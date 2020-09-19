Щербакова открыла сезон мастер-классом в Сызрани. У Медведевой не было бы шансов

После того, как со стартового этапа КР в последний момент снялась Евгения Медведева (о причинах я вам рассказывал вчера), Анна Щербакова стала не только первой, но и фактически единственной звездой турнира в Сызрани. Именно она теперь является главной надежды Этери Тутберидзе, чья школа летом потеряла Александру Трусову и Алену Косторную, перешедших к Евгению Плющенко.
В отличие от вчерашних подруг по «Хрустальному» у Щербаковой нет ни побед на крупнейших международных соревнованиях вроде чемпионата Европы или финала Гран-при, ни официальных мировых рекордов. Зато она владеет рекордами неофициальными – да такими, что напрочь сшибают с ног. В декабре прошлого года в Красноярске Аня выиграла второй подряд чемпионат России, опередив Косторную, Трусову и всех прочих, с феноменальными, космическими оценками: 261,87 по сумме двух программ и 181,87 за произвольную – при том, что в истории женского фигурного катания никто и никогда не добирался даже до 170. Мировому достижению Трусовой Щербакова нахлобучила тогда больше 15 баллов.
Выделить фаворитку в только что распавшемся трио ТЩК перед началом нового сезона не представлялось возможным. Косторная заявлена на два последних этапа в ноябре-декабре, премьера Трусовой состоится на следующем через три недели, так что Щербаковой выпало представлять свои программы на суд арбитров раньше конкуренток.
С короткой все прошло на ура. Лирическая постановка на музыку Массне, новое голубое платье и, конечно, неповторимая пластика Щербаковой заворожили судейскую бригаду. Аня и без элементов ультра-си (тройным акселем она пока не владеет, а четверные в этой программе запрещены) впервые в карьере преодолела рубеж 80 баллов – даже если вычесть специальный, внутрироссийский бонус «плюс два», не предусмотренный правилами ISU. Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, делегированные в Сызрань из «Хрустального» (Тутберидзе осталась в Москве), могут быть спокойны: перед завтрашней произвольной отрыв Щербаковой от ближайшей преследовательницы уже составляет почти «+13».
По этому фрагменту из трансляции Первого канала легко убедиться: даже если бы Медведева приехала на турнир, она вряд ли смогла претендовать на лидерство. В лучшем случае у нее было бы серебро. Теперь же за него в воскресенье поборются Майя Хромых и Анна Фролова, пока не имеющие права вступать на «взрослых» международных соревнованиях. Первой еще нет 15, а второй 15 исполнилось чуть позже, чем положено, в августе этого года. Сегодня у Хромых случился степ-аут на приземлении с акселя, Фроловой же «зарезали» одно из вращений и записали неясное ребро на лутце.
Чуть раньше первое золото сезона-2020/21 завоевали танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Считавшиеся фаворитами Аннабель Морозова и Андрей Багин выиграли субботнюю произвольную программу, но разницы в полбалла оказалось недостаточно, чтобы выйти на первое место и по сумме. Интересно, что Худайбердиева меняла партнеров и в прошлом, и в нынешнем году. С Базиным они катаются всего несколько месяцев, турнир в Сызрани был для них дебютным – и сразу победа.
Сызрань
Кубок России
1-й этап
Женщины
Короткая программа
1. Анна Щербакова – 82,13
2. Майя Хромых – 69,28
3. Анна Фролова – 68,19
4. Мария Талалайкина – 62,47
Танцы
Произвольная программа
1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 118,15
2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 117,68
3. Софья Шевченко/Игорь Еременко – 108,97
Сумма двух программ
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 195,87
2. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 194,75
3. Софья Шевченко/Игорь Еременко – 181,15
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ В ДРУГИХ ВИДАХ И РАСПИСАНИЕ ДО КОНЦА ЭТАПА
Мужчины: Макар Игнатов, Роман Савосин, Антон Шулепов, Артем Ковалев
Пары: Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
19 сентября, суббота
16.40-19.00 (мск). Юниоры. Танцы. Произвольная программа/
19.15-20.45. Мужчины. Короткая программа
20 сентября, воскресенье
12.45-14.25. Мужчины. Произвольная программа
14.40-16.25. Женщины. Произвольная программа
16.40-17.40. Юниоры. Пары. Короткая программа
18.00-19.00. Пары. Короткая программа
21 сентября, понедельник
13.00-14.15. Юниоры. Пары. Произвольная программа
14.30-15.45. Пары. Произвольная программа
16.00-18.30. Юниоры. Женщины. Короткая программа
18.45-21.15. Юниоры. Мужчины. Короткая программа
22 сентября, вторник
11.00-13.45. Юниоры. Женщины. Короткая программа
14.00-16.45. Юниоры. Мужчины. Короткая программа