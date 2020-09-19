Щербакова открыла сезон мастер-классом в Сызрани. У Медведевой не было бы шансов

После того, как со стартового этапа КР в последний момент снялась Евгения Медведева (о причинах я вам рассказывал вчера), Анна Щербакова стала не только первой, но и фактически единственной звездой турнира в Сызрани. Именно она теперь является главной надежды Этери Тутберидзе, чья школа летом потеряла Александру Трусову и Алену Косторную, перешедших к Евгению Плющенко.

В отличие от вчерашних подруг по «Хрустальному» у Щербаковой нет ни побед на крупнейших международных соревнованиях вроде чемпионата Европы или финала Гран-при, ни официальных мировых рекордов. Зато она владеет рекордами неофициальными – да такими, что напрочь сшибают с ног. В декабре прошлого года в Красноярске Аня выиграла второй подряд чемпионат России, опередив Косторную, Трусову и всех прочих, с феноменальными, космическими оценками: 261,87 по сумме двух программ и 181,87 за произвольную – при том, что в истории женского фигурного катания никто и никогда не добирался даже до 170. Мировому достижению Трусовой Щербакова нахлобучила тогда больше 15 баллов.

Выделить фаворитку в только что распавшемся трио ТЩК перед началом нового сезона не представлялось возможным. Косторная заявлена на два последних этапа в ноябре-декабре, премьера Трусовой состоится на следующем через три недели, так что Щербаковой выпало представлять свои программы на суд арбитров раньше конкуренток.

С короткой все прошло на ура. Лирическая постановка на музыку Массне, новое голубое платье и, конечно, неповторимая пластика Щербаковой заворожили судейскую бригаду. Аня и без элементов ультра-си (тройным акселем она пока не владеет, а четверные в этой программе запрещены) впервые в карьере преодолела рубеж 80 баллов – даже если вычесть специальный, внутрироссийский бонус «плюс два», не предусмотренный правилами ISU. Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, делегированные в Сызрань из «Хрустального» (Тутберидзе осталась в Москве), могут быть спокойны: перед завтрашней произвольной отрыв Щербаковой от ближайшей преследовательницы уже составляет почти «+13».