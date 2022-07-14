Роднина посоветовала Тутберидзе думать о своей чести и совести

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина критически отреагировала на обвинение российского тренера Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дэйва Лиса в отсутствии совести и достоинства.

Напомним, что Лис утверждал, что Тутберидзе, а также ее дочь Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным перейдут в сборную США.

«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Слухи возникли из-за того, что пара Дэвис/Смолкин устраивали прокат перед Федерацией фигурного катания США. Позже стало известно, что они проверяли свою новую программу на соответствие правил у нового председателя технического комитета по танцам Международного союза конькобежцев Шона Реттстатта.