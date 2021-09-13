Китай не примет Чемпионат четырех континентов

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет в другой стране.
Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ISU, Китай не сможет принять соревнования из-за пандемии COVID-19.
«Чтобы позволить фигуристам соревноваться, ISU предложил заинтересованным членам подать заявки на проведение мероприятия в первоначально запланированную дату. С учетом поступивших заявок совет ISU примет решение на предстоящем заседании 1 октября 2021 года», – говорится в заявлении.
Добавим, что чемпионат должен был пройти с 17 по 22 января в Тяньцзине.
источник: МК-Спорт