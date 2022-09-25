Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова не вышла на произвольную программу, которую должна была представить на контрольных прокатах сборной России.
Как сообщает официальная группа 18-летней спортсменки в социальных сетях, она снялась с соревнований.
Отметим, что Трусова катала короткую программу под композицию Энни Леннокс «I Put A Spell On You» с травмой спины.
Спортсменка заявила, что если бы не нужно было выступать на контрольных стартах, то даже не каталась бы на тренировках
источник: «Советский спорт»