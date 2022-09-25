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Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

Фигуристы представляют новые соревновательные программы.
25 сентября 2022 15:48
автор: Александр Поволоцкий

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова не вышла на произвольную программу, которую должна была представить на контрольных прокатах сборной России.

Как сообщает официальная группа 18-летней спортсменки в социальных сетях, она снялась с соревнований.

Отметим, что Трусова катала короткую программу под композицию Энни Леннокс «I Put A Spell On You» с травмой спины.

Спортсменка заявила, что если бы не нужно было выступать на контрольных стартах, то даже не каталась бы на тренировках

источник: «Советский спорт»
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