ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хореограф команды Тутберидзе: Косторной надо выводы делать, а не давать интервью обиженной девочки

Специалист раскритиковал спортсменку.
Хореограф команды Тутберидзе: Косторной надо выводы делать, а не давать интервью обиженной девочки
20 апреля 2022 16:20
автор:
автор фото: International Skating Union (ISU)

Алексей Железняков, хореограф команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказался по поводу интервью Алены Косторной, в котором фигуристка заявила, что тренеры считали, будто она своими действиями развращает всю остальную группу.

«Я бы не сказал, что прямо развращала, но в большом спорте без дисциплины и самодисциплины никуда не двинешься. Алена - своеобразный и свободолюбивый человек. Конечно, хиханьки-хаханьки и разговоры во время тренировки могут сбивать кого-то рядом с рабочего настроя. И в этом случае нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы соответствующие делать», - приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

В начале марта Косторная покинула группу Тутберидзе и перешла к Елена Буяновой.

Напомним, что ряд международных организаций приняли решение отстранить российских спортсменов от соревнований. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

источник: «Метарейтинг»
Это интересно:
Ягудин раскритиковал Трусову за отсутствие титулов
Ягудин раскритиковал Трусову за отсутствие титулов
В начале марта Косторная покинула группу Тутберидзе и перешла к Елена Буяновой.
20.04.2022 16:33
Фигурное катание
Хореограф команды Тутберидзе: Косторной надо выводы делать, а не давать интервью обиженной девочки
Хореограф команды Тутберидзе: Косторной надо выводы делать, а не давать интервью обиженной девочки
Специалист раскритиковал спортсменку.
20.04.2022 16:20
Фигурное катание
Жулин оценил новые правила в танцах на льду
Появился новый обязательный элемент.
20.04.2022 15:35
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Жулин настаивает на том, что Горшков должен остаться на посту президента ФФККР
Выборы пройдут 25 мая.
20.04.2022 13:44
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Мама Семененко: До сих пор с ужасом вспоминаю увиденное видео с шоу
Евгений Семененко упал на лед во время исполнения четверного тулупа.
20.04.2022 11:02
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Авербух заявил, что фигурное катание не выживет без российских спортсменов
Авербух заявил, что фигурное катание не выживет без российских спортсменов
Многие страны хотят избавиться от сильных конкурентов до начала соревнований.
20.04.2022 10:48
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Алексей Спиридонов: Фигурному катанию до футбола, как до Китая раком - очень и очень далеко
Спиридонов является волейболистом «Аль-Ахли».
19.04.2022 22:15
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
ISU опубликовал новые требования к соревнованиям по ритм-танцу
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали в этом виде серебро ОИ-2022.
19.04.2022 21:03
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«А я мечтаю получить «Оскар». Ягудин – о желании Трусовой исполнить пятерной
«А я мечтаю получить «Оскар». Ягудин – о желании Трусовой исполнить пятерной
Спортсменка занимает второе место в мировом рейтинге среди женщин-одиночниц.
19.04.2022 19:50
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Косторная заявила, что у нее не сложился разговор со штабом Тутберидзе перед первым уходом из группы
Косторная заявила, что у нее не сложился разговор со штабом Тутберидзе перед первым уходом из группы
В данный момент фигуристка тренируется у Елены Буяновой.
19.04.2022 18:49
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Трусова хочет прыгать пять оборотов! А это реально? И зачем ей элемент, которого даже нет в правилах?
Александра Трусова мечтает первой в мире исполнить пятерной прыжок, пока не покорявшийся даже фигуристам-мужчинам.
Член исполкома РФС — новый гендир «Фонбета», ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Панарин — в «клубе избранных» с самим Гретцки! (видео)
В матче чемпионата НХЛ Артемий Панарин двумя результативными передачами помог «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» (3:0) и встал в один ряд с легендами клуба из Нью-Йорка.
«В дерби будет перетягивание каната и победа в один мяч». Мостовой — о кубковой битве ЦСКА и «Спартака»
Легенда российского футбола Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 20 апреля четвертьфинала Кубка России ЦСКА - «Спартак».
Игнашевич едва не выбил «Динамо» из Кубка. Как вторая команда РПЛ доигралась в Калининграде до пенальти
В четвертьфинале Кубка страны выступающая в ФНЛ «Балтика» уступила бело-голубым лишь в серии 11-метровых, сведя вничью основное время (1:1).
«Спартак» и «Локомотив» отпразднуют столетие дважды? Полный список юбилеев клубов РПЛ
Календарь юбилейных дат российских футбольных клубов.
Так вот для чего Карпин вернулся в «Ростов»! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Надо ли России «менять континент» в футболе и других видах спорта по примеру шахматистов?
Традиционный обзор «приключений» наших спортсменов, продолжающих выступать на международной арене в нейтральном статусе.
Знарок борется с Билялетдиновым. Зубов тоже готов ехать в Казань?
ЦСКА и «Магнитка» начали сражение в финальной серии Кубка Гагарина, а большинство клубов уже планируют, с кем и как войдут в новый сезон. Топы заняты утверждением кандидатур главных тренеров, и тут есть много интересных новостей.
«Держись, Криштиану!» Футбольный мир скорбит вместе с Роналду, потерявшим сына
Соболезнования в адрес семьи португальской звезды идут со всего мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика