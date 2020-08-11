Нина Мозер: Переходы в этом межсезонье напоминают шоу, а результат требует тишины

Алина Пепелева с Романом Плешковым стали пятыми на чемпионате страны. Сейчас мы им сделали новую программу. У ребят очень серьезный потенциал, я на них смотрю и просто получаю удовольствие. Это молодая красивая пара, которой в России нет аналогов.

– В последние год-два вы не тренируете конкретную пару, оказываете консультативные услуги. С кем-нибудь собираетесь плотно работать в предстоящем сезоне? – Я являюсь старшим тренером школы на Воробьевых горах. После Игр в Пхенчхане я сформировала несколько групп юниоров. За два года эти ребята уже серьезно конкурируют на достаточно высоком уровне.

– Как вы думаете, сможет ли ISU обеспечить нормальное, с интернациональными бригадами, судейство таких этапов? Или в Москве будут судить только наши, а в Японии – японцы? – ISU не может влиять на решение государств во время пандемии. Сейчас вообще трудно рассуждать, какие будут судейские бригады на этапе Гран-при в той или иной стране. Какая страна будет закрыта для граждан тех или иных государств. Например, на днях Евросоюз опубликовал список стран, для которых открыт въезд. России в этом списке пока нет.

– В нынешнем году изменились правила проведения серии Гран-при. В отличие от прежних лет, у каждого фигуриста или дуэта будет не два зачетных этапа, а один, поэтому этапы будут похожи на национальные чемпионаты. Как относитесь к такому решению ISU? – Как тут можно относиться? Жизнь заставила ISU принять такое решение. В мире пандемия, а международная федерация дает возможность спортсменам участвовать в соревнованиях хотя бы таким образом. Это новая реальность, форс-мажор.

Еще одна наша пара – Диана Мухаметзянова и Илья Миронов – в январе завоевала серебряные медали на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

А вообще, в нашей школе сейчас четыре группы, в каждой по четыре пары. Все группы очень интересные. С ним работают молодые, амбициозные тренеры.

Я прихожу – смотрю, подсказываю. Когда ты целый день работаешь у бортика, глаз замыливается, какие-то вещи не замечаешь. А так, свежим взглядом, сразу можно выхватить какие-то нюансы, и что-то подсказать нашим молодым тренерам и их ребятам.

– Какие у вас по календарю первые соревнования?

– С молодыми парами нельзя торопиться, нельзя форсировать подготовку. Тем более, когда впереди такой необычный сезон, что толком ничего не ясно. Поэтому мы сделали акцент на спокойную работу.

– Поясните…

– В Новогорске начинаются прокаты юниорской сборной. Мы отправили письмо в федерацию, в котором попросили дать нам возможность не участвовать в этих прокатах. Мы только что поставили ребятам новые программы, они еще не обкатаны.

«У ПАНФИЛОВОЙ И РЫЛОВА БЕЗ ТРОЙНЫХ ПЕРСПЕКТИВ НЕТ»

– В вашем любимом парном катании новые сильные дуэты в последнее время появляются исключительно в России. Вас не удивило, что прорыв на самый верх совершили именно Александра Бойкова/Дмитрий Козловский?

– Свято место пусто не бывает. Ушли опытные пары, их место заняли молодые, талантливые ребята. Не стали продолжать карьеру Ксения Столбова с Андреем Новоселовым. Наталия Забияко и Александр Энберт вынуждены были завершить выступления из-за проблем со здоровьем у партнера.

Поэтому все произошло отнюдь не вдруг.

После Олимпиады в Пхенчхане в командах других стран тоже составы обновились. Из опытных пар остались только китайцы Вэньцзинь Суй – Цун Хань. Но здесь все очевидно – они будут кататься до Олимпиады-2022 в Пекине.

Я бы говорила в плане прорыва не только про Бойкову и Козловского, но и про еще одну молодую пару – Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.

– Вы упомянули Столбову с Новоселовым. Почему они решили закончить?

– Я много лет проработала с этой спортсменкой. Скажу, что она очень талантлива. И больше ничего не хочу о ней говорить.

– Вы сказали, что пара Наталия Забияко и Александр Энберт завершила карьеру. Как сейчас со здоровьем у партнера?

– Сейчас все нормально. Саша не может заниматься спортом профессионально, но со здоровьем все у него хорошо. Думаю, скоро наши с ним пути пересекутся. Видимо, мы поработаем вместе, но пока об этом говорить рано.

– Перешли на взрослый уровень Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выигравшие «по юниорам» практически все. Но у них нет тройных параллельных прыжков. Как вам видится их перспектива?

– Никак – без тройного во взрослых соревнованиях делать нечего. Это в юниорах можно проскочить. А взрослые пары прыгают не один, а два параллельных тройных. У них явные пробелы в технике.

Например, наша пара Диана Мухаметзянова и Илья Миронов прыгают тройной лутц и тройной флип. Они в этих компонентах опережают Панфилову и Рылова на 10 баллов.

