретать новых почитателей. И с трудом верится, что ее по-прежнему прельщает ледовое соперничество. Еще немного, и она станет настоящей светской звездой, тогда ее заработки вне льда с легкостью в разы переплюнут доходы от премиальных в спорте.

А ведь всего два года назад слава Медведевой гремела на весь мир. Даже поражение на Играх в Южной Корее в феврале 2018 года, где Женя для многих сенсационно проиграла Алине олимпийское золото, не смогло поколебать ее рейтинги, на тот момент уже двукратной чемпионки мира. За Медведеву болело в Пхенчхане большинство наших олимпийцев, да и среди россиян поклонников у нее было в разы больше, чем у будущей победительницы Игр-2018.

Не изменился расклад и сразу после Игр. Обиженную на своего тренера Медведеву, которая посчитала Тутберидзе главной причиной своей олимпийской неудачи, отчаянно принялись поддерживать всем миром. В какой-то момент на Загитову даже начали косо смотреть – как на виновницу низвержения с трона любимицы страны Медведевой. По ряду опросов, которые проводились накануне Олимпиады-2018, именно с Женей ассоциировался для многих российский спорт. Она была его лицом, а не «выскочка» Загитова.

А дальше… Дальше Медведева допустила, возможно, главную ошибку своей карьеры, которая аукается ей все больше и больше. Нет, речь не о том, что она демонстративно ушла от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. В этом как раз нет ничего крамольного. Такие переходы затрагивают многих звезд. Вот и недавний уход Трусовой от Тутберидзе к Евгению Плющенко вряд ли убавил популярности спортсменке. Проблема Медведевой в другом – в том, что она постоянно стала ассоциироваться с чем-то негативным.

Неблагодарный уход от тренера, обиды и ревность по отношению к Этери, которая, по мнению Медведевой, за ее спиной сделала ставку на Загитову. Высокомерное поведение в Пхенчхане и после него. Отъезд из страны. Критика Тутберидзе со стороны нового тренера Евгении. Непрекращающаяся серия неудач и, как следствие, не лучшее психологическое состояние. Уязвленное самолюбие, задетая гордыня, которая не позволяет начать новую жизнь.

Евгения не захотела принять неизбежное – то, что ее время, судя по всему, ушло. Да так неожиданно, что не только она, но и ее обожатели не смогли вдоволь насладиться ее славной карьерой. Но таково нынешнее фигурное катание. Это надо было принять, как бы это ни было больно. Но Женя не смогла этого сделать, невольно создав себе образ, который многие стали отторгать.

Алина пошла другим путем. Очевидно, взвесив все за и против, прервав карьеру, она не проиграла. Она освободилась от тех пут, что связывали ее. Постоянное напряжение из-за боязни проиграть растущую конкуренцию ушло. В отличие от Медведевой, она не посчитала нужным искать виновных в ее поражениях на крупных турнирах, которые начали случаться одно за другим. И стала расцветать на глазах.

Загитова - амбассадор несколько крупных брендов. Уже в прошлом году «Одноклассники» в своем пресс-релизе назвали ее безоговорочным лидером рейтинга упоминаний среди пользователей в заочном споре всех фигуристов. Медведеву она опередила почти в два раза.

А недавний опрос одного портала показал, что она почти в одну калитку выигрывает и другое голосование - за звание самой красивой фигуристки страны. И это уже совсем серьезные дела, которые не оставляют шансов ее конкуренткам. Пусть не на льду, но в соревновании по популярности – абсолютно точно. Потому что красота, как известно, страшная сила. Это круче, чем все четверные вместе взятые.

Есть шанс у Медведевой взять реванш? Скорее – призрачная надежда. Ведь еще недавно первая прима нашего фигурного катания продолжает кататься. А значит, не заканчивает борьбу.