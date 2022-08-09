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Косторная сообщила о переносе операции на бедре

Врачи рекомендовали спортсменке лечь под нож не раньше конца августа.
Косторная сообщила о переносе операции на бедре
09 августа 2022 13:17
автор: Александр Шульгин
автор фото: The Canadian Press

Чемпионка Европы в фигурном катании Алена Косторная сообщила о том, что медики перенесли ее операцию на бедре.

«Правда ли, что операцию перенесли? Да, она будет в конце августа. Перенос связан с медицинскими показаниями», - приводит слова фигуристки крупное отечественное СМИ.

Добавим, что помимо травмы бедра, Косторная в течение нескольких месяцев ломала обе руки, в связи с чем пропустила чемпионат России в декабре 2021 года и отбор на Олимпийские игры в Пекине.

В последний раз Косторная выходила на лед в прошлом году и отметилась призовым местом на одном из этапов Гран-при.

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