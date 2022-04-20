Хореограф команды Тутберидзе: Косторной надо выводы делать, а не давать интервью обиженной девочки

Алексей Железняков, хореограф команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказался по поводу интервью Алены Косторной, в котором фигуристка заявила, что тренеры считали, будто она своими действиями развращает всю остальную группу.

«Я бы не сказал, что прямо развращала, но в большом спорте без дисциплины и самодисциплины никуда не двинешься. Алена - своеобразный и свободолюбивый человек. Конечно, хиханьки-хаханьки и разговоры во время тренировки могут сбивать кого-то рядом с рабочего настроя. И в этом случае нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы соответствующие делать», - приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

В начале марта Косторная покинула группу Тутберидзе и перешла к Елена Буяновой.

Напомним, что ряд международных организаций приняли решение отстранить российских спортсменов от соревнований. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.