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Американский журналист Лис отреагировал на слова Тутберидзе в свой адрес

Российский тренер обвинила ведущего подкаста в отсутствии совести и достоинства.
14 июля 2022 21:03
автор: Максим Скороходов

Американский журналист Дэйв Лис отреагировал на сообщение Этери Тутберидзе, в котором она обвинила его в отсутствии совести, достоинства и унижении других.

«Похоже, что Этери понравился последний выпуск подкаста», - ответил Лис в социальных сетях.

Слухи возникли из-за того, что пара Дэвис/Смолкин устраивали прокат перед Федерацией фигурного катания США. Позже стало известно, что они проверяли свою новую программу на соответствие правил у нового председателя технического комитета по танцам Международного союза конькобежцев Шона Реттстатта.

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