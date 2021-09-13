Татьяна Тарасова: Трусова превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в контрольных прокатах сборной России.

- Катание было потрясающим. Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить, - передает слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Трусова заявила, что хочет исполнить пять четверных прыжков на соревнованиях.

Напомним, что 17-летняя фигуристка завершила контрольные прокаты сборной России в Челябинске. Трусова стала первой спортсменкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков в программе под композицию из фильма «Круэлла».