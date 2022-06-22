Дмитрий Губерниев: Предложил Загитовой свою кандидатуру в качестве боксерской груши

25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет бой с профессиональным боксером Альбертом Батыргазиевым.

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев не смог пройти миом этого новости и предложил 20-летней девушке свою помощь во время подготовки.

«Предложил Алине Загитовой свою кандидатуру в качестве боксерской груши!!! Этакий спарринг на Дне Московского спорта!!! Пусть вспомнит былое Загитова и побьет как грушу горе-комментатора…» – написал Губерниев в своем Телеграм-канале.

Ранее о проведении такого поединка высказалась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.