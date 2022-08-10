Тарасова назвала идиотом президента Литвы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала решение президента Литвы лишить государственных наград Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса.

Напомним, что литовские власти ввели санкции против спортсменов из-за их участия в шоу Татьяны Навки.

«Это совершенно идиотское решение. Руководят идиоты. Они эту награду давали? А почему же тогда забирают? Пусть забирают свои, которые вручали. Это безобразно и несправедливо», - цитирует Тарасову известное российское агентство.

В пресс-службе шоу «Лебединое озеро» рассказали, что Дробязко и Ванагас продолжат свое выступление.