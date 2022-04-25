«Следовало ожидать». Бестемьянова - об отмене Гран-при России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова не удивилась решению Международного союза конькобежцев отменить Гран-при России по фигурному катанию.

«Учитывая, что наших спортсменов отцепили от чемпионата мира, следовало ожидать последующих санкций. Дай бог, чтобы не было хуже», - приводит слова Бестемьяновой Sport24.ru.

По данным СМИ место России в календаре Гран-при может занять Финляндия.

Напомним, что в прошлом сезоне один из этапов Гран-при состоялся в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.