«Русская красавица». Фигуристка Попова «словила хайп» на «сексе в 14»

После трех постов о «тяготах маленькой девочки в жестоком мире фигурного катания», которые 23-летняя Попова разместила у себя в инстаграме в конце июня, все ждут продолжения. Однако бывшая партнерша Сергея Мозгова (их дуэт в 2019 году выиграл золото Универсиады) пока взяла паузу и предпочитает невинные эксперименты с внешностью. Так, 2 июля вместо очередной порции откровений она выложила в соцсетях фото в сарафане и кокошнике, подписав его Russian Style.

Сразу возникла ассоциация со скандальным, почти порнографическим романом «Русская красавица», которым Виктор Ерофеев в конце 1980-х шокировал пуританское советское общество. Попова тоже затронула многие запретные для российского фигурного катания темы. Таких признаний у нас еще не делали.

Вот отрывки из первой публикации спортсменки:

«Здесь должна была быть фотография с выпускного, но ее нет. Как и не было в моей жизни выпускного… Лишь сейчас я понимаю, сколько ярких моментов было пропущено просто так… Насколько затуманен был мой разум и насколько извращены приоритеты… Отказывать себе в простых человеческих радостях было преступлением. Я украла у себя детские мечты, минуты счастья и множество улыбок».

Вот – из второй:

«Два дня после соревнований – столько времени у меня было на юность. Спорт занимал все мои мысли… По сей день все мое окружение составляют люди, связанные с фигурным катанием… У меня не было времени ни на друзей, ни на развлечения, ни на первую любовь… Тренеры безостановочно взращивали в моей голове… страх… Дома, лежа в кровати, я мысленно проходила программы… Могла потратить четыре свободных часа на кросс, лишь бы сбросить лишние сто грамм… Вся жизнь делилась на подготовку к соревнованиям и сами соревнования. Одни выступления закончились – два дня отдыха, и начинаем готовиться к следующим».

Наконец – из третьей:

«Позже начали появляться мысли, что с таким рабским подходом, навязанным мне, нельзя стать успешным. У спортсменов нет детства, нет юности, и очень часто они остаются несбалансированными личностями. Спорт – это тысячи поломанных детей… Фигурное катание вроде бы научило меня понимать мужчин. Но странное дело: с 12 лет я терпела издевки более старшего партнера надо мной, а вокруг все говорили, что у него переходный возраст… В 14 лет меня просили показать в танце «секс» и «страсть» к этому мальчику, и не имея понятия, что это такое, методом проб и ошибок я искала… Затем наши взаимоотношения развивались, становились более сложными и неоднозначными. Но я продолжала слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой… К определенному возрасту я поняла, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной… Однако заложенные с 12 лет извращенные понятия не давали мне трезво смотреть на отношения… Если болел мой партнер, он всегда имел возможность долечиться. Когда болела я, нельзя было пропустить ни одной тренировки. Постоянный страх потери партнера, который в любой момент мог уйти к другой, пришлось долго выкидывать из своей головы».

Знаете, что все это напоминает? Признания американской гимнастки Лори Эрнандес, жалобы которой на поломанное детство привели к 8-летней (!) дисквалификации ее тренера Мэгги Хейни. Вердикт по этому громкому делу был вынесен за океаном в мае 2020-го.

До этого волна скандалов прокатилась именно по фигурному катанию. Просто не в России, а за рубежом. И речь там шла вовсе не об «извращенных представлениях об отношениях мужчины и женщины», а о самых настоящих сексуальных домогательствах.

Так, чемпион Европы-2019 француз Морган Сипре был заподозрен в попытках вступить на сборах в половую связь с несовершеннолетней американской фигуристкой, имя которой не разглашается. Родители потерпевшей заявили, что тренеры Сипре – Джон Циммерман и Сильвия Фонтана - оказывали давление на девушку. Расследование продолжается.

А в 2018-м сенсационное признание сделала бронзовая медалистка Игр-2014 в Сочи Эшли Вагнер. По словам американки, в 2008-м ее в возрасте 17 лет изнасиловал 22-летний фигурист Джон Кафлин. Причем она была не единственной жертвой. Якобы харрасменту подверглись девять ее подруг, которые были вынуждены молчать, чтобы не потерять место в команде. В итоге все закончилось трагедией. В 2019-м отстраненный от работы тренером Кафлин покончил с собой…

Сравнительно недавно своего бывшего тренера спустя 30 (!) лет в домогательствах обвинила француженка Сара Абитболь, десятикратная чемпионка своей страны в 90-е… Признания других экс-фигуристок посыпались как из рога изобилия. А американский тренер Ричард Кэллэхэн был обвинен в домогательствах к… мальчикам-фигуристам.

Так что Попова, выражаясь современным языком, всего лишь «словила хайп», вписалась в мировой тренд, но ничего суперсенсационного пока не сказала. Если бы не фраза про «секс в 14», многие могли бы вообще не обратить внимания на ее жалобы. Мысль о том, что «любой спортсмен, а не только несчастная Бетина, лишает себя нормального детства», часто встречается в комментариях.

Будет ли все-таки продолжение? Ценители фигурного катания затаились в ожидании.

Кстати, в мае этого года, во время самоизоляции, Бетина радовала поклонников совсем другими признаниями, рассказав о своем романе с фигуристом Евгением Ходыкиным, бронзовым призером чемпионата Европы (в паре с Дарьей Павлюченко).

Как говорится, ничто не предвещало такого поворота. Но теперь за инстаграмом Поповой наверняка внимательно следят работавшие с ней тренеры - Ксения Румянцева, Екатерина Волобуева, Светлана Алексеева, Елена Кустарова... А вдруг девушка наговорит такого, что бросит густую тень на методы их работы?