– Но на Юношеской Олимпиаде в Лозанне ваша пара Панфиловой и Рылову проиграла…

– Ребята просто помоложе, они не успели подготовить некоторые парные элементы – поддержки, подкрутки. Но время покажет, чего смогут добиться обе пары в будущем. Юношеский и взрослый спорт – две большие разницы.

– Есть ли у вас информация, вернется ли в спорт пара Алена Савченко/Бруно Массо?

– Читала, что Алена хочет вернуться, а вот Бруно не очень. У него же были проблемы со спиной. С одной стороны хорошо, что такие фигуристы возвращаются. С другой – не очень хорошо, когда люди долго не уходят. Судьи к ним привыкают, на них давит авторитет спортсменов, и арбитры уже изначально нацеливаются на высокие оценки. Из-за этого молодежь теряет мотивацию, что сказывается на развитии всего вида.

«ПРОБЛЕМЫ АЛИЕВА ТОЛЬКО В ПСИХОЛОГИИ»

– Перейдем к мужчинам. Прорыв Дмитрия Алиева, выигравшего чемпионат Европы, это надолго?

– Дима – уникальный талант. Ему нужно окрепнуть психологически. Любой спортсмен испытывает дискомфорт в ожидании старта. Как только у Димы появится уверенность в себе накануне выступления, а дискомфорт преобразуется в нормальное предстартовое волнение, он станет бойцом на льду.

– Алиев победил на чемпионате Европы, но там нет японцев и американцев…

– Это так, но я видела Алиева на Skate America, где катались все сильнейшие. Он выглядел очень достойно на фоне таких соперников. Дима занял второе место после короткой программы. А впервые я увидела Алиева в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане, и мне очень понравилось его катание.

С тех пор он еще вырос.

– Каковы шансы Михаила Коляды вернуться в элиту с новым тренером Алексеем Мишиным?

– Профессор Мишин умеет делать очень хорошие вещи. Миша долго был предан своему предыдущему тренеру (Валентине Чеботаревой. – Прим. ред.), не хотел и не пытался меняться. Коляда очень легкий. воздушный, скоростной. У него есть масса плюсов. И вполне возможно, что в опытных руках профессора Мишина мы увидим нового Коляду.

– Тему ухода нескольких девушек от Этери Тутберидзе нам никак не обойти.

– Вообще не хочется говорить на эту тему… Для меня это какое-то шоу. Давайте по поводу девочек поговорим, когда начнутся соревнования. Считаю, такая смена тренера – существенный шаг назад.

И эта бесконечная публичность, постоянные обсуждения в прессе, выкладывания своей личной жизни в соцсетях, в конце концов, скандалы вокруг девчонок, не идут им на пользу. Почему нет такой публичности в парном катания, в танцах?

Результат требует тишины. А Этери – замечательный специалист и она дает результат. И ее нужно поддерживать.

«КАК ПИНЯЕВ РАЗНООБРАЗИТ ИГРУ!»

– Начался новый футбольный сезон. Вы известная болельщица «Чертанова». Но команду накануне сезона покинул главный тренер Игорь Осинькин. Что вы об этом думаете?

– Ничего страшного. Его пригласили в Самару, он решил попробовать. У «Чертанова» нет таких финансовых возможностей, как в «Крыльях».

– Осинькин еще семерых игроков с собой забрал…

– Мне завуч академии Дмитрий Поляцкин сказал, что всего они потеряли 12 человек. Это, видимо, с учетом тренерского штаба.

– Завуч сетовал, мол, обескровили команду?

– Нет, в «Чертанове» реально смотрят на вещи. Хотя я вначале расстроилась, когда об этом узнала. А Поляцкин пояснил: «Нина Михайловна, представьте, что, допустим, в Калуге вырос талантливый фигурист. Понятно, что для его дальнейшего прогресса парня нужно передавать вам. Мы не собираемся удерживать ребят, они должны развиваться».

– Зато теперь столько мест освободилось в основе.

– Все правильно, я посмотрела два матча, и меня порадовали молодые ребята. Например, Сережа Пиняев поразил своим хладнокровием и видением поля. Ему же всего пятнадцать с хвостиком! Сережу выпускают на 30 минут, и он разнообразит игру. Со «Спартаком-2» вышел и через несколько секунд отдал голевой пас.

А какая «пушка» у Никиты Сулейманова, он забил гол-шедевр в ворота «Томи»! Я думала, сетка порвется. Еще в «Чертанове» есть хороший парень – Максим Савельев. Вот этих троих – Пиняева, Сулейманова и Савельева – я бы хотела отметить. Так что академия работает, выпускает отличных футболистов. Они же у «Томи» не могли выиграть два года, и вот первая победа над очень опытной командой.

В первом матче «Чертаново» проиграло «Спартаку-2» – 1:2. Игра получилась сумбурной, и я немного расстроилась. Но матч с «Томью» уже порадовал.

