Тарасова не считает американца Лиса за коллегу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала обвинение российского тренера Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дэйва Лиса в отсутствии совести и достоинства.

«Не считаю Дэйва Лиза вообще за коллегу. И не думаю, что Тутберидзе резко выразилась в его сторону», - приводит слова Тарасовой «Метарейтинг».

Напомним, что Лис утверждал, что Тутберидзе, а также ее дочь Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным перейдут в сборную США.

Слухи возникли из-за того, что пара Дэвис/Смолкин устраивали прокат перед Федерацией фигурного катания США. Позже стало известно, что они проверяли свою новую программу на соответствие правил у нового председателя технического комитета по танцам Международного союза конькобежцев Шона Реттстатта.