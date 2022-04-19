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Косторная заявила, что у нее не сложился разговор со штабом Тутберидзе перед первым уходом из группы

В данный момент фигуристка тренируется у Елены Буяновой.
Косторная заявила, что у нее не сложился разговор со штабом Тутберидзе перед первым уходом из группы
19 апреля 2022 18:49
автор: Максим Скороходов
автор фото: The Canadian Press

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала про отношение в тренерском штабе Этери Тутберидзе во время первого ухода из ее группы.

Напомним, что перед началом сезона-2020/21 фигуристка ушла в академию к Евгению Плющенко, чтобы затем вернуться в «Хрустальный» в марте 2021 года.

«У нас было такое, что часто хвалили Сашу и ставили нам многим в пример. Мы думали: «Ну, Саши нет, может быть, хоть в этот раз нас оценят». Раз и опять нет. И мы такие: «Блин, ну как?» И опять: «Она молодец, а ты…» Я думаю, да блин, ну достали.

И я, значит, сказала, что перехожу, вот меня гнобят-чмырят, я устала от этого, хочу нормального отношения к себе, как к спортсмену. Как минимум, не тотального унижения при всей группе.

Тогда это было «или ты, или мы тебя». Не было другого диалога. Может быть, один-единственный раз, это когда были Даниил Маркович и Сергей Викторович, мы все вместе разговаривали. Они ушли куда-то ненадолго, и Этери Георгиевна начала спрашивать: «А почему? Что можно сделать, чтобы этого избежать?»

Но потом прошло пять минут, вернулись Даниил Маркович и Сергей Викторович, и опять диалог пошел в русле «Мы тебя сделали, а ты вот так с нами». Я подумала, что тоже какие-то усилия для этого прилагала. Было так обидно, что это настолько обесценивалось», – приводит слова Косторной «Чемпионат».

Ранее Косторная рассказала о взаимоотношениях с другими фигуристками в группе Тутберидзе, отметив, что ей неоднократно говорилось о том, что она «расхолаживает и развращает всю группу».

Кроме того, Косторная заявила, что ей очень комфортно и удобно работать под руководством Елены Буяновой, к которой 18-летняя фигуристка ушла в начале марта, хотя в первые несколько дней тренировок было страшно: «Меня аж трясло, я боялась очень сильно».

Добавим, что Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей Гран-при сезона-2019/20. В текущем сезоне она заняла второе место на Гран-при Франции и третье на «Скейт-Канада». Фигуристка не смогла отобраться на Олимпиаду в Пекине из-за травмы руки.

источник: Чемпионат.com
